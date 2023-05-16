2023/05/16,
歐洲

俄羅斯規避西方制裁，透過中亞、高加索鄰邦輸入美歐晶片軍民貨品

俄羅斯規避西方制裁，透過中亞、高加索鄰邦輸入美歐晶片軍民貨品
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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西方官員趕忙堵漏洞。在第11輪對俄包裹制裁裡，歐盟擬議禁止特定品項銷往據信在幫俄國躲避西方制裁的非歐盟國家或企業，也考慮把能在俄國與鄰邦間往來貨品品項的相關規範調整更嚴。

（中央社）美歐制裁俄羅斯入侵烏克蘭，禁止高端電子元件銷俄。但一些前蘇聯加盟共和國的中亞與高加索國家卻成漏洞，成為美歐電腦晶片、雷射及其他軍民兩用產品輸往俄國的中繼站。

根據《華爾街日報》彙整聯合國貿易數據與西方官員分析指出，美國與歐盟去（2022）年銷往俄國一些鄰邦的軍民兩用品項激增，同時這些國家與俄國的貿易也呈類似規模的增長。

美國與歐盟外銷至亞美尼亞、喬治亞、吉爾吉斯、烏茲別克與哈薩克的金額，從2021年合計146億美元增加約97億至去年的243億美元；這幾國加總的對俄出口，則從2021年的100億美元增加50億，去年達150億美元。

歐洲官員表示，這條被歐洲復興開發銀行（EBRD）分析師們稱為歐亞便道的貿易額勁揚，是俄國成功找到新管道取得因西方制裁而稀缺物品的跡證。

俄企也不吝於趁機打廣告吹捧有辦法取得制裁貨品。Imex-Expert公司在網頁稱能「透過哈薩克進口美歐制裁貨品」「100％能繞過制裁」。

深入分析發現，軍民兩用品的交易量可觀。聯合國數據顯示，美國與歐盟去年出口價值850多萬美元積體電路到亞美尼亞，是2021年53萬美元的16倍。與此同時，亞美尼亞出口積體電路到俄國的金額竟從2021年不到2000美元暴增至去年的1300萬美元。

西方銷往吉爾吉斯的雷射儀器、銷往烏茲別克包含檢測電流與電壓等量測儀器也有類似情況，即西方外銷的份額增加，兩國這類對俄出口也增加。

塔弗茲大學（Tufts University）專精俄國軍事的客座學者魯金（Pavel Luzin）說：「從製造飛機、巡弋飛彈到指揮，無不需要電子元件。」

分析俄國貿易的華府智庫「席維拉多政策催化」（Silverado Policy Accelerator）執行長史都華（Sarah Stewart）表示，俄國透過與這幾國的貿易積少成多，持續拿到外國技術。

史都華說：「俄國持續能取得相關品項，包含透過洗產地取得被禁物品，只是助長而非削弱俄國作戰能力。」

西方官員趕忙堵漏洞。在第11輪對俄包裹制裁裡，歐盟擬議禁止特定品項銷往據信在幫俄國躲避西方制裁的非歐盟國家或企業，也考慮把能在俄國與鄰邦間往來貨品品項的相關規範調整更嚴。

美、英、歐盟負責制裁的高層官員最近幾個月已出訪烏茲別克、吉爾吉斯與哈薩克，施壓相關國家堵住能幫俄國規避制裁的貿易管道。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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