《日經亞洲》：北韓駭客全球竊加密貨幣發展飛彈，日本2017年以來遭竊225億元占3成
我們想讓你知道的是
《日本經濟新聞》與英國加密貨幣分析公司Elliptic公司聯合分析得知，北韓為了賺取外匯正覬覦他國的加密貨幣。有說法指出，北韓藉此獲得的錢可能用為開發彈道飛彈。這可能造成亞洲整體安全保障的威脅，如何拉起國際包圍網是當務之急。
日經：北韓竊加密貨幣發展飛彈，日本越南香港受害
（中央社）《日經亞洲》（Nikkei Asia）昨（15）日報導，北韓為了取得外幣來發展飛彈計畫，過去6年利用駭客在全球竊取了價值23億美元（約新台幣708億元）的加密貨幣資產，以日本業者受害最重。
日經委託英國區塊鏈分析商Elliptic進行研究，其擁有的科技能夠追蹤並指認進行加密貨幣交易的區塊鏈上資金轉移流向。Elliptic鎖定轉入北韓駭客團體「拉撒路集團」（Lazarus Group）所用電子錢包的虛擬貨幣。
結果發現，從2017年至2022年底，北韓從日本竊取的加密貨幣資產總額達7億2100萬美元，占全球受害總額的30％左右。其次依序是越南的5億4000萬美元、美國的4億9700萬美元及香港的2億8100萬美元。
根據日本貿易振興機構（Japan External Trade Organization）的數據，上述日本遭竊金額是北韓2021年出口額的8.8倍之多。
聯合國安全理事會（UNSC）的一個專家小組今年4月5日發布報告指出，北韓2022年在全球竊取了6億至10億美元的加密貨幣，是2021年的2倍。
國際組織已經開始對北韓這類威脅產生警覺。七大工業國集團（G7）財政部長與中央銀行總裁本月13日在日本結束會議後發表的聯合聲明當中，便提及「國家組織的非法活動帶來的威脅與日俱增」，例如竊取加密貨幣。這背後考量的是北韓一再進行的飛彈試射。
北韓竊加密貨幣，日本受害金額最多占全球3成
（中央社）《日本經濟新聞》報導，北韓發動網路攻擊覬覦日本、越南等國的加密貨幣。一項分析顯示，與北韓有關的駭客集團2017年來從日本竊取約7億2100萬美元（約新台幣225億元），占全球遭竊金額的3成。
《日本經濟新聞》與英國加密貨幣分析公司Elliptic公司聯合分析得知，北韓為了賺取外匯正覬覦他國的加密貨幣。有說法指出，北韓藉此獲得的錢可能用為開發彈道飛彈。這可能造成亞洲整體安全保障的威脅，如何拉起國際包圍網是當務之急。
日經報導，七大工業國集團（G7）財長與央行總裁會議13日通過的聯合聲明記載：「有些國家主體以不當手法所帶來的威脅日益升高。」暗指頻頻試射彈道飛彈的北韓竊取他國加密貨幣。
Elliptic擁有追蹤與鎖定加密貨幣交易的區塊鏈上的匯款技術。由日經新聞委託、Elliptic將加密貨幣流向北韓駭客集團Lazarus Group所用的電子錢包的企業做據點區域分類。這是首次將北韓駭客攻擊後的受害情形按國家地區分類並公布。
北韓的網路攻擊主要有駭客攻擊（hacking）及勒索軟體（ransomware）兩種。這次調查的重點主要是從加密貨幣交換所竊取的駭客攻擊；勒索軟體攻擊是否能拿到贖金不確定，因此北韓對於交易所的攻擊特別費心，因為成功一次，可竊取的金額龐大。
Elliptic表示，2017年以來至2022年底為止，北韓從他國竊取的加密貨幣總額23億美元。其中，以來自日本的金額居最多。其次是越南（5億4000萬美元）、美國（4億9700萬美元）、香港（2億8100萬美元）。加密貨幣市場急遽擴大，日本、越南沒做好充分安全防備的業者多，於是成為被覬覦的標的。
日本貿易振興機構（JETRO）指出，從日本竊取的7億2100萬美元相當於北韓2021年出口額的8.8倍。
報導說，北韓之所以加強駭客攻擊，主要是因為遭受國際制裁，很難賺取外匯。北韓主要的出口品煤炭交易遭禁，於是將駭客攻擊列為「國家戰略」。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。