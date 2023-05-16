美防疫邊境規定告終將湧入大量移民，紐約閒置旅館變身緊急庇護所
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不過，紐約市旅館協會會長兼執行長官丹達帕尼（Vijay Dandapani）認為，「飯店不是這些情況的解決方案」。他補充說，這樣的政治映像對納稅人構成問題，因為他們可能會以為是他們買單讓移民過著奢華的生活。
（中央社）紐約曼哈頓中城歷史悠久的羅斯福飯店3年前拉下鐵門，如今將再度看到人潮，它將如紐約市其他旅館般變身緊急避難所，重新開放來接納預計將湧入的庇護尋求者。
《美聯社》報導，鑒於美國政府在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間用來阻擋移民入境的美國法典第42卷（Title 42）到期，預計未來幾週尋求入美的人數將大增；紐約市長亞當斯（Eric Adams）13日表示，市府將利用羅斯福飯店（Roosevelt Hotel）來提供最終上看1000個房間來接納移民，作為因應之道。
整個紐約市內，跟羅斯福飯店一樣、幾年前還在接待觀光客的旅館，現在紛紛被改為緊急庇護所，其中有許多坐落在黃金地段，徒步即可前往時報廣場（Times Square）、世貿中心紀念館（World Trade Center memorial site）以及帝國大廈（Empire State Building）等景點。這是因為一項法律授權要求紐約市為任何有需要的人提供庇護所。
即使如此，亞當斯表示，紐約市已經快沒有房間可以來接納移民了，並已經向州政府和聯邦政府尋求財務援助。
亞當斯在聲明中說，「紐約市目前看管的庇護尋求者人數超過6.5萬」，為了因應這場全美危機，除了羅斯福飯店，紐約市「開放的緊急庇護所達140多間，大型人道主義救援中心就有8所」。
隨著紐約市面臨愈來愈大的壓力來擴充市內庇護系統，當局把注意力轉向空置的旅館，讓那些還在規劃日子該怎麼過下去的人們，有一個遮風避雨的場所。當中包括位在曼哈頓金融區的假日飯店（Holiday Inn）。幾個月前，這家有50個樓層、500間客房的飯店大廳窗戶上，張貼出「關閉」字樣。
這間飯店老闆的律師團隊說，以「市府贊助庇護中心」身分重新開放，從金融角度來看是說得通的。「他們每晚以特定價格把每個飯店房間都租出去」，這帶來了比正常運營「更多的收入」。
西57街的華森飯店（The Watson Hotel）因距離中央公園不遠，頂樓又有泳池，一度是評價極高的飯店，現在則被用來當作移民家庭歇腳之處。
紐約市社會服務廳在聲明中說：「替所有有需要的人提供住所，是我們應負的道德和法律義務。」聲明說：「因此，我們已經並將繼續利用手邊所有的工具，來滿足前來尋求庇護的每個家庭和個人的需求。」
不過，紐約市旅館協會（Hotel Association of New York City）會長兼執行長官丹達帕尼（Vijay Dandapani）認為，「飯店不是這些情況的解決方案」。他補充說，這樣的政治映像對納稅人構成問題，因為他們可能會以為是他們買單讓移民過著奢華的生活。
紐約官員表示，羅斯福飯店將在本週將先以接待中心之姿開放，提供法律和醫療訊息及資源，並開放175個房間給有子女的家庭，然後房間數量將增加到850個。市府表示，另外150個房間將提供給其他庇護尋求者。
遊民聯盟（Coalition for the Homeless）的執行董事吉芬（David Giffen）表示，提供飯店房間這樣的舉動，贏得正面回應的可能性更大，但這樣的做法無法解決一個更大的問題，也就是紐約市缺乏負擔得起的永久性住房。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會