美防疫邊境規定告終將湧入大量移民，紐約閒置旅館變身緊急庇護所

（中央社）紐約曼哈頓中城歷史悠久的羅斯福飯店3年前拉下鐵門，如今將再度看到人潮，它將如紐約市其他旅館般變身緊急避難所，重新開放來接納預計將湧入的庇護尋求者。

《美聯社》報導，鑒於美國政府在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間用來阻擋移民入境的美國法典第42卷（Title 42）到期，預計未來幾週尋求入美的人數將大增；紐約市長亞當斯（Eric Adams）13日表示，市府將利用羅斯福飯店（Roosevelt Hotel）來提供最終上看1000個房間來接納移民，作為因應之道。

整個紐約市內，跟羅斯福飯店一樣、幾年前還在接待觀光客的旅館，現在紛紛被改為緊急庇護所，其中有許多坐落在黃金地段，徒步即可前往時報廣場（Times Square）、世貿中心紀念館（World Trade Center memorial site）以及帝國大廈（Empire State Building）等景點。這是因為一項法律授權要求紐約市為任何有需要的人提供庇護所。

即使如此，亞當斯表示，紐約市已經快沒有房間可以來接納移民了，並已經向州政府和聯邦政府尋求財務援助。

亞當斯在聲明中說，「紐約市目前看管的庇護尋求者人數超過6.5萬」，為了因應這場全美危機，除了羅斯福飯店，紐約市「開放的緊急庇護所達140多間，大型人道主義救援中心就有8所」。

隨著紐約市面臨愈來愈大的壓力來擴充市內庇護系統，當局把注意力轉向空置的旅館，讓那些還在規劃日子該怎麼過下去的人們，有一個遮風避雨的場所。當中包括位在曼哈頓金融區的假日飯店（Holiday Inn）。幾個月前，這家有50個樓層、500間客房的飯店大廳窗戶上，張貼出「關閉」字樣。

這間飯店老闆的律師團隊說，以「市府贊助庇護中心」身分重新開放，從金融角度來看是說得通的。「他們每晚以特定價格把每個飯店房間都租出去」，這帶來了比正常運營「更多的收入」。

西57街的華森飯店（The Watson Hotel）因距離中央公園不遠，頂樓又有泳池，一度是評價極高的飯店，現在則被用來當作移民家庭歇腳之處。

Photo Credit: GettyImages 紐約華森飯店被用來當作移民家庭歇腳之處。

紐約市社會服務廳在聲明中說：「替所有有需要的人提供住所，是我們應負的道德和法律義務。」聲明說：「因此，我們已經並將繼續利用手邊所有的工具，來滿足前來尋求庇護的每個家庭和個人的需求。」

不過，紐約市旅館協會（Hotel Association of New York City）會長兼執行長官丹達帕尼（Vijay Dandapani）認為，「飯店不是這些情況的解決方案」。他補充說，這樣的政治映像對納稅人構成問題，因為他們可能會以為是他們買單讓移民過著奢華的生活。

紐約官員表示，羅斯福飯店將在本週將先以接待中心之姿開放，提供法律和醫療訊息及資源，並開放175個房間給有子女的家庭，然後房間數量將增加到850個。市府表示，另外150個房間將提供給其他庇護尋求者。

遊民聯盟（Coalition for the Homeless）的執行董事吉芬（David Giffen）表示，提供飯店房間這樣的舉動，贏得正面回應的可能性更大，但這樣的做法無法解決一個更大的問題，也就是紐約市缺乏負擔得起的永久性住房。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀