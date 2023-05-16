TikTok連年砸錢當坎城影展官方夥伴，法國文化界憂負面效應

（中央社）第76屆坎城影展16日登場，具爭議性的TikTok連續第二年成為官方夥伴。TikTok砸錢增加文化影響力，法國業界對TikTok不尊重著作權，卻將手伸進文化機構一事感到擔憂且震驚。

第76屆法國「坎城影展」16日將拉開序幕，眾星雲集全球聚焦。然而連續第二年，飽受爭議，且英、美、法、奧多國公務設備禁用的中國短影音分享應用程式TikTok，卻再次成為坎城影展的官方合作夥伴。

TikTok作為坎城影展等多項文化活動官方夥伴的趨勢引起法國文化界討論，法媒《費加洛報》（Le Figaro）15、16日連續刊登TikTok歐洲業務經理瓦特沃斯（Rich Waterworth）專訪，以及藝文界人士對TikTok影響力的憂慮。

對坎城影展而言，與年輕人最愛、全球10億用戶的應用程式結合，是讓品牌形象年輕化的最好策略。

影展總監弗黑莫（Thierry Fremaux）3月底在娛樂周刊《綜藝》（Variety）中表示，「很高興能讓影展更靠近年輕人」，並指出TikTok在法國與「最好的文化機構合作，包括羅浮宮、凡爾賽宮及坎城影展。」

《費加洛報》分析，TikTok確實有意增加與歐洲文化和藝文界的連結，透過人文色彩與明星效應，「淡化可怕的名聲，讓人忘記為北京進行間諜行動、假消息作戰以及讓西方年輕人空洞化的指控。」

法國參議院正進行TikTok影響力策略調查。面對爭議行為，法國劇作家暨作曲家協會（SACD）之前要求坎城影展停止其夥伴關係，卻未能成功。SACD主席侯加（Pascal Rogard）在參議院調查委員會作證時表示，「他們回覆我們：『我們需要錢』。」

為了說服法國人，TikTok今年2、3月砸錢買下電影院、電視、車站等露出管道，播放一系列品牌「世界之窗」的宣傳。據信，TikTok在法國的廣告投資一年之內增加一倍。

TikTok更自2020年起，聘請深耕文化界多年的國家電影與動畫中心（CNC）前主席嘉宏都（Eric Garandeau）出任法國TikTok的機構合作與公共關係負責人。

今（2023）年4月的巴黎書展以及之前的法蘭克福書展和英國文學藝術節（Hay Festival），TikTok都是活動官方夥伴。巴黎書展主辦人帕西（Jean-Baptiste Passé）表示任務成功，這屆25歲以下參與者占43％，去年則只有不到三分之一，且分享書籍的#BookTok標籤已超過1370億次觀看。

但部分出版社持保留態度，認為閱讀和TikTok主打的快速消費邏輯背道而馳。有書局員工表示有人看了#BookTok分享後來購書；但據媒體「20分鐘」（20 Minutes）所做的讀者調查，絕大多數受訪者表示不會因TikTok買書，更有人說，「好像一直滑TikTok的人會看書一樣，真是本日笑話。」

影音產業方面，TikTok與派拉蒙影業、索尼、華納兄弟等合作，瓦特沃斯說，他們都有TikTok帳號，宣傳最新作品，效果正面，TikTok會讓人想進電影院。在音樂產業上，TikTok說詞類似，表示TikTok上的成功會轉化為音樂串流平台上的成功，稱「TikTok為藝人和唱片公司帶來收益。」

然而，音樂產業開始看清事實。法國唱片出版業公會（Snep）指出，23％的法國TikTok用戶坦承自己使用TikTok後，就更少聽音樂了。Snep主席拉希（Alexandre Lash）批評，「TikTok的大量使用正將消費者帶離訂閱串流的作品，而串流是音樂經濟模式的火車頭。」

一位音樂產業重要人士指出，雖TikTok運用得當可帶來價值，但TikTok以畫面導向的60秒內短片占據注意力經濟市場的重要位子。拉希質疑「TikTok這種抓住吸引力的迷你短片，是否對希望長期經營的藝人生涯有所助益。」

影音內容也是如此。法媒分析，TikTok使大腦越來越習慣短片形式，認為電影或影集太長、太繁瑣。瓦特沃斯認為長短片可持續共存，但Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）去年就警告，年輕人的感受性已不同，須大量投資以確保影片的藝術形式不會被擊潰。

侯加特別針對TikTok的著作權爭議提出質疑，他2日在參議院調查委員會上表示：「令我們震驚的，一方面是對於著作權的不尊重，甚至沒有討論的意圖；另一方面，是這個公司企圖進行文化影響。」

他說，嘉宏都帶著支票簿收買文化機構，例如成為坎城影展的夥伴，「透過一連串影響力操作，企圖展現TikTok在文化領域上扮演角色，即使它根本不尊重關鍵的，也是法國守護的著作權。這根本邏輯不通。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航