泰國大選在野黨強勢領先，學者：反映了對逃離「帕拉育政權」的需要及對改變的渴望

泰國大選投票結束，初期點票結果顯示，呼籲對泰國國家制度進行大規模改革的在野黨將贏得一場轟動性的勝利。泰國選民用選票拒絕讓軍方支持的政府繼續執政，大選形勢顯示兩個反對黨將會協商組成聯合政府。

初期點票結果顯示，前進黨和為泰黨遙遙領先現任總理帕拉育·佔奧差（Prayuth Chan-ocha，又譯巴育）。

本屆大選被形容為近年經歷軍事政變的泰國所迎來的一個轉折點。

帕拉育曾在2014年領導軍事政變，目前正尋求延續執政任期。但是，他在選舉中面對著前進黨和為泰黨的強勢挑戰——兩個在野黨均為反對軍政府的黨派。

前進黨由前科技公司高管皮塔·林家倫拉（Pita Limjaroenrat）領導，前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹·西那瓦（Paetongtarn Shinawatra）則是代表為泰黨的候選人。

Photo Credit：Reuters / BBC News 前進黨領袖皮塔·林家倫拉的競選綱領簡明卻有力：「泰國需要改變」。

截至周一（5月15日）上午，98%的選票已點算，《路透社》根據選舉委員會的數據進行統計，顯示前進黨將會贏得多數席位，為泰黨將排在第二。

皮塔形容這個晚上的結果「轟動」，並承諾他的黨派在組建政府時仍將與軍方支持的政黨對抗。

皮塔向媒體表示，他的政黨將會尋求與為泰黨談判，而聯合執政「肯定是選項之一」。

為泰黨領袖貝東丹·西那瓦則向前進黨的勝利表示祝賀，表示「我們可以合作」。「我們已經凖備好與前進黨對話，但是我們還在等候正式結果，」她說。

選民將改革派推上前台

早期點票結果顯示，前進黨超出了所有人的事前預料，在下議院500個席位中贏得了151個。現在，它領先此前的領跑者為泰黨10個席位——後者由前總理塔克辛的女兒領銜。

分析人士形容這是一場政治地震，代表著民意的重大轉變。同時它也是對現屆政府兩個與軍方同一陣線黨派的拒絕。現在執政的聯合政府僅贏得15%的席位。

Photo Credit：Getty Images / BBC News 投票結果是對近十年親軍方政權的拒絕。

「大部分選票反映了對逃離『帕拉育政權』的需要，以及對改變的渴望，」法政大學（Thammasat University）的政治學者拉賈克·孔吉拉提（Prajak Kongkirati）說，「它顯示了人們相信前進黨對改變的要求——這樣的人比預期要多得多。」

在泰國的社交媒體上，前進黨支持者的資訊鋪天蓋地——他們稱這是「新時代的開始」。

「這場選舉真的告訴你，僅僅過了四年，但是人們的想法改變了很多，建制派和親民主陣營都是，」一條推文說，「民主不能被當作理所當然。」

「如果他們不適應想法和需要，他們真的可能失去陣地。」

哈佛畢業的前進黨領袖皮塔在推特上說，自己「凖備好了」成為泰國第30任總理。

一個呼籲對泰國的官僚機構、經濟和軍方角色，甚至保護君主制的法律進行全面改革的政黨——「前進黨」，能夠贏得比任何競爭對手更多的席位和選票，這曾經是不可想象的。

這些問題在2020年曾引發了長達數月的學生主導的抗議運動，這並非巧合。前進黨一些候選人曾是該運動的領導人。就像2020年的抗議活動一樣，年輕而熱情的選民，其中許多是前進黨的追隨者，在選舉結果中發揮了重要作用。

不過，儘管在選舉中獲勝，前進黨和為泰黨仍然可能要面對一場鬥爭，才能取得政權。

新任總理將會由500名當選議員和250名參議院成員共同選出，而後者是由帕拉育軍政府任命，擺好架勢支持軍方。

參議員一直都將票投給執政的現任軍政府，從未投給反對派。

Photo Credit：Getty Images / BBC News 前總理塔克辛的女兒貝東丹（中）在選舉日結束時向媒體發言。

當地時間周日17時票站關閉後，點票開始——此前9.5萬個票站進行了九小時的投票。此前預期約有5000萬人投票，選舉下議院500個成員——有約200萬人預先投了票。

選舉委員會預計要幾個星期才會正式確定每一黨派贏得的最終席位數量。但是這標誌著泰國民意的重大轉變，因為各年齡群體似乎都願意碰一次運氣，讓相對未經檢驗的理想主義年輕政客掌權。

2014年，經過數月的政治動蕩之後，69歲的帕拉育從塔克辛的妹妹盈拉手中奪取了政權。

泰國在2019年舉行大選，當時結果顯示沒有政黨贏得多數派。幾星期後，親軍方政黨組成了政府，任命帕拉育為其總理參選人，當時反對派指這一過程並不公平。

Photo Credit：Reuters / BBC News 泰國總理帕拉育

之後一年，一場爭議性的法庭裁決解散前進黨的前身「未來前進黨」——這一黨派在那一屆大選中因為獲得年輕選民的熱情支持而表現出眾。

該裁決引發了持續六個月的大規模示威，呼籲改革軍隊及王室。

此次選舉前，幾乎沒有人想到，要求泰國的官僚體系、經濟、軍隊角色甚至保王法律全面改變的前進黨，能夠在議席和票數上勝過任何一個對手。

前進黨的參選人手上的資源比對手少，因此須依賴社交媒體，甚至像騎單車這樣的土辦法來傳播他們的訊息。他們的願景比其他黨派清晰明確得多，這起到了作用。

前進黨已經排除和任何與2014年軍事政變有關的黨派組成聯合政府的可能。它的改革派對手為泰黨此前迴避了這一立場。

前進黨得益於公共要求改革的普遍渴望。26歲以下的選民，在逐漸老齡化的泰國不算多數——只佔5200萬選民當中的14%——但是他們努力說服年長的選民支持前進黨，以求給他們新一代一個更好的未來。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此