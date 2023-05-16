《日經亞洲》：北韓駭客全球竊加密貨幣發展飛彈，日本2017年以來遭竊225億元占3成

日經：北韓竊加密貨幣發展飛彈，日本越南香港受害

（中央社）《日經亞洲》（Nikkei Asia）昨（15）日報導，北韓為了取得外幣來發展飛彈計畫，過去6年利用駭客在全球竊取了價值23億美元（約新台幣708億元）的加密貨幣資產，以日本業者受害最重。

日經委託英國區塊鏈分析商Elliptic進行研究，其擁有的科技能夠追蹤並指認進行加密貨幣交易的區塊鏈上資金轉移流向。Elliptic鎖定轉入北韓駭客團體「拉撒路集團」（Lazarus Group）所用電子錢包的虛擬貨幣。

結果發現，從2017年至2022年底，北韓從日本竊取的加密貨幣資產總額達7億2100萬美元，占全球受害總額的30％左右。其次依序是越南的5億4000萬美元、美國的4億9700萬美元及香港的2億8100萬美元。

根據日本貿易振興機構（Japan External Trade Organization）的數據，上述日本遭竊金額是北韓2021年出口額的8.8倍之多。

聯合國安全理事會（UNSC）的一個專家小組今年4月5日發布報告指出，北韓2022年在全球竊取了6億至10億美元的加密貨幣，是2021年的2倍。

國際組織已經開始對北韓這類威脅產生警覺。七大工業國集團（G7）財政部長與中央銀行總裁本月13日在日本結束會議後發表的聯合聲明當中，便提及「國家組織的非法活動帶來的威脅與日俱增」，例如竊取加密貨幣。這背後考量的是北韓一再進行的飛彈試射。

北韓竊加密貨幣，日本受害金額最多占全球3成

（中央社）《日本經濟新聞》報導，北韓發動網路攻擊覬覦日本、越南等國的加密貨幣。一項分析顯示，與北韓有關的駭客集團2017年來從日本竊取約7億2100萬美元（約新台幣225億元），占全球遭竊金額的3成。

《日本經濟新聞》與英國加密貨幣分析公司Elliptic公司聯合分析得知，北韓為了賺取外匯正覬覦他國的加密貨幣。有說法指出，北韓藉此獲得的錢可能用為開發彈道飛彈。這可能造成亞洲整體安全保障的威脅，如何拉起國際包圍網是當務之急。

日經報導，七大工業國集團（G7）財長與央行總裁會議13日通過的聯合聲明記載：「有些國家主體以不當手法所帶來的威脅日益升高。」暗指頻頻試射彈道飛彈的北韓竊取他國加密貨幣。

Elliptic擁有追蹤與鎖定加密貨幣交易的區塊鏈上的匯款技術。由日經新聞委託、Elliptic將加密貨幣流向北韓駭客集團Lazarus Group所用的電子錢包的企業做據點區域分類。這是首次將北韓駭客攻擊後的受害情形按國家地區分類並公布。

北韓的網路攻擊主要有駭客攻擊（hacking）及勒索軟體（ransomware）兩種。這次調查的重點主要是從加密貨幣交換所竊取的駭客攻擊；勒索軟體攻擊是否能拿到贖金不確定，因此北韓對於交易所的攻擊特別費心，因為成功一次，可竊取的金額龐大。

Elliptic表示，2017年以來至2022年底為止，北韓從他國竊取的加密貨幣總額23億美元。其中，以來自日本的金額居最多。其次是越南（5億4000萬美元）、美國（4億9700萬美元）、香港（2億8100萬美元）。加密貨幣市場急遽擴大，日本、越南沒做好充分安全防備的業者多，於是成為被覬覦的標的。

日本貿易振興機構（JETRO）指出，從日本竊取的7億2100萬美元相當於北韓2021年出口額的8.8倍。

報導說，北韓之所以加強駭客攻擊，主要是因為遭受國際制裁，很難賺取外匯。北韓主要的出口品煤炭交易遭禁，於是將駭客攻擊列為「國家戰略」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航