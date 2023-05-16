加拿大政要、阿根廷醫護與企業界挺台參與WHA，歐盟延續政策支持台灣參與WHO
我們想讓你知道的是
2023年WHA即將於瑞士登場，14日阿根廷舉辦愛台講座聲援台灣參與WHA，阿根廷醫護界、企業界及僑界呼籲讓台灣以觀察員身分參與世衛大會。另一方面，「加拿大印太策略論壇」14日在溫哥華舉行，多位加拿大眾議員、省議員和市議員在論壇關注中國對台威脅，除了力挺台灣參加即將舉行的WHA外，也贊同加拿大制定《加台關係架構法》。
WHA將登場，台美敲定雙邊會優先對談
（中央社）第76屆世界衛生大會（WHA）將於5月下旬舉辦，衛福部國際合作組技監劉麗玲14日告訴《中央社》記者，與美國敲定雙邊會優先對談，將針對醫衛合作備忘錄討論細項，如數位健康等議題。
今（2023）年的世界衛生大會將於5月21日至30日假日內瓦召開實體會議。台灣曾於2009年至2016年以觀察員身分參與WHA，但自2017年起，世界衛生組織（WHO）便以政治因素為由不再邀請台灣。
繼七大工業國集團（G7）外長會議4月落幕時，聯合聲明挺台參與世界衛生大會（WHA）等。衛福部長薛瑞元曾表示，今年希望可以盡量將交流對象擴展到比較中立的國家，比如穆斯林國家，「我們需要更多朋友」，拓展交友圈，台灣才更有機會在WHO得到更多支持。
許多國家也為台灣發聲，力挺台灣參與今年WHA，如日本自民黨青年局長鈴木憲和眾議員訪團時，鈴木憲和說，5月WHO召開年會，日本全力支持台灣以觀察員身分參與WHA，強調台灣及台灣人是日本真誠的朋友。
美國國務卿布林肯9日發布聲明，力促世界衛生組織邀請台灣以觀察員身分與會；捷克參議院10日通過決議案支持WHO等國際組織，此為捷克參議院2021年以來，第3度在世衛大會召開前夕通過友台決議。
參與愛爾蘭執政聯盟的「統一黨」青年黨團（Young Fine Gael，YFG）12日發布聲明，呼籲愛爾蘭政府支持WHO事務、取得WHA觀察員資格；德國國會同天通過決議，要求德國聯邦政府繼續推動台灣以觀察員身分參與WHA及WHO其他委員會與活動。
今年薛瑞元將親自帶團前往，團員除了健保署署長石崇良，疾管署由副署長羅一鈞代表參加，羅一鈞過去也曾隨團，今年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）仍會是熱門議題，所以薛瑞元決定讓較有經驗的羅一鈞隨同前往。
阿根廷醫護、企業界聲援台灣參與WHA
（中央社）2023年WHA即將於瑞士登場，14日阿根廷舉辦愛台講座聲援台灣參與WHA，阿根廷醫護界、企業界及僑界呼籲讓台灣以觀察員身分參與世衛大會。
2023年世界衛生大會將於21日至30日在瑞士日內瓦舉行，台灣迄今尚未收到邀請函。
駐阿根廷代表謝妙宏表示，台灣是擁有2300萬人口的國家，不僅在抗擊疫情、人道主義援助和與各國的合作方面的表現而得到國際社會認可，而且是與世界合作促進後疫情時期經濟復甦的不可或缺夥伴。
聲援台灣加入WHA的阿根廷國家醫學學會會長馬澤依（Juan Mazzei）公開向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲，應該讓台灣以觀察員參與2023年世界衛生大會及WHO相關活動，健全全世界的健康醫療體制和顧及醫學發展交流的重要性。
阿根廷全國護理聯合會會長拉斯特拉（Ruben Lastra）說，身為全球2800萬護理人員之一，他們追求良好的醫護品質，並非因社會文化、政治、經濟或宗教有所區別。全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣模式向各國說明台灣防疫成功因素、衛生醫療體系基礎，讓醫護人員面對疫情，不因此喪失生命。
拉斯特拉說，本著醫護永續概念，今年阿根廷全國護理聯合會寫信向世界衛生組織建議台灣應該以觀察員參與2023年世界衛生大會及WHO相關活動。
阿根廷民間與駐阿根廷代表處今年一起推動社群#hashtag全球串聯運動，藉由標籤#TaiwanCanHelp、 #WHONeedsTaiwan、 #LetTaiwanIn，透過各方力量向世界發聲，讓世界了解台灣不該被排除在世界醫療體系之外。
加拿大政要挺台參與WHA，支持制定加台關係架構法
（中央社）「加拿大印太策略論壇」14日在溫哥華舉行，多位加拿大眾議員、省議員和市議員在論壇關注中國對台威脅，除了力挺台灣參加即將舉行的WHA外，也贊同加拿大制定《加台關係架構法》（Canada-Taiwan Relations Framework Act）。
加台全球醫衛協會會長邱麗蓮說，為響應加拿大推出的「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy），配合宣揚台灣加入WHA的重要性，因此協會4月底至5月中舉辦一連3場「加拿大印太策略論壇」。
前兩場透過網路舉辦，最後一場實體論壇邀請多位加拿大政要參與，包括聯邦眾議員達爾頓（Marc Dalton）、卑詩省議員李耀華（Michael Lee）、列治文市議員區澤光（Chak Au）、本拿比市議員李燦明（Richard Lee）和駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣，前眾議員趙錦榮（Kenny Chiu）擔任論壇主持。
因中國打壓，台灣仍未收到WHA的邀請函，與會嘉賓紛紛表示支持台灣參與大會，稱台灣的醫療公衛成就實屬世界典範。
聯邦眾議員達爾頓提到加拿大和台灣關係可以進一步提升，他對《中央社》說，如果能制定《加台關係架構法》就更好了。
他舉例說：「談到對抗外國干預，加拿大和台灣同受中國虛假訊息干擾和恐嚇威脅，彼此可以分享經驗。談到經貿合作，加拿大有戰略資源中重要的礦產，台灣則有先進的半導體技術，在強化供應鏈上乃是雙贏。」
Tags：
落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會