第76屆WHA四大重點：台灣入會案何時審查？重點議程「全民健康覆蓋」是什麼？

文：林世嘉（前立委、台灣醫界聯盟基金會執行長）、吳宜瑾（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心主任）、丁威名（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心副主任）、楊捷羽（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心專員）

前言

世界衛生組織（World Health Organization, WHO）是聯合國體系中健康議題的主責單位，每年5月在瑞士日內瓦召開的世界衛生大會（World Health Assembly, WHA），更是全球衛生治理事務的最高殿堂，各項議題的審議結果也牽動著全球健康政策的未來方向，而長年來「出席WHA」乃至於「成為WHO會員」也是台灣各界努力的目標。第76屆世界衛生大會（WHA76）將於今（2023）年5月21日至30日間召開實體會議，並將透過WHO網站即時轉播 。

本年度大會適逢WHO成立75週年，以「世衛75：挽救生命，推動全民均健」（WHO at 75: Saving lives, driving health for all）為主題。WHO策劃了一系列的紀念活動，藉由世界衛生日、世界衛生大會，以及下半年的聯合國高階會議等，進一步地匯集全球的政治承諾與資源，推動衛生體系改革，來達成全球的「全民健康覆蓋」。

在2021與2022年大會中，取得會員國高度共識的《大流行公約》談判與《國際衛生條例》修訂案，預計在今年大會中，由兩項國際公約的工作小組主席，分別報告最新進度與未來方向；此外，幹事長也提出一項強化全球衛生緊急事件防範能力的因應架構，此一倡議旨在讓WHO在大流行改革的浪潮中，仍能保持領導與協調能力。

除了追蹤全球衛生框架於大流行後的改革進展外，本屆大會也將聚焦多項對於「健康福祉」（Health and Well-being）議題的討論，這意味著將健康議題從傳統醫療「疾病治療」及「傳染性疾病防控」的範疇，擴大到更廣泛、跨學科、考慮健康的社會/政治/商業決定因素的脈絡之中，因此，健康促進、健康平等、行為科學等議題將成為本屆大會重點。

最後，台灣入會案也將在本屆大會中審查，隨著大會與其他週邊活動回到以實體方式召開，今年將有超過200名來自世界各地的台灣人士齊聚日內瓦倡議。此外，我國持續獲得友邦、民主國家與理念相近國家支持，期待累積更多的友台聲量。

本文將介紹前述的本屆大會四大重點，包含全民健康覆蓋、衛生緊急事件的新倡議、健康福祉議題與台灣入會案的最新進度，並列出轉播時間與議程，讓讀者可以即時關注本年度大會的討論動向。

重點一：議程13.1「全民健康覆蓋」（審查時間：台灣時間5月22日15:00起）

WHO「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage, UHC）的理念與倡議，早在2005年大會就已有討論，並在稍後發展出核心理念「所有人都能取得必要的衛生服務，而不會因此面臨財務困難」。

以更具體、更具有操作性的角度而言，「全民健康覆蓋」要處理的問題是：每個國家的衛生預算總量有限，因此各國必須在「補助哪些民眾」、「補助哪些服務」、「補助多少金額」三者間取得平衡，來達成最大的健康成果（如圖一）。

圖片來源：作者提供 圖一、全民健康覆蓋框架示意圖

根據WHO在2023年世界衛生日（每年的4月7日）全球倡議活動時所提出的數據，全球目前仍有30％的民眾無法獲得基本衛生服務、而更有20億人面臨災難性或致貧性的衛生支出。這些困境則更不平等地發生在最脆弱環境的民眾身上，並且因為疫情而更加嚴重。

針對此一挑戰，WHO提出的建議是推動「初級健康照護」（Primary Health Care, PHC），強調必須將整個社會、跨部門、所有政策都納入衛生工作，在疾病的各個階段（健康促進、疾病預防、治療、復健等）中，盡早關注民眾、家庭與社區的需求，並讓衛生服務盡可能地在日常生活環境中完成，以達成最高與最公平的健康成果。

在今年的WHA中，將聚焦於如何將初級健康照護作為全民健康覆蓋的基礎、重新定位並強化所有國家的衛生體系。透過大會中的討論匯集會員國的建議與經驗，並將全球進度提報給今年9月召開的聯合國大會全民健康覆蓋高階會議，以期取得國際最高層級的承諾，凝聚直到2030年的下一階段的全球動能。

重點二：議程15.1「強化全球衛生緊急事件防範能力之因應架構」（審查時間：台灣時間5月23日15:00起）

在2021與2022年大會中，會員國陸續達成共識，要訂定與談判一項新的《大流行公約》，並修訂現有的《國際衛生條例》，希望透過這兩項文件，形成更為完整與全面的全球衛生安全框架，避免重蹈COVID-19的覆轍。

《大流行公約》（名稱未定，官方目前仍稱「WHO convention, agreement or other international instrument, 簡稱WHO CA+」）雖未確認最終將以公約、協議或是其他形式簽署，但會員國已經具有共識，無論如何這項文件都必須要具有國際法上的約束力。目前提出的草案中，已經提出了幾項重要的技術性機制，例如：

第六條：奠基於「ACT加速器」的成功經驗，建立「WHO全球大流行供應鏈與物流網絡」（WHO Global Pandemic Supply Chain and Logistics Network）以促進全球衛生工具公平分配。

第十條：建立「WHO病原體取得與利益共享系統」（WHO Pathogen Access and Benefit-Sharing System, PABS），以促進具有造成大流行風險的病原體樣本與數據全球共享。

第十三條：在審查各國防範與因應大流行的能力方面，借鏡聯合國人權理事會的普遍同儕審查（universal peer review）機制。

此外，以邊境管制、疫情警報為主要工具的治理模式的《國際衛生條例》，也正在由會員國工作小組逐條修訂，截至目前為止的超過300條修訂意見中，多聚焦在強化現有警報機制的操作性與約束力、改善邊境口岸的合作與能力等，其中也不乏強化WHO能力的條款，例如要求WHO在會員國拒絕接受合作建議的情形下，應立即向所有會員國分享其所收到的疾病風險數據等。