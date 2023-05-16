【專訪】「山痴」邱銘隆記錄台灣山岳百態拒業配，鏡頭不只拍美景也能救人
我們想讓你知道的是
講到爬山的習慣，邱銘隆偏好在高山上「慢遊」。如果有人不論天氣好壞，一定要以最短的時間走完，「那個我不行」。他說，一座山可能經過千萬年才演變成如今的模樣，「你卻要一日單攻（指當天來回），真的可惜！」
（中央社）登山以往在台灣被視為冷門活動，但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和隨之而來的跨境旅行限制，讓許多民眾開始走向台灣的山林，這股登山熱讓圈內的「神人」展露頭角，而邱銘隆就是其中一位讓人驚豔的影像記錄者。
黝黑的臉上掛著質樸的笑容，邱銘隆的YouTube頻道有2.9萬訂閱者，特別的是，一般網紅唯恐訂閱人數與流量不夠高，總是不忘提醒觀眾「按讚、訂閱和開啟（提醒有更新影片的）小鈴鐺」，邱銘隆卻反其道而行。
他在YouTube頻道的簡介中言明，他「不想當網紅也不想業配」，因此「不接受品牌合作和代言」。他寫道，如果觀眾喜歡他的影片風格，可以常去看看，「不用訂閱也不用按小鈴鐺」。
確實，要常看他的影片，得喜歡他的風格才行，因為在他迄今拍攝的近180部影片中，有些旁白沒有幾句，有些可能只配上少許標註日期或地點的字幕，有時根本沒介紹爬山的路線，對於想知道登山資訊的觀眾而言，幫助不大。
因此，一般來說，51歲的邱銘隆在影片中扮演的不是嚮導的角色，而是一個熱愛山林、以拍攝台灣山岳之美為職志、不辭辛勞且不吝分享的山友。
從他的影片可以看出，邱銘隆私底下風趣好玩。他在接受《中央社》記者和Podcast節目「中央社好Pod」專訪時說，他爬山「很挑山友、挑天氣」，對於同行者，他的「第一個條件是不能太正經」。他3年前一部介紹中央山脈第4高峰中央尖山（標高3698公尺）的影片一開頭以字幕警告說：「因本人顏值不佳，且有大量危險片段，觀賞此片可能引發暈眩、噁心等症狀。」
邱銘隆有個一樣愛山、也愛高山攝影的山友，小他17歲，名叫賴錦煌，綽號「賴神」。邱銘隆形容，他們倆「味道很像」，都「不太正經」。
其實，邱銘隆登山影片的風格，讓人不喜歡也難。除了配樂十分講究，一大特點在於有較多的空拍畫面。這些由他和賴錦煌拍攝的影像，讓他所記錄的山岳在影片中多了立體感，視角遠遠超越行走在步道上的一般登山者。他說，他尤其喜歡記錄人在陵線上與大山的融合。
講到爬山的習慣，邱銘隆偏好在高山上「慢遊」。如果有人不論天氣好壞，一定要以最短的時間走完，「那個我不行」。他說，一座山可能經過千萬年才演變成如今的模樣，「你卻要一日單攻（指當天來回），真的可惜！」
因此他偏好慢慢走，慢慢看。他在過去17年攀登了82座名列百岳的山頭，但他並非志在挑戰，而是想享受山裡的一切，例如「陽光、空氣、那些景觀，還有那些雲」，把山下的人跟事都暫時放下，包括「老婆、小孩、老闆和工作壓力」。他形容自己是「認真工作、認真玩」的人，在爬山的過程中，他「很投入，很專心地爬，很專心地做紀錄」。
從偶然接觸變山痴，邱銘隆用鏡頭記錄台灣山林
「我爬山很隨緣，有適合的天氣、適當的朋友、適當的機會就去走，能走多遠就多遠」，邱銘隆在訪問中說。但他第一次攀登高山時，情況和心情可不是這樣的。
他出身科技業，是台中一家半導體設備零件廠商的總經理。2006年，當時他所屬的集團正在努力爭取在台灣股市掛牌上市，董事長為了訓練公司幹部勇於挑戰、敢於做夢，在那一年的雙十節率主管們攀登玉山。他原本興趣缺缺，但在玉山頂上從黑暗到曙光出現，他看見腳下的雲海和附近的山頭，然後感受到陽光照射的溫暖和隨之而來的感動。他自此不僅領略到台灣山岳之美，後來並立志透過鏡頭與眾人分享。
他說，台灣的高山很特別，因為十分密集，而且從各個角度看來往往都不一樣。他最愛中央山脈著名的能高安東軍縱走路線。他說，這條路線有好幾個高山湖泊，有大草原，在受訪時，他也回憶首次看到台灣最大哺乳類動物水鹿時的感動。
喜歡爬山是一回事，但要在山上攝影，代表除了衣物、糧食飲水和睡袋等裝備之外，還得攜帶動輒好幾公斤的器材。
談到起初為何想要拍攝影片時，邱銘隆說，2014年走雪山山脈的志佳陽大山（標高3345公尺），他腳程較快，回頭看見隊友「爬得很痛苦，因為好玩，就開始記錄」，回家後發現影片生動地呈現了爬山時的情境，於是他開始研究拍攝、剪輯和配樂，希望把山岳之美展現給無法同行的妻子和山友。
不以網紅自居，山才是主角
此外，邱銘隆的影片也展現最真實的自己，不時出現粗話。他說，那是展現爬山很累的最真實的情緒，「我在追求真實經歷，後來也獲得共鳴」。
在YouTube的流量逐漸上升，隨之而來的就是能帶來收入的業配，這是許多在社群網站經營頻道的名人追求的目標。但邱銘隆說，記錄山林之美是一種興趣，「山才是我們真正的主角」，如果用山來賺錢，「我覺得這樣對不起山神」。因此他推掉業配，甚至希望觀眾不要訂閱，單純欣賞影片就好。
除了分享山林之美，邱銘隆決心拍攝影片跟土地認同也有關係。他說，曾經有朋友邀他去攀登富士山，或走聖母峰基地營（EBC）健行路線。但他從2006年至今未曾到國外爬山，他解釋說，他意識到自己原本連台灣的土地長什麼樣子都不是很清楚。
對於台灣這塊土地的認同，體現在他3年前終於登上中央尖山的那一刻。影片中，邱銘隆揮舞著國旗，他說：「國外的山再美，也不是自己的土地。」拍攝台灣的山林，就像拍家人一樣，那種認同感從心底油然而生。
攝影不只用在記錄美景，也能救人一命
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。