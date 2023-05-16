全台首座「重粒子癌症治療中心」啟用，可大幅減少治療次數，自費4次療程約90萬元
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光子治療大約需要30次，但重粒子可大幅減少治療次數，最少可4次、在一週內完成，最多則是12至16次、大約耗時4週，童先生一週內進行4次呼吸調控重粒子放射治療，去年11月腫瘤已完全消失，目前持續於門診追蹤，並無任何復發情形。童先生說：「免吃藥、免痛苦，吸氣、憋氣就能完成。」
首座重粒子癌症治療中心開箱，自費4次療程約90萬元
（中央社）全台首座重粒子癌症治療中心昨（15）日正式啟用，在擁有台灣最高能量同步加速器的重粒子治療中心裡，放射擊中腫瘤誤差可是連超過半根頭髮都不行，由《中央社》記者帶領讀者一同開箱。
重粒子癌症治療中心位於台北榮總，斥資新台幣45億元打造，分為兩大區域，包括重粒子加速器及治療室，對一般人而言，「重粒子治療」是陌生醫學名詞。北榮重粒子及放射腫瘤部重粒子治療科主任藍耿立指出，這是將發散碳粒子放入加速器，聚集成高能量粒子束，再送回治療室，集中打在腫瘤。
只需要在加速器1秒，就能達到最高能量的重粒子，比過去光子、質子治療，有著更強殺傷力。藍耿立說，重粒子治療的精確度非常重要，加速軌道、放射擊中腫瘤的誤差，超過半根頭髮厚度都不行，唯一容許的誤差值只能在50微米之內，以免傷到人體其他周圍組織。
重粒子治療的時間，說長不長，說短不短，真的被重粒子掃過腫瘤部位其實只有約1至2分鐘。藍耿立說，大多時間在調位置，這個關鍵的步驟會讓整個治療時間拉長至半小時左右，病人在能夠傾斜6種角度的治療床上，透過事前一系列精準定位前置規劃，再加上呼吸調控，避免腫瘤隨著呼吸位移，影響精準度。
至於全台最高能量的同步加速器是日本原裝，不僅遇到地震時會自動啟動煞車系統，停電還有防呆裝置，保障醫護、病人安全。北榮副院長李偉強介紹，光是維護費用就將近2億元，每年電費高達200萬元，預計每年需收治500名病患才能打平損益。
台灣從去（2022）年6月起陸續完成12件重粒子癌症治療臨床試驗，包含攝護腺癌、脊索瘤、胰臟癌、肝癌、肺癌、唾液腺癌，今年70多歲、有2.6公分肝腫瘤的童先生就是其中一人，因體力及身體狀況佳，主治醫師建議參加計畫。
光子治療大約需要30次，但重粒子可大幅減少治療次數，最少可4次、在一週內完成，最多則是12至16次、大約耗時4週，童先生一週內進行4次呼吸調控重粒子放射治療，去年11月腫瘤已完全消失，目前持續於門診追蹤，並無任何復發情形。童先生說：「免吃藥、免痛苦，吸氣、憋氣就能完成。」
至於民眾最關心的費用項目，李偉強說，4次療程大約90萬元，重粒子癌症治療費用健保不給付，病人需自費，包含量身定做固定模具製作、模擬定位3D影像擷取、治療計畫與電腦運算作業、重粒子放射治療，甚至需要呼吸調控，以及治療後的追蹤等費用。
全台首座重粒子癌症治療中心，蔡總統盼組國家隊
（中央社）台北榮總「重粒子癌症治療中心」昨天正式開幕，斥資新台幣45億元建造。總統蔡英文說，這是全台首座重粒子癌症治療中心，希望結合各大醫學中心量能，組成精準放射治療國家隊。
蔡總統上午出席台北榮總重粒子癌症治療中心開幕典禮，蔡總統致詞時表示，這是台日醫療合作重要里程碑，過去要接受重粒子治療的台灣民眾，都要飛到日本才能治療，如今台灣有了首座重粒子癌症治療中心，不僅台灣患者可以在地使用，未來歡迎國際患者來台治療。
重粒子癌症治療要價高昂，大約落在60萬至140萬元，北榮每年將保留2％名額，提供最有需要的弱勢病人。蔡總統說，這是發揮醫學中心公益精神，讓弱勢病人免費接受治療，北榮重粒子癌症治療中心是台灣放射線癌症治療「最後一塊拼圖」，但未來結合各醫學中心量能，組成精準放射治療國家隊。
北榮院長陳威明致詞提到，重粒子中心將於下午開始提供患者治療，感謝政府支持，北榮重粒子癌症治療中心2019年1月正式動工，2020年6月建築及基座完工，創下15個月內完成建築物本體的紀錄，與日本技術團隊無縫接軌，20個月內完成設備安裝驗證，成為全世界第14座運轉中重粒子中心。
陳威明說，北榮重粒子中心不僅引起新南向國家的高度關注，全球排名最佳的美國梅約醫學中心已經3度派專家來北榮，在4月正式簽訂合作意向書。重粒子中心是國內最高能量的同步加速器，不只讓癌症病人受惠，更可協助太空元件的抗輻射驗證，北榮已和國家太空中心合作。
癌症高居台灣民眾死因的第一名，每年有將近12萬名新增癌症病人。陳威明表示，今天起北榮結合重粒子放射治療與其他治療方式，提供跨專科且更完整的全方位癌症治療，有需要的民眾可直接預約重粒子諮詢門診，也可經由北榮各專科轉介治療，國際病人則可透過國際醫療中心安排。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
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久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
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若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
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出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！