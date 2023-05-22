第76屆WHA四大重點：台灣入會案何時審查？重點議程「全民健康覆蓋」是什麼？
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第76屆世界衛生大會（WHA76）將於2023年5月21日至30日間召開實體會議，並將透過WHO網站即時轉播 。本文將介紹本屆大會四大重點，包含全民健康覆蓋、衛生緊急事件的新倡議、健康福祉議題與台灣入會案的最新進度，並列出轉播時間與議程，讓讀者可以即時關注本年度大會的討論動向。
文：林世嘉（前立委、台灣醫界聯盟基金會執行長）、吳宜瑾（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心主任）、丁威名（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心副主任）、楊捷羽（台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心專員）
前言
世界衛生組織（World Health Organization, WHO）是聯合國體系中健康議題的主責單位，每年5月在瑞士日內瓦召開的世界衛生大會（World Health Assembly, WHA），更是全球衛生治理事務的最高殿堂，各項議題的審議結果也牽動著全球健康政策的未來方向，而長年來「出席WHA」乃至於「成為WHO會員」也是台灣各界努力的目標。第76屆世界衛生大會（WHA76）將於今（2023）年5月21日至30日間召開實體會議，並將透過WHO網站即時轉播 。
本年度大會適逢WHO成立75週年，以「世衛75：挽救生命，推動全民均健」（WHO at 75: Saving lives, driving health for all）為主題。WHO策劃了一系列的紀念活動，藉由世界衛生日、世界衛生大會，以及下半年的聯合國高階會議等，進一步地匯集全球的政治承諾與資源，推動衛生體系改革，來達成全球的「全民健康覆蓋」。
在2021與2022年大會中，取得會員國高度共識的《大流行公約》談判與《國際衛生條例》修訂案，預計在今年大會中，由兩項國際公約的工作小組主席，分別報告最新進度與未來方向；此外，幹事長也提出一項強化全球衛生緊急事件防範能力的因應架構，此一倡議旨在讓WHO在大流行改革的浪潮中，仍能保持領導與協調能力。
除了追蹤全球衛生框架於大流行後的改革進展外，本屆大會也將聚焦多項對於「健康福祉」（Health and Well-being）議題的討論，這意味著將健康議題從傳統醫療「疾病治療」及「傳染性疾病防控」的範疇，擴大到更廣泛、跨學科、考慮健康的社會/政治/商業決定因素的脈絡之中，因此，健康促進、健康平等、行為科學等議題將成為本屆大會重點。
最後，台灣入會案也將在本屆大會中審查，隨著大會與其他週邊活動回到以實體方式召開，今年將有超過200名來自世界各地的台灣人士齊聚日內瓦倡議。此外，我國持續獲得友邦、民主國家與理念相近國家支持，期待累積更多的友台聲量。
本文將介紹前述的本屆大會四大重點，包含全民健康覆蓋、衛生緊急事件的新倡議、健康福祉議題與台灣入會案的最新進度，並列出轉播時間與議程，讓讀者可以即時關注本年度大會的討論動向。
重點一：議程13.1「全民健康覆蓋」（審查時間：台灣時間5月22日15:00起）
WHO「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage, UHC）的理念與倡議，早在2005年大會就已有討論，並在稍後發展出核心理念「所有人都能取得必要的衛生服務，而不會因此面臨財務困難」。
以更具體、更具有操作性的角度而言，「全民健康覆蓋」要處理的問題是：每個國家的衛生預算總量有限，因此各國必須在「補助哪些民眾」、「補助哪些服務」、「補助多少金額」三者間取得平衡，來達成最大的健康成果（如圖一）。
根據WHO在2023年世界衛生日（每年的4月7日）全球倡議活動時所提出的數據，全球目前仍有30％的民眾無法獲得基本衛生服務、而更有20億人面臨災難性或致貧性的衛生支出。這些困境則更不平等地發生在最脆弱環境的民眾身上，並且因為疫情而更加嚴重。
針對此一挑戰，WHO提出的建議是推動「初級健康照護」（Primary Health Care, PHC），強調必須將整個社會、跨部門、所有政策都納入衛生工作，在疾病的各個階段（健康促進、疾病預防、治療、復健等）中，盡早關注民眾、家庭與社區的需求，並讓衛生服務盡可能地在日常生活環境中完成，以達成最高與最公平的健康成果。
在今年的WHA中，將聚焦於如何將初級健康照護作為全民健康覆蓋的基礎、重新定位並強化所有國家的衛生體系。透過大會中的討論匯集會員國的建議與經驗，並將全球進度提報給今年9月召開的聯合國大會全民健康覆蓋高階會議，以期取得國際最高層級的承諾，凝聚直到2030年的下一階段的全球動能。
重點二：議程15.1「強化全球衛生緊急事件防範能力之因應架構」（審查時間：台灣時間5月23日15:00起）
在2021與2022年大會中，會員國陸續達成共識，要訂定與談判一項新的《大流行公約》，並修訂現有的《國際衛生條例》，希望透過這兩項文件，形成更為完整與全面的全球衛生安全框架，避免重蹈COVID-19的覆轍。
《大流行公約》（名稱未定，官方目前仍稱「WHO convention, agreement or other international instrument, 簡稱WHO CA+」）雖未確認最終將以公約、協議或是其他形式簽署，但會員國已經具有共識，無論如何這項文件都必須要具有國際法上的約束力。目前提出的草案中，已經提出了幾項重要的技術性機制，例如：
- 第六條：奠基於「ACT加速器」的成功經驗，建立「WHO全球大流行供應鏈與物流網絡」（WHO Global Pandemic Supply Chain and Logistics Network）以促進全球衛生工具公平分配。
- 第十條：建立「WHO病原體取得與利益共享系統」（WHO Pathogen Access and Benefit-Sharing System, PABS），以促進具有造成大流行風險的病原體樣本與數據全球共享。
- 第十三條：在審查各國防範與因應大流行的能力方面，借鏡聯合國人權理事會的普遍同儕審查（universal peer review）機制。
此外，以邊境管制、疫情警報為主要工具的治理模式的《國際衛生條例》，也正在由會員國工作小組逐條修訂，截至目前為止的超過300條修訂意見中，多聚焦在強化現有警報機制的操作性與約束力、改善邊境口岸的合作與能力等，其中也不乏強化WHO能力的條款，例如要求WHO在會員國拒絕接受合作建議的情形下，應立即向所有會員國分享其所收到的疾病風險數據等。
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。