白羅斯總統盧卡申科多日神隱傳病重，流亡反對派領袖籲國民「做好準備」
我們想讓你知道的是
盧卡申科14日並未在一年一度的青年效忠儀式現身，而是由總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）代為宣讀致辭。盧卡申科也沒有在明斯克紀念勝利日週年活動發表談話，這是他長期擔任總統以來頭一遭，外界臆測68歲的盧卡申科可能病重。
白羅斯總統盧卡申科缺席重要典禮，外界猜他恐病重
（中央社）白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）14日並未出席在首都明斯克（Minsk）舉行的重要典禮，他自9日以來一直沒有公開露面，外界臆測68歲的盧卡申科可能病重。
《白羅斯通訊社》（BelTA）報導，盧卡申科14日並未在一年一度的青年效忠儀式現身，而是由總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）代為宣讀致辭。盧卡申科也沒有在明斯克紀念勝利日週年活動發表談話，這是他長期擔任總統以來頭一遭。
綜合《路透社》與《法新社》報導，盧卡申科9日在莫斯科出席二戰勝利日紀念儀式時，因身體不適略過部分活動後，已經6天沒有公開現身；《白羅斯通訊社》並未說明盧卡申科神隱多日的原因。
盧卡申科的辦公室拒絕對此發表評論。
俄羅斯網路媒體Podyom引述國會「國家院」（Duma）議員札圖林（Konstantin Zatulin）的話說：「（盧卡申科）只是病了……可能需要休息。」
俄羅斯《工商日報》（Kommersant）駐克里姆林宮通稿記者柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）寫道，盧卡申科看來「身體不適」，必須搭乘電動車在克里姆林宮附近移動。
許多記者發現，盧卡申科在莫斯科時看起來很疲憊，也沒參加由俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）主辦、亞美尼亞和中亞國家領袖均有出席的午宴。
盧卡申科自1994年以來一直領導白羅斯，他出動警察鎮壓示威，關閉異議媒體，長期監禁反對派人士，迫使社運人士大舉出逃。
盧卡申科的鎮壓行動獲得普亭支持，他去（2022）年也允許俄羅斯在入侵烏克蘭的行動中，使用白羅斯部分領土。
俄羅斯外交部上週表示，白羅斯外交部長阿列尼克（Sergei Aleinik）15日將至莫斯科進行3天訪問。
白羅斯總統盧卡申科傳健康惡化，反對派領袖籲國民做好準備
在出現臆測白羅斯強人總統盧卡申科健康狀況惡化的報導後，流亡的白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）15日呼籲民眾為政治變局「做好準備」。
《法新社》報導，自1994年執政至今、現年68歲的盧卡申科已經6天沒有公開現身，缺席了數場重要活動。
他最後一次被看到是在莫斯科出席為紀念蘇聯擊敗納粹的慶祝活動，但沒參加由他的盟友俄羅斯總統普亭主辦的午宴。
一些俄國與白羅斯記者指出，盧卡申科出席莫斯科紅場（Red Square）閱兵儀式時看起來身體不適。
盧卡申科的競爭對手季哈諾夫斯卡婭在推特（Twitter）評論關於盧卡申科健康狀況的「傳聞」。季哈諾夫斯卡婭在2020年反對派對盧卡申科發動大規模抗爭後，流亡立陶宛。
季哈諾夫斯卡婭表示：「對我們來說，這只意味著一件事：我們應該為各種情況做好充分準備。」
她提到：「為了將白羅斯導向民主之路，以及防範俄羅斯的干預，我們需要國際社會積極、快速地行動。」
與傳統不同，盧卡申科也沒有在5月9日向白羅斯退伍軍人發表談話。官方尚未對盧卡申科缺席公開活動的情況發表評論。
去年，盧卡申科允許俄國以白羅斯領土作為入侵烏克蘭的跳板。
2020年，曾為集體農場主管的盧卡申科宣稱在大選中贏得第6個任期，刺激了數十萬白羅斯人上街抗議。
盧卡申科的政權鎮壓了空前的抗議活動，將多數異議者逮捕入獄，或迫使他們流亡。
新聞來源
延伸閱讀
- 俄羅斯為何要在白羅斯部署核武？普亭的短期目標與長遠考量
- 白羅斯總統盧卡申科出訪中國，是要向普亭說「你不是我唯一的恩人」
- 白羅斯諾貝爾和平獎得主遭法院判刑入獄10年，歐美譴責打壓民主、審判是「騙局」
- 白羅斯「3％總統」盧卡申科清算反對派，重判柯列斯尼可娃11年徒刑，國際一片撻伐
- 從網路到天空，盧卡申科對反對意見的鎮壓沒有極限
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
「你還沒吃過的韓國」線上票選，趕快為您心目中的美食投票！
截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
如果上面幾項介紹不是您的首選，那何不點進線上票選活動投票網頁，從大韓民國的百項美食中，挑選出專屬於你的前5名美食吧！
韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！