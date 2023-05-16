紐約地鐵非裔街友遭鎖喉身亡，白人退役美軍被控過失致死，右翼人士為其募款超過百萬美元

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國紐約地鐵車廂內患有精神疾病的非裔街友尼利（Jordan Neely）於2023年5月1日遭白人男子、美國前海軍陸戰隊成員潘尼（Daniel Penny）勒頸窒息致死，檢方於同月11日以二級過失殺人罪起訴潘尼。

根據獨立記者瓦茲蓋斯（Juan Alberto Vazquez）拍攝長度近4分鐘的影片顯示，尼利在開往曼哈頓（Manhattan）的地鐵列車上對著其他乘客咆哮，並大吼道自己又餓又渴且感到疲憊，但過程中沒有對任何乘客進行肢體攻擊，現年24歲的潘尼見狀後仍起身壓制尼利同時對其鎖喉，時間長達數分鐘。

《紐約郵報》（New York Post）轉述紐約警方和執法機關的說法闡明，當尼利被壓制時，曾試圖移動雙臂和腿部掙脫，但因潘尼鎖喉而沒能成功，數分鐘過後尼利逐漸失去知覺，就算站內的醫護人員緊急搶救仍回天乏術。

瓦茲蓋斯在接受《紐約郵報》訪問時稱：「就某些方面而言，市民願意『提供幫助』是件好事，但所謂的『協助』有時需要適可而止，我相信若警方能夠早5分鐘出現，尼利死亡的悲劇就不會發生。」

英國《衛報》（The Guardian）指出，年約30歲的尼利曾於時代廣場（Times Square）模仿流行樂天王（King of Pop）麥可傑克森（Michael Jackson）而小有名氣，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前尼利亦常於紐約市區一帶靠街頭表演維生，然而近幾年尼利卻飽受日趨嚴重的精神疾患所苦。

尼利之死突顯哪些問題？

《衛報》認為，尼利的殞命彰顯美國的經濟與種族不平等問題依舊嚴峻，對於精神病患的協助及社會福利之健全性亦未盡完善，這些窘境激起多數左翼人士的強烈不滿。此外，尼利事件也重燃民眾對街友及精神疾患議題的討論，但也引發諸多民眾擔憂搭乘大眾運輸時恐遭受的人身安全風險 。