紐約地鐵非裔街友遭鎖喉身亡，白人退役美軍被控過失致死，右翼人士為其募款超過百萬美元
我們想讓你知道的是
根據獨立記者瓦茲蓋斯（Juan Alberto Vazquez）拍攝長度近4分鐘的影片顯示，尼利在開往曼哈頓（Manhattan）的地鐵列車上對著其他乘客咆哮，並大吼道自己又餓又渴且感到疲憊，但過程中沒有對任何乘客進行肢體攻擊，現年24歲的潘尼見狀後仍起身壓制尼利同時對其鎖喉，時間長達數分鐘。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國紐約地鐵車廂內患有精神疾病的非裔街友尼利（Jordan Neely）於2023年5月1日遭白人男子、美國前海軍陸戰隊成員潘尼（Daniel Penny）勒頸窒息致死，檢方於同月11日以二級過失殺人罪起訴潘尼。
根據獨立記者瓦茲蓋斯（Juan Alberto Vazquez）拍攝長度近4分鐘的影片顯示，尼利在開往曼哈頓（Manhattan）的地鐵列車上對著其他乘客咆哮，並大吼道自己又餓又渴且感到疲憊，但過程中沒有對任何乘客進行肢體攻擊，現年24歲的潘尼見狀後仍起身壓制尼利同時對其鎖喉，時間長達數分鐘。
《紐約郵報》（New York Post）轉述紐約警方和執法機關的說法闡明，當尼利被壓制時，曾試圖移動雙臂和腿部掙脫，但因潘尼鎖喉而沒能成功，數分鐘過後尼利逐漸失去知覺，就算站內的醫護人員緊急搶救仍回天乏術。
瓦茲蓋斯在接受《紐約郵報》訪問時稱：「就某些方面而言，市民願意『提供幫助』是件好事，但所謂的『協助』有時需要適可而止，我相信若警方能夠早5分鐘出現，尼利死亡的悲劇就不會發生。」
英國《衛報》（The Guardian）指出，年約30歲的尼利曾於時代廣場（Times Square）模仿流行樂天王（King of Pop）麥可傑克森（Michael Jackson）而小有名氣，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前尼利亦常於紐約市區一帶靠街頭表演維生，然而近幾年尼利卻飽受日趨嚴重的精神疾患所苦。
尼利之死突顯哪些問題？
《衛報》認為，尼利的殞命彰顯美國的經濟與種族不平等問題依舊嚴峻，對於精神病患的協助及社會福利之健全性亦未盡完善，這些窘境激起多數左翼人士的強烈不滿。此外，尼利事件也重燃民眾對街友及精神疾患議題的討論，但也引發諸多民眾擔憂搭乘大眾運輸時恐遭受的人身安全風險 。
Tags：
樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。