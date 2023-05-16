白羅斯總統盧卡申科多日神隱傳病重，流亡反對派領袖籲國民「做好準備」

白羅斯總統盧卡申科缺席重要典禮，外界猜他恐病重

（中央社）白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）14日並未出席在首都明斯克（Minsk）舉行的重要典禮，他自9日以來一直沒有公開露面，外界臆測68歲的盧卡申科可能病重。

《白羅斯通訊社》（BelTA）報導，盧卡申科14日並未在一年一度的青年效忠儀式現身，而是由總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）代為宣讀致辭。盧卡申科也沒有在明斯克紀念勝利日週年活動發表談話，這是他長期擔任總統以來頭一遭。

綜合《路透社》與《法新社》報導，盧卡申科9日在莫斯科出席二戰勝利日紀念儀式時，因身體不適略過部分活動後，已經6天沒有公開現身；《白羅斯通訊社》並未說明盧卡申科神隱多日的原因。

盧卡申科的辦公室拒絕對此發表評論。

俄羅斯網路媒體Podyom引述國會「國家院」（Duma）議員札圖林（Konstantin Zatulin）的話說：「（盧卡申科）只是病了……可能需要休息。」

俄羅斯《工商日報》（Kommersant）駐克里姆林宮通稿記者柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）寫道，盧卡申科看來「身體不適」，必須搭乘電動車在克里姆林宮附近移動。

許多記者發現，盧卡申科在莫斯科時看起來很疲憊，也沒參加由俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）主辦、亞美尼亞和中亞國家領袖均有出席的午宴。

盧卡申科自1994年以來一直領導白羅斯，他出動警察鎮壓示威，關閉異議媒體，長期監禁反對派人士，迫使社運人士大舉出逃。

盧卡申科的鎮壓行動獲得普亭支持，他去（2022）年也允許俄羅斯在入侵烏克蘭的行動中，使用白羅斯部分領土。

俄羅斯外交部上週表示，白羅斯外交部長阿列尼克（Sergei Aleinik）15日將至莫斯科進行3天訪問。

白羅斯總統盧卡申科傳健康惡化，反對派領袖籲國民做好準備

在出現臆測白羅斯強人總統盧卡申科健康狀況惡化的報導後，流亡的白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）15日呼籲民眾為政治變局「做好準備」。

《法新社》報導，自1994年執政至今、現年68歲的盧卡申科已經6天沒有公開現身，缺席了數場重要活動。

他最後一次被看到是在莫斯科出席為紀念蘇聯擊敗納粹的慶祝活動，但沒參加由他的盟友俄羅斯總統普亭主辦的午宴。

一些俄國與白羅斯記者指出，盧卡申科出席莫斯科紅場（Red Square）閱兵儀式時看起來身體不適。

盧卡申科的競爭對手季哈諾夫斯卡婭在推特（Twitter）評論關於盧卡申科健康狀況的「傳聞」。季哈諾夫斯卡婭在2020年反對派對盧卡申科發動大規模抗爭後，流亡立陶宛。

季哈諾夫斯卡婭表示：「對我們來說，這只意味著一件事：我們應該為各種情況做好充分準備。」

她提到：「為了將白羅斯導向民主之路，以及防範俄羅斯的干預，我們需要國際社會積極、快速地行動。」

與傳統不同，盧卡申科也沒有在5月9日向白羅斯退伍軍人發表談話。官方尚未對盧卡申科缺席公開活動的情況發表評論。

去年，盧卡申科允許俄國以白羅斯領土作為入侵烏克蘭的跳板。

2020年，曾為集體農場主管的盧卡申科宣稱在大選中贏得第6個任期，刺激了數十萬白羅斯人上街抗議。

盧卡申科的政權鎮壓了空前的抗議活動，將多數異議者逮捕入獄，或迫使他們流亡。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航