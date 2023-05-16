加拿大政要、阿根廷醫護與企業界挺台參與WHA，歐盟延續政策支持台灣參與WHO

WHA將登場，台美敲定雙邊會優先對談

（中央社）第76屆世界衛生大會（WHA）將於5月下旬舉辦，衛福部國際合作組技監劉麗玲14日告訴《中央社》記者，與美國敲定雙邊會優先對談，將針對醫衛合作備忘錄討論細項，如數位健康等議題。

今（2023）年的世界衛生大會將於5月21日至30日假日內瓦召開實體會議。台灣曾於2009年至2016年以觀察員身分參與WHA，但自2017年起，世界衛生組織（WHO）便以政治因素為由不再邀請台灣。

繼七大工業國集團（G7）外長會議4月落幕時，聯合聲明挺台參與世界衛生大會（WHA）等。衛福部長薛瑞元曾表示，今年希望可以盡量將交流對象擴展到比較中立的國家，比如穆斯林國家，「我們需要更多朋友」，拓展交友圈，台灣才更有機會在WHO得到更多支持。

許多國家也為台灣發聲，力挺台灣參與今年WHA，如日本自民黨青年局長鈴木憲和眾議員訪團時，鈴木憲和說，5月WHO召開年會，日本全力支持台灣以觀察員身分參與WHA，強調台灣及台灣人是日本真誠的朋友。

美國國務卿布林肯9日發布聲明，力促世界衛生組織邀請台灣以觀察員身分與會；捷克參議院10日通過決議案支持WHO等國際組織，此為捷克參議院2021年以來，第3度在世衛大會召開前夕通過友台決議。

參與愛爾蘭執政聯盟的「統一黨」青年黨團（Young Fine Gael，YFG）12日發布聲明，呼籲愛爾蘭政府支持WHO事務、取得WHA觀察員資格；德國國會同天通過決議，要求德國聯邦政府繼續推動台灣以觀察員身分參與WHA及WHO其他委員會與活動。

今年薛瑞元將親自帶團前往，團員除了健保署署長石崇良，疾管署由副署長羅一鈞代表參加，羅一鈞過去也曾隨團，今年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）仍會是熱門議題，所以薛瑞元決定讓較有經驗的羅一鈞隨同前往。

Photo Credit: 中央社 七大工業國集團（G7）外長會議落幕，聯合聲明重申台灣海峽和平穩定重要，挺台參與世界衛生大會 （WHA）等。衛福部長薛瑞元（圖）在立法院表 示，今年策略擬爭取穆斯林國家的公衛支持。

阿根廷醫護、企業界聲援台灣參與WHA

（中央社）2023年WHA即將於瑞士登場，14日阿根廷舉辦愛台講座聲援台灣參與WHA，阿根廷醫護界、企業界及僑界呼籲讓台灣以觀察員身分參與世衛大會。

2023年世界衛生大會將於21日至30日在瑞士日內瓦舉行，台灣迄今尚未收到邀請函。

駐阿根廷代表謝妙宏表示，台灣是擁有2300萬人口的國家，不僅在抗擊疫情、人道主義援助和與各國的合作方面的表現而得到國際社會認可，而且是與世界合作促進後疫情時期經濟復甦的不可或缺夥伴。

聲援台灣加入WHA的阿根廷國家醫學學會會長馬澤依（Juan Mazzei）公開向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲，應該讓台灣以觀察員參與2023年世界衛生大會及WHO相關活動，健全全世界的健康醫療體制和顧及醫學發展交流的重要性。

阿根廷全國護理聯合會會長拉斯特拉（Ruben Lastra）說，身為全球2800萬護理人員之一，他們追求良好的醫護品質，並非因社會文化、政治、經濟或宗教有所區別。全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣模式向各國說明台灣防疫成功因素、衛生醫療體系基礎，讓醫護人員面對疫情，不因此喪失生命。

拉斯特拉說，本著醫護永續概念，今年阿根廷全國護理聯合會寫信向世界衛生組織建議台灣應該以觀察員參與2023年世界衛生大會及WHO相關活動。

阿根廷民間與駐阿根廷代表處今年一起推動社群#hashtag全球串聯運動，藉由標籤#TaiwanCanHelp、 #WHONeedsTaiwan、 #LetTaiwanIn，透過各方力量向世界發聲，讓世界了解台灣不該被排除在世界醫療體系之外。

Photo Credit: 中央社 阿根廷友人與旅居阿根廷僑民共同聲援台灣加入世界衛生大會（WHA），認為世界衛生組織（WHO）應以照顧全球人類健康，讓台灣參與WHA。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 112年5月16日

Photo Credit: 中央社 阿根廷醫護界、企業界、僑界與駐阿根廷代表謝妙宏（左3）於當地時間14日參與阿根廷舉辦愛台講座聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）。阿根廷國家醫學學會會長馬澤依（右3）呼籲讓台灣以觀察員參與2023年WHA及世界衛生組織（WHO）相關活動。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 112年5月16日

加拿大政要挺台參與WHA，支持制定加台關係架構法

（中央社）「加拿大印太策略論壇」14日在溫哥華舉行，多位加拿大眾議員、省議員和市議員在論壇關注中國對台威脅，除了力挺台灣參加即將舉行的WHA外，也贊同加拿大制定《加台關係架構法》（Canada-Taiwan Relations Framework Act）。

加台全球醫衛協會會長邱麗蓮說，為響應加拿大推出的「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy），配合宣揚台灣加入WHA的重要性，因此協會4月底至5月中舉辦一連3場「加拿大印太策略論壇」。

前兩場透過網路舉辦，最後一場實體論壇邀請多位加拿大政要參與，包括聯邦眾議員達爾頓（Marc Dalton）、卑詩省議員李耀華（Michael Lee）、列治文市議員區澤光（Chak Au）、本拿比市議員李燦明（Richard Lee）和駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣，前眾議員趙錦榮（Kenny Chiu）擔任論壇主持。

因中國打壓，台灣仍未收到WHA的邀請函，與會嘉賓紛紛表示支持台灣參與大會，稱台灣的醫療公衛成就實屬世界典範。

聯邦眾議員達爾頓提到加拿大和台灣關係可以進一步提升，他對《中央社》說，如果能制定《加台關係架構法》就更好了。

他舉例說：「談到對抗外國干預，加拿大和台灣同受中國虛假訊息干擾和恐嚇威脅，彼此可以分享經驗。談到經貿合作，加拿大有戰略資源中重要的礦產，台灣則有先進的半導體技術，在強化供應鏈上乃是雙贏。」