香港重推投資移民：民間熱議之下仍然「只聞樓梯響」
我們想讓你知道的是
來自香港的台灣國立政治大學公共行政學系蘇偉業教授對《BBC中文》說：「內地人移民香港某程度當然可以紓緩一些人才缺口，其實香港回歸後就有不少移民是從內地來，或是海歸內地人。不過，就經濟角度看，整個問題的核心是中國與西方關係惡化，而香港在經濟上受到連帶拖累。如果香港經濟不好，有新移民也不會改善問題。」
文：葉靖斯（BBC中文記者）
時隔八年，在香港行政長官李家超提出「搶企業，搶人才」的背景下，特區政府重提推動投資移民。
儘管只是公布了名目，已足夠引起中文互聯網上的熱烈討論。自2月份財政預算案明確將重推「資本投資者入境計劃」以來，中國社交媒體上的文章、視頻多如雨後春筍。
這一策略的背景主要是應對勞動人口流失和新冠疫情後振興經濟的需要。然而，香港重提投資移民與引進人才的直接關係有多大，能引進到怎麼樣的人才，討論才剛剛開始。
「重開投資移民」的種種信號
全稱「資本投資者入境計劃」的香港投資移民計劃是在2003年10月，於行政長官董建華任內推出，當時是基於時任政務司司長曾蔭權的《人口政策專責小組報告書》中提出要吸納高素質移民。但到了2015年1月，行政長官梁振英宣佈暫停計劃，此後一直沒有重啟。
2022年10月，現任特首李家超在施政報告中提出「搶企業，搶人才」策略。2023年2月，財政司司長陳茂波在政府財政預算案中宣佈推出新版「資本投資者入境計劃」。
美資國際人力資源管理諮詢企業美世（Mercer）香港財富業務主管陳慧盈對《BBC中文》評論說：「政府重啟『資本投資者入境計劃』的意願發出了一個重要信號，說明香港特區銳意擴展其人才庫，推動高技術領域就業。」
「表明政府承認問題，意識到問題的存在，還有對解決問題的承擔。」
同樣來自美國的萬寶盛華（ManpowerGroup）大中華高級副總裁徐玉珊也對《BBC中文》指出：「香港政府事隔8年重新推出資本投資者入境計劃，相信有一定的吸引力。」
3月，特區政府發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，再次將新版投資移民計劃列為相關政策。這結果成為了中國大陸社交媒體上的「重磅消息」。從微信、到小紅書來自移民中介、保險、財經類博主的文章、視頻不斷湧現，「香港投資移民即將重啟」呼聲響徹雲霄，「4月1日」更成了一個指標。
但結果，4月1日除了是西方的愚人節之外，特區政府沒有任何公布。
但香港內部也有不少人催促特區政府盡快公布政策細節。例如在家族辦公室政策宣言發表後，直屬中國中央政府駐香港聯絡辦公室（香港中聯辦）的《大公報》便引述萬方家族辦公室集團首席執行官關志敏說，期望該計劃的推出能提升香港作為家族辦公室樞紐的吸引力，希望政府盡快公布實施細節。
4月26日，特區立法會辯論財政預算案，選舉委員會組別議員，香港教育大學協理副校長周文港博士促請政府及早公布細節之餘，還建議政府開闢正規渠道讓大陸居民投資移民香港，其中理由包括大陸擁有1億元人民幣或以上資產的「超高淨值家庭」已達11.6萬戶，這一數據來自3月上旬發表的2022年《胡潤財富報告》。
立法會辯論繼續之際，隸屬知名房地產中介集團的美聯移民顧問公司高級策略總監鄭天殷指出，新加坡將外國公民購置房產的額外印花稅率翻倍至60%，呼籲香港特區政府盡快推出新「資本投資者入境計劃」，借此加快及加大「搶人才」的速度與力度，充實香港「人財庫」。
《BBC中文》曾邀請鄭天殷闡述其理念，但她以正在公幹為由婉拒。
香港重啟投資移民成為熱話的現象還可以從另一方面體現：香港民間研究組織「本土研究社」4月上旬發表調研報告稱，截至2023年4月初的六個月內，香港新註冊成立的移民相關公司顯著增加，且在3月香港邁向新冠疫後社會全面恢復正常之際單月新增35家，是2022年10月的將近六倍。
本土研究社認為，中國大陸「潤學潮」（移民學風潮）與香港移民潮已持續一段時間，「但從市場及新公司註冊最新情況來看，業界似乎非常看好『潤』的前景，蜂擁成立移民業務新公司，未來移民潮及『潤』學潮似乎有增無減。」
香港人才流失有多嚴重？
大約兩年前香港再次爆發移民潮以來，不同行業流失率增加的消息相繼傳出。特首李家超在2022年10月發表的施政報告中承認，香港勞動人口在過去兩年流失約14萬。
到了2023年5月初，一組更新的數字出現在世人眼前：特區稅務局局長譚大鵬在介紹個人報稅工作時透露，當局預計2022至2023財政年度合共發出273萬份個人報稅表，而2021至2022財年發出了287萬份，2020至2021財年則發出了297萬份。換言之，過去兩個財政年度，香港少發了24萬份個人報稅表。
譚大鵬還說，2022至2023財年有5.61萬例離境清稅申請，此前一個財年則是5.65萬例。這裏合共是11.26萬例。
但稅務局官員們不承認這是勞動人口流失的結果。他們解釋，少發報稅表可以是市民收入減少或受惠於新稅務政策；離境清稅申請人可以是外來工作人士派遣任期結束離境等。
不過，萬寶盛華3月中旬發表新一年度《僱傭前景調查》時便已指出，85%香港僱主面對人才短缺問題，達17年高位，是全球情況數一數二嚴重地區。
如果投資移民計劃有助於引進人才，那麼富豪數目減少大概可以視為人才流失的另一佐證：國際投資移民公司亨利（Henley & Partners）於4月發表的《 2023年世界最富裕城市報告》指出，香港2022年至少擁有100萬美元可投資資產的富豪數目為12.95萬人，按年減少27%。
Tags：
南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。