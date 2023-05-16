【專訪】「山痴」邱銘隆記錄台灣山岳百態拒業配，鏡頭不只拍美景也能救人

（中央社）登山以往在台灣被視為冷門活動，但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和隨之而來的跨境旅行限制，讓許多民眾開始走向台灣的山林，這股登山熱讓圈內的「神人」展露頭角，而邱銘隆就是其中一位讓人驚豔的影像記錄者。

黝黑的臉上掛著質樸的笑容，邱銘隆的YouTube頻道有2.9萬訂閱者，特別的是，一般網紅唯恐訂閱人數與流量不夠高，總是不忘提醒觀眾「按讚、訂閱和開啟（提醒有更新影片的）小鈴鐺」，邱銘隆卻反其道而行。

他在YouTube頻道的簡介中言明，他「不想當網紅也不想業配」，因此「不接受品牌合作和代言」。他寫道，如果觀眾喜歡他的影片風格，可以常去看看，「不用訂閱也不用按小鈴鐺」。

確實，要常看他的影片，得喜歡他的風格才行，因為在他迄今拍攝的近180部影片中，有些旁白沒有幾句，有些可能只配上少許標註日期或地點的字幕，有時根本沒介紹爬山的路線，對於想知道登山資訊的觀眾而言，幫助不大。

因此，一般來說，51歲的邱銘隆在影片中扮演的不是嚮導的角色，而是一個熱愛山林、以拍攝台灣山岳之美為職志、不辭辛勞且不吝分享的山友。

從他的影片可以看出，邱銘隆私底下風趣好玩。他在接受《中央社》記者和Podcast節目「中央社好Pod」專訪時說，他爬山「很挑山友、挑天氣」，對於同行者，他的「第一個條件是不能太正經」。他3年前一部介紹中央山脈第4高峰中央尖山（標高3698公尺）的影片一開頭以字幕警告說：「因本人顏值不佳，且有大量危險片段，觀賞此片可能引發暈眩、噁心等症狀。」

邱銘隆有個一樣愛山、也愛高山攝影的山友，小他17歲，名叫賴錦煌，綽號「賴神」。邱銘隆形容，他們倆「味道很像」，都「不太正經」。

其實，邱銘隆登山影片的風格，讓人不喜歡也難。除了配樂十分講究，一大特點在於有較多的空拍畫面。這些由他和賴錦煌拍攝的影像，讓他所記錄的山岳在影片中多了立體感，視角遠遠超越行走在步道上的一般登山者。他說，他尤其喜歡記錄人在陵線上與大山的融合。

講到爬山的習慣，邱銘隆偏好在高山上「慢遊」。如果有人不論天氣好壞，一定要以最短的時間走完，「那個我不行」。他說，一座山可能經過千萬年才演變成如今的模樣，「你卻要一日單攻（指當天來回），真的可惜！」

因此他偏好慢慢走，慢慢看。他在過去17年攀登了82座名列百岳的山頭，但他並非志在挑戰，而是想享受山裡的一切，例如「陽光、空氣、那些景觀，還有那些雲」，把山下的人跟事都暫時放下，包括「老婆、小孩、老闆和工作壓力」。他形容自己是「認真工作、認真玩」的人，在爬山的過程中，他「很投入，很專心地爬，很專心地做紀錄」。

邱銘隆拍下中央尖山壯闊美景。（圖取自facebook.com/aloong.chiu）

從偶然接觸變山痴，邱銘隆用鏡頭記錄台灣山林

「我爬山很隨緣，有適合的天氣、適當的朋友、適當的機會就去走，能走多遠就多遠」，邱銘隆在訪問中說。但他第一次攀登高山時，情況和心情可不是這樣的。

他出身科技業，是台中一家半導體設備零件廠商的總經理。2006年，當時他所屬的集團正在努力爭取在台灣股市掛牌上市，董事長為了訓練公司幹部勇於挑戰、敢於做夢，在那一年的雙十節率主管們攀登玉山。他原本興趣缺缺，但在玉山頂上從黑暗到曙光出現，他看見腳下的雲海和附近的山頭，然後感受到陽光照射的溫暖和隨之而來的感動。他自此不僅領略到台灣山岳之美，後來並立志透過鏡頭與眾人分享。

他說，台灣的高山很特別，因為十分密集，而且從各個角度看來往往都不一樣。他最愛中央山脈著名的能高安東軍縱走路線。他說，這條路線有好幾個高山湖泊，有大草原，在受訪時，他也回憶首次看到台灣最大哺乳類動物水鹿時的感動。

喜歡爬山是一回事，但要在山上攝影，代表除了衣物、糧食飲水和睡袋等裝備之外，還得攜帶動輒好幾公斤的器材。

談到起初為何想要拍攝影片時，邱銘隆說，2014年走雪山山脈的志佳陽大山（標高3345公尺），他腳程較快，回頭看見隊友「爬得很痛苦，因為好玩，就開始記錄」，回家後發現影片生動地呈現了爬山時的情境，於是他開始研究拍攝、剪輯和配樂，希望把山岳之美展現給無法同行的妻子和山友。

不以網紅自居，山才是主角

此外，邱銘隆的影片也展現最真實的自己，不時出現粗話。他說，那是展現爬山很累的最真實的情緒，「我在追求真實經歷，後來也獲得共鳴」。

在YouTube的流量逐漸上升，隨之而來的就是能帶來收入的業配，這是許多在社群網站經營頻道的名人追求的目標。但邱銘隆說，記錄山林之美是一種興趣，「山才是我們真正的主角」，如果用山來賺錢，「我覺得這樣對不起山神」。因此他推掉業配，甚至希望觀眾不要訂閱，單純欣賞影片就好。

除了分享山林之美，邱銘隆決心拍攝影片跟土地認同也有關係。他說，曾經有朋友邀他去攀登富士山，或走聖母峰基地營（EBC）健行路線。但他從2006年至今未曾到國外爬山，他解釋說，他意識到自己原本連台灣的土地長什麼樣子都不是很清楚。

對於台灣這塊土地的認同，體現在他3年前終於登上中央尖山的那一刻。影片中，邱銘隆揮舞著國旗，他說：「國外的山再美，也不是自己的土地。」拍攝台灣的山林，就像拍家人一樣，那種認同感從心底油然而生。

攝影不只用在記錄美景，也能救人一命