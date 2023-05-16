2023土耳其大選：艾爾多安鐵票發威，進入第二輪投票不利在野陣營氣勢
我們想讓你知道的是
土耳其南部地震受災省份原本就是艾爾多安的傳統鐵票區，光是在震央卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras），艾爾多安就獲得約7成的得票率，基里達歐魯僅獲得22％，顯示艾爾多安喊出短期重建的支票有助維繫當地支持者的忠誠度。
（中央社）土耳其14日舉行大選，根據國營媒體數據，競選連任的總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）與對手基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）得票率都未過半，將進入第二輪分勝負。艾爾多安這次顛覆各家民調領先對手，不利基里達歐魯維繫聲量，接下來將是場硬仗。
土耳其總統與國會大選14日登場，這場選舉投票率約88.84％，海外選民的投票率更刷新紀錄達53％。
國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）最新數據顯示，截至當地時間下午2時45分，選票目前開了99.87％，拚連任的艾爾多安贏得49.24％的選票，在野陣營的基里達歐魯則獲得45.06％選票。
錯失扳倒艾爾多安時機，延長賽不利基里達歐魯
多項分析指出，基里達歐魯如果無法一股作氣勝選，必須進入5月28日第二輪投票，他將難以延續選前的氣勢，在野陣營恐怕已經錯失最能扳倒艾爾多安的時機。
另一位右翼總統候選人歐根（Sinan Oğan）得票率為5.28％， 成為關鍵第3方，艾爾多安與基里達歐魯料將積極爭取支持。
華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）土耳其研究計畫主任卡加泰（Soner Cagaptay）15日對《半島電視台》（Al Jazeera）表示，艾爾多安和基里達歐魯兩人都會試圖討好歐根，但立場更保守的艾爾多安可能相對吃香。
基里達歐魯守住愛琴海沿岸，鞏固庫德選民
這場總統選舉中，基里達歐魯在約30個選區領先艾爾多安，但多是在他所屬政黨共和人民黨（CHP）的票倉或是高人氣區域，例如社會氛圍更開放的愛琴海沿岸及西部色雷斯（Thrace）。
值得注意的是，基里達歐魯在土耳其東南部庫德人口佔多數的省份大有斬獲，可見出身少數族群的他，成功以和解論述引起庫德選民強烈共鳴。但在野陣營仍須獲得更多右翼選民支持，才能如願把基里達歐魯送進總統府。
一如外界預期，基里達歐魯守住3大城市：伊斯坦堡、伊茲米爾（Izmir）及首都安卡拉。
艾爾多安橫掃安納托利亞票倉和強震災區
土耳其心臟地帶安納托利亞地區則是基里達歐魯的硬傷，當地19省中，基里達歐魯連30％的選票都拿不到；艾爾多安則於51省大幅領先基里達歐魯，包括布爾薩（Bursa）及康雅（Konya）。
南部地震受災省份原本就是艾爾多安的傳統鐵票區，光是在震央卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras），艾爾多安就獲得約7成的得票率，基里達歐魯僅獲得22％，顯示艾爾多安喊出短期重建的支票有助維繫當地支持者的忠誠度。
執政黨拿下國會多數，艾爾多安第二輪投票強心針
此外，土耳其14日也選出600名國會議員，由執政黨正義與發展黨（AK Party）與民族行動黨組成的「人民聯盟」拿下321席次，在野陣營則獲得213席。執政黨拿下國會多數，無疑給艾爾多安一劑強心針，有利他於第二輪投票決戰前再衝出一波支持度。
69歲的艾爾多安得票率明顯顛覆選前眾家民調，他15日凌晨2時左右於所屬政黨正義與發展黨總部前現身與一大票支持者高唱競選戰歌，並宣布自己遙遙領先，已經準備好再做5年。
反對派領袖基里達歐魯14日晚間先推文指自己處於領先地位，穩定士氣，不久後發表簡短演說指艾爾多安人馬拒絕接受部分開票結果，尤其是反對派領先的票所。
他15日清晨面對媒體時難掩倦容，並承認第二輪投票似乎不可避免，「如果我們的國家要第二輪，我們絕對會在第二輪獲勝。」
基里達歐魯說，土耳其有一半以上的民眾盼望社會變革。
大選分裂族群，土耳其建國百年社會兩極化
從15日的開票情形也可映證現代土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）建立土耳其共和國100年來土耳其社會兩極分化的程度。
在投票前的最後幾個小時，基里達歐魯赴凱末爾陵墓為競選活動劃下句點；艾爾多安最後攻防的地點則是聖索菲亞清真寺，他堅稱將博物館改為清真寺是正確決定，更指控在野陣營不但與恐怖分子勾結，更與美國總統拜登（Joe Biden）聯手要拉他落馬，挑動土耳其民間的反恐及反美神經。
截止目前的開票結果證明艾爾多安的打擊策略奏效，民意鐘擺明顯仍停在強人總統這邊。土耳其最高選舉委員會（YSK）將於數日內公布正式票數。
新聞來源
延伸閱讀
- 【2023土耳其大選】專訪庫德族選民：在野聯盟不包括親庫德政黨，投給他們是對的嗎？
- 【2023土耳其大選】世俗化 vs. 伊斯蘭化、歐洲 vs. 西亞的拉扯，打造艾爾多安20年領袖之路
- 【2023土耳其大選】成功將「一帶一路」為己所用，土耳其如何成為「地緣大玩家」？
- 【2023土耳其大選】扼住地中海與黑海咽喉的土耳其，到底相信歐美還是俄羅斯？
- 【2023土耳其大選】是地緣核心也是邊陲棄子，失落的庫德斯坦如何影響土耳其的未來？
- 【國際大風吹】強人總統將結束20年執政？為何土耳其大選被視為「今年最重要選舉」？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2023土耳其大選”的相關議題
- 2023-05-16 2023土耳其大選：艾爾多安鐵票發威，進入第二輪投票不利在野陣營氣勢
- 2023-05-15 2023土耳其大選：無人過半28日進行第二輪決選，在野黨指控艾爾多安拒絕部分開票結果
- 2023-05-15 2023土耳其大選：結果何時出爐？有何重要性？觀戰重點一次看
Tags：
樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。