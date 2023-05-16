泰國大選在野黨強勢領先，學者：反映了對逃離「帕拉育政權」的需要及對改變的渴望
我們想讓你知道的是
泰國法政大學政治學者拉賈克·孔吉拉提（Prajak Kongkirati）評論這場大選表示：：「大部分選票反映了對逃離『巴育政權』的需要，以及對改變的渴望，它顯示了人們相信前進黨對改變的要求——這樣的人比預期要多得多。」而在泰國社交媒體上，前進黨支持者的資訊鋪天蓋地——他們稱這是「新時代的開始」。
泰國大選投票結束，初期點票結果顯示，呼籲對泰國國家制度進行大規模改革的在野黨將贏得一場轟動性的勝利。泰國選民用選票拒絕讓軍方支持的政府繼續執政，大選形勢顯示兩個反對黨將會協商組成聯合政府。
初期點票結果顯示，前進黨和為泰黨遙遙領先現任總理帕拉育·佔奧差（Prayuth Chan-ocha，又譯巴育）。
本屆大選被形容為近年經歷軍事政變的泰國所迎來的一個轉折點。
帕拉育曾在2014年領導軍事政變，目前正尋求延續執政任期。但是，他在選舉中面對著前進黨和為泰黨的強勢挑戰——兩個在野黨均為反對軍政府的黨派。
前進黨由前科技公司高管皮塔·林家倫拉（Pita Limjaroenrat）領導，前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹·西那瓦（Paetongtarn Shinawatra）則是代表為泰黨的候選人。
截至周一（5月15日）上午，98%的選票已點算，《路透社》根據選舉委員會的數據進行統計，顯示前進黨將會贏得多數席位，為泰黨將排在第二。
皮塔形容這個晚上的結果「轟動」，並承諾他的黨派在組建政府時仍將與軍方支持的政黨對抗。
皮塔向媒體表示，他的政黨將會尋求與為泰黨談判，而聯合執政「肯定是選項之一」。
為泰黨領袖貝東丹·西那瓦則向前進黨的勝利表示祝賀，表示「我們可以合作」。「我們已經凖備好與前進黨對話，但是我們還在等候正式結果，」她說。
選民將改革派推上前台
早期點票結果顯示，前進黨超出了所有人的事前預料，在下議院500個席位中贏得了151個。現在，它領先此前的領跑者為泰黨10個席位——後者由前總理塔克辛的女兒領銜。
分析人士形容這是一場政治地震，代表著民意的重大轉變。同時它也是對現屆政府兩個與軍方同一陣線黨派的拒絕。現在執政的聯合政府僅贏得15%的席位。
「大部分選票反映了對逃離『帕拉育政權』的需要，以及對改變的渴望，」法政大學（Thammasat University）的政治學者拉賈克·孔吉拉提（Prajak Kongkirati）說，「它顯示了人們相信前進黨對改變的要求——這樣的人比預期要多得多。」
在泰國的社交媒體上，前進黨支持者的資訊鋪天蓋地——他們稱這是「新時代的開始」。
「這場選舉真的告訴你，僅僅過了四年，但是人們的想法改變了很多，建制派和親民主陣營都是，」一條推文說，「民主不能被當作理所當然。」
「如果他們不適應想法和需要，他們真的可能失去陣地。」
哈佛畢業的前進黨領袖皮塔在推特上說，自己「凖備好了」成為泰國第30任總理。
一個呼籲對泰國的官僚機構、經濟和軍方角色，甚至保護君主制的法律進行全面改革的政黨——「前進黨」，能夠贏得比任何競爭對手更多的席位和選票，這曾經是不可想象的。
這些問題在2020年曾引發了長達數月的學生主導的抗議運動，這並非巧合。前進黨一些候選人曾是該運動的領導人。就像2020年的抗議活動一樣，年輕而熱情的選民，其中許多是前進黨的追隨者，在選舉結果中發揮了重要作用。
不過，儘管在選舉中獲勝，前進黨和為泰黨仍然可能要面對一場鬥爭，才能取得政權。
新任總理將會由500名當選議員和250名參議院成員共同選出，而後者是由帕拉育軍政府任命，擺好架勢支持軍方。
參議員一直都將票投給執政的現任軍政府，從未投給反對派。
當地時間周日17時票站關閉後，點票開始——此前9.5萬個票站進行了九小時的投票。此前預期約有5000萬人投票，選舉下議院500個成員——有約200萬人預先投了票。
選舉委員會預計要幾個星期才會正式確定每一黨派贏得的最終席位數量。但是這標誌著泰國民意的重大轉變，因為各年齡群體似乎都願意碰一次運氣，讓相對未經檢驗的理想主義年輕政客掌權。
2014年，經過數月的政治動蕩之後，69歲的帕拉育從塔克辛的妹妹盈拉手中奪取了政權。
泰國在2019年舉行大選，當時結果顯示沒有政黨贏得多數派。幾星期後，親軍方政黨組成了政府，任命帕拉育為其總理參選人，當時反對派指這一過程並不公平。
之後一年，一場爭議性的法庭裁決解散前進黨的前身「未來前進黨」——這一黨派在那一屆大選中因為獲得年輕選民的熱情支持而表現出眾。
該裁決引發了持續六個月的大規模示威，呼籲改革軍隊及王室。
此次選舉前，幾乎沒有人想到，要求泰國的官僚體系、經濟、軍隊角色甚至保王法律全面改變的前進黨，能夠在議席和票數上勝過任何一個對手。
前進黨的參選人手上的資源比對手少，因此須依賴社交媒體，甚至像騎單車這樣的土辦法來傳播他們的訊息。他們的願景比其他黨派清晰明確得多，這起到了作用。
前進黨已經排除和任何與2014年軍事政變有關的黨派組成聯合政府的可能。它的改革派對手為泰黨此前迴避了這一立場。
前進黨得益於公共要求改革的普遍渴望。26歲以下的選民，在逐漸老齡化的泰國不算多數——只佔5200萬選民當中的14%——但是他們努力說服年長的選民支持前進黨，以求給他們新一代一個更好的未來。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
“2023泰國大選”的相關議題
- 2023-05-16 泰國大選在野黨強勢領先，學者：反映了對逃離「帕拉育政權」的需要及對改變的渴望
- 2023-05-15 前進黨主席皮塔仍未有足夠席次當選泰國總理，第三大贏家泰自豪黨動向受矚
- 2023-05-15 親軍方執政聯盟選舉受挫，泰國選民決心支持前進黨與為泰黨翻轉舊政治
Tags：
AI浪潮來襲，雲端大鬧人才荒：即刻報名AWSome Day線上雲端培訓日，加值成為AI時代搶手新人才！
我們想讓你知道的是
當雲端與AI技術逐漸成為企業標配，「認識雲端」已然成為了工作者或求職者的關鍵素養。若想不落人後，歡迎免費報名臺灣雲端服務商AWS於5月31日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」，將雲端基礎技術、概念與服務，以及時下的熱門AI應用一次掌握！
近年，人工智慧（AI）與機器學習（ML）進展到前所未有的高度，一波來勢洶洶的AI浪潮悄然成形，即將衝擊既有的產業型態。但你知道嗎？如果沒有強大的雲端技術支撐，AI如今可能無法如此普及興盛。因為「雲端」與「AI」可說是相互依賴、相輔相成──成熟的雲端服務能替AI增添許多應用可能，而AI模型的強化，也會反過來讓雲端得以提供更多元的服務場景。
因此，當各大企業紛紛運用AI來處理、分析甚至預測數據，提高生產效率、優化產品或服務時，產業對於專業人才的需求也隨之提升，而其中能夠理解雲端，或是擁有雲端素養的人才，也成為企業爭相招攬的重點目標，甚至鬧起了「雲端人才荒」。
免費養成雲端基礎素養，機會就在此刻！
顯而易見，雲端與AI不只是未來趨勢，亦是企業更靈活地應對市場變化，取得競爭優勢的最佳方案，而身處其中的工作者們，對於雲端有所認識更是基礎中的基礎。若想豐富職場能力，或在未來產業佔有一席之地，雲端知識絕對是任何產業都不可不學的關鍵素養之一。
好消息是，為讓有意學習雲端的初學者深入認識雲端服務，AWS即將於5月31日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，AWS除了介紹雲端基本概念、運算及儲存服務、安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並展示AWS以機器學習驅動的雲端解決方案，幫助參與者探索業務創新的可能性。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白大翻身：完整雲端趨勢應用介紹，打造職場即戰力！
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容專為雲端小白量身打造，從雲端趨勢、技術實務、資安概念、雲端應用等基礎概念出發，延伸覆蓋物連網、機器學習等熱門技術領域。課程中，資深講師將會深入淺出的示範，讓毫無雲端基礎的參與者都能輕鬆使用高達200種的AWS服務，確保每一位參與者都能有所收穫。
課程結束後，參與者除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何活用雲端、掌握AI，為個人或公司帶來正面影響。無論是高級主管、擁有開發經驗的技術人員，還是對雲端服務感興趣的新鮮人，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野。此外，若您是新用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS雲造型悠遊卡」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年5月31日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。