2023土耳其大選：艾爾多安鐵票發威，進入第二輪投票不利在野陣營氣勢

（中央社）土耳其14日舉行大選，根據國營媒體數據，競選連任的總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）與對手基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）得票率都未過半，將進入第二輪分勝負。艾爾多安這次顛覆各家民調領先對手，不利基里達歐魯維繫聲量，接下來將是場硬仗。

土耳其總統與國會大選14日登場，這場選舉投票率約88.84％，海外選民的投票率更刷新紀錄達53％。

國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）最新數據顯示，截至當地時間下午2時45分，選票目前開了99.87％，拚連任的艾爾多安贏得49.24％的選票，在野陣營的基里達歐魯則獲得45.06％選票。

錯失扳倒艾爾多安時機，延長賽不利基里達歐魯

多項分析指出，基里達歐魯如果無法一股作氣勝選，必須進入5月28日第二輪投票，他將難以延續選前的氣勢，在野陣營恐怕已經錯失最能扳倒艾爾多安的時機。

另一位右翼總統候選人歐根（Sinan Oğan）得票率為5.28％， 成為關鍵第3方，艾爾多安與基里達歐魯料將積極爭取支持。

華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）土耳其研究計畫主任卡加泰（Soner Cagaptay）15日對《半島電視台》（Al Jazeera）表示，艾爾多安和基里達歐魯兩人都會試圖討好歐根，但立場更保守的艾爾多安可能相對吃香。

基里達歐魯守住愛琴海沿岸，鞏固庫德選民

這場總統選舉中，基里達歐魯在約30個選區領先艾爾多安，但多是在他所屬政黨共和人民黨（CHP）的票倉或是高人氣區域，例如社會氛圍更開放的愛琴海沿岸及西部色雷斯（Thrace）。

值得注意的是，基里達歐魯在土耳其東南部庫德人口佔多數的省份大有斬獲，可見出身少數族群的他，成功以和解論述引起庫德選民強烈共鳴。但在野陣營仍須獲得更多右翼選民支持，才能如願把基里達歐魯送進總統府。

一如外界預期，基里達歐魯守住3大城市：伊斯坦堡、伊茲米爾（Izmir）及首都安卡拉。

艾爾多安橫掃安納托利亞票倉和強震災區

土耳其心臟地帶安納托利亞地區則是基里達歐魯的硬傷，當地19省中，基里達歐魯連30％的選票都拿不到；艾爾多安則於51省大幅領先基里達歐魯，包括布爾薩（Bursa）及康雅（Konya）。

南部地震受災省份原本就是艾爾多安的傳統鐵票區，光是在震央卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras），艾爾多安就獲得約7成的得票率，基里達歐魯僅獲得22％，顯示艾爾多安喊出短期重建的支票有助維繫當地支持者的忠誠度。

執政黨拿下國會多數，艾爾多安第二輪投票強心針

此外，土耳其14日也選出600名國會議員，由執政黨正義與發展黨（AK Party）與民族行動黨組成的「人民聯盟」拿下321席次，在野陣營則獲得213席。執政黨拿下國會多數，無疑給艾爾多安一劑強心針，有利他於第二輪投票決戰前再衝出一波支持度。

69歲的艾爾多安得票率明顯顛覆選前眾家民調，他15日凌晨2時左右於所屬政黨正義與發展黨總部前現身與一大票支持者高唱競選戰歌，並宣布自己遙遙領先，已經準備好再做5年。

反對派領袖基里達歐魯14日晚間先推文指自己處於領先地位，穩定士氣，不久後發表簡短演說指艾爾多安人馬拒絕接受部分開票結果，尤其是反對派領先的票所。

他15日清晨面對媒體時難掩倦容，並承認第二輪投票似乎不可避免，「如果我們的國家要第二輪，我們絕對會在第二輪獲勝。」

基里達歐魯說，土耳其有一半以上的民眾盼望社會變革。

大選分裂族群，土耳其建國百年社會兩極化

從15日的開票情形也可映證現代土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）建立土耳其共和國100年來土耳其社會兩極分化的程度。

在投票前的最後幾個小時，基里達歐魯赴凱末爾陵墓為競選活動劃下句點；艾爾多安最後攻防的地點則是聖索菲亞清真寺，他堅稱將博物館改為清真寺是正確決定，更指控在野陣營不但與恐怖分子勾結，更與美國總統拜登（Joe Biden）聯手要拉他落馬，挑動土耳其民間的反恐及反美神經。

截止目前的開票結果證明艾爾多安的打擊策略奏效，民意鐘擺明顯仍停在強人總統這邊。土耳其最高選舉委員會（YSK）將於數日內公布正式票數。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航