國民黨郭侯兩派角力，柯文哲：郭台銘對被徵召總統參選人有8成自信

藍營郭侯兩派角力，蔣根煌率隊出訪急趕回籲團結

（中央社）國民黨挺郭派中常委擬在中常會連署提案，建請國民黨主席朱立倫徵召鴻海創辦人郭台銘為國民黨總統提名人，挺侯友宜的議長蔣根煌率隊出訪也將提早返台，呼籲黨內團結。

國民黨預計17日中常會宣布總統參選人，可能人選包括黨內呼聲極高的新北市長侯友宜，及近日不斷透過大型造勢極力爭取國民黨徵召的郭台銘。

據了解，有挺郭派中常委將在17日的中常會連署提案，建請國民黨主席朱立倫徵召郭台銘為國民黨2024總統提名人。

面對挺郭派的一連串大動作，以新北市議長蔣根煌為首的挺侯派中常委也打算在中常會連署提案，建請黨中央徵召侯友宜參選，要跟挺郭派正面對決。

對此，前中常委、新北市議員林金結表示，這些都是傳言，不論是挺侯或挺郭中常委，不應也不該有任何連署提案，因為中常會於3月就通過授權黨主席朱立倫徵召最強母雞參選總統。

他表示，當初授權沒有但書，所有中常委就不應該再多講話，等主席宣布後，不論是徵召郭或侯，大家都要鼓掌接受並團結輔選，否則中常會就成國民黨破壞團結的亂源，乾脆解散。

新北市議員葉元之表示，中常會有挺郭派，也有挺侯的蔣根煌等人，雖有不同聲音，但他相信朱立倫一定有英明智慧來團結大家。

兼任新北市體育總會理事長的蔣根煌15日上午帶領選手搭機至日本沖繩參訪，原本預計18日回國。不過，因黨內傳出挺郭派擬連署提案，蔣根煌向《中央社》記者表示，他將提前於17日上午搭機返台，下午出席中常會並呼籲大家要團結。

柯文哲曝夜會過程，郭台銘對國民黨徵召有8成自信

台灣民眾黨主席柯文哲15日在節目專訪時透露，鴻海創辦人郭台銘對國民黨徵召總統參選人有「8成的自信」，並要柯文哲「不要把話講死」。柯文哲解讀，這是指郭台銘出線後，會轉過來再看看怎麼合作。

被問及是否可能與郭台銘合作，柯文哲認為機率不高，並指出，郭台銘現在有一個黨要背，沒辦法隨便去跟人家合作；正因如此，柯文哲說，他對外界的詢問，都是回應「DNA都不一樣，要怎麼合作。」

柯文哲15日接受新聞面對面節目專訪，談論與郭台銘夜會過程及2024選戰策略。

柯文哲在節目中表示，他10日與郭台銘夜會時，曾當面質疑國民黨徵召總統參選人存在「沒有比賽規則」的問題，但郭台銘的回應卻讓他嚇一跳，因為郭台銘自認有「8成的自信」。

主持人謝震武詢問柯文哲，新北市長侯友宜跟郭台銘誰比較有勝算。柯文哲坦言「看不出來」，認為整個過程都是密室黑箱；比賽還是要有規則，「不然到時候一定會出問題」。

節目來賓詢問，柯文哲曾說參選總統機率是99.99999％，外界關注0.00001％不選的可能性，若郭台銘最後代表國民黨參選總統，是否會希望柯文哲不要參選2024，這就是0.00001％的變數。

柯文哲表示，郭台銘沒有這樣講，而是稱「不要把話講死」；柯文哲解讀，不要把話講死，是指郭台銘出線後，會轉過來再看看怎麼合作。

來賓詢問郭台銘夜訪的目的為何，柯文哲認為，應該是槓桿作用，藉此可對國民黨內部表示，郭台銘可以整合大家，是最好的候選人。

來賓詢問是否在立委選舉有與國民黨談合作的空間，柯文哲指出，區域立委他不曉得要怎麼合作，因為在民進黨現任立委選區中，國民黨沒人、民眾黨也沒人；若要共推找無黨籍參選人，必須要提早作業，但時間上不容易。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航