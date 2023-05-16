2023/05/16,
政治

英國前首相特拉斯今抵台，外交部長吳釗燮：她的訪問讓台灣人放心、知道「我們不孤單」

英國前首相特拉斯今抵台，外交部長吳釗燮：她的訪問讓台灣人放心、知道「我們不孤單」
前外相特拉斯（左）2月與澳洲總理莫里森（右）於東京參與論壇。Photo Credit: GettyImages

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被問及連同黨議員都反對她訪台，英國前首相特拉斯表示，她是應台灣政府邀請訪台，相信台灣政府最清楚「什麼是對台灣公民最好的」，外交部長吳釗燮也特別在推特上表示，獨裁中國持續威脅民主台灣，台灣需要世界上的民主國家與我們站在一起，特拉斯的訪問讓台灣人民放心，「了解我們並不孤單」。

英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）預計今（16）日晚間6時30分搭機抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮將代表前往接機。不過特拉斯訪台前爭議不斷，同黨議員指責她鷹派作風與發言可能讓台海局勢升溫，為此外交部長吳釗燮特別在推特上表示，獨裁中國持續威脅民主台灣，台灣需要世界上的民主國家與我們站在一起，特拉斯的訪問讓台灣人民放心，「了解我們並不孤單」，外交部也表示將以高規格接待。

特拉斯計畫在本月16日至20日訪問台灣，17日應台灣智庫「遠景基金會」邀請發表演說，訪台期間也將晉見府院高層。是繼英國前首相柴契爾夫人（Denis Thatcher）後，睽違27年再度訪台的英國卸任元首。

不過特拉斯訪台前爭議不斷，甚至同黨議員也不力挺。去年12月才率團訪台的英國下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）痛批特拉斯已經卸任、沒有實質影響力，訪台行程是「作秀外交」（Instagram Diplomacy），加上特拉斯對中國的鷹派發言，可能會讓已經面臨中國軍事行動升級的台灣民眾處境更加困難。

國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）則指出，特拉斯執意訪台讓她顯得自私與不忠誠，因為北京當局會將此趟行程視為英國政府的指示，導致英國政府與中國的關係更趨複雜。英國外相柯維立（James Cleverly）上月重申，「孤立中國不符合英國的國家利益」，英國政府正尋求與中國建立更有建設性、也更務實的關係。

針對英國議員對特拉斯的批評，外交部發言人劉永健今日回應，特拉斯前首相是台灣的長期友人，英國政府在她擔任外相期間，曾多次表達維持台海穩定的重要性，她去年4月發表英國外交政策演說中首度提及，應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力，並在去年6月北約峰會期間表示台灣的安全不僅攸關軍事，也關乎經濟安全。特拉斯卸任首相職務後也多次公開為台灣發聲，呼籲自由世界應竭盡所能支持台灣，外交部感謝特拉斯對台灣的支持與深厚友誼，對特拉斯來訪表達誠摯歡迎。外交部也會在接待規格與行程安排上，反映對訪賓的重視。

外交部長吳釗燮也在推特表示，專制中國持續威脅民主台灣，我們需要世界各地的民主國家與我們站在一起；吳釗燮說，特拉斯的訪問讓台灣人民放心，了解到我們並不孤單，我們準備好歡迎她強而有力的演說和支持。

英國《每日電訊報》週日率先披露特拉斯在台的演講內容，特拉斯預計會呼籲包括英國在內的西方國家加強挺台力道，認真考慮跟台灣軍事合作的可能性、互相協調要提供台灣哪些武器，另外也將敦促英國政府支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

訪台遭同黨議員痛批，特拉斯如何回應？

特拉斯昨日出席丹麥哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit），接受政治新聞網站「Politico」的歐洲區總編吉密歐（Jamil Anderlini）訪問，提到同黨議員對她訪台的批評。

特拉斯說，各國與台灣互動非常重要，特別是北京正在限縮台灣的國際空間，試圖以「一中政策」不讓西方國家與台灣接觸，而她認為北京「這樣做是錯的」，她重申台灣是民主的燈塔，也是威權主義與民主主義對抗的重要前線，自己的拜訪將有助於台灣推動自由、民主的進程。

特拉斯也強調自己訪台行程是應台灣政府的邀請，而她相信經由民主程序選出的台灣政府最清楚，「什麼是對台灣未來和台灣公民最好的。」

吉密歐進一步問及，去年8月美國眾議院時任議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京藉故發動大規模軍演，特拉斯是否認為北京也將以戰機、戰艦回應她訪台，如果特拉斯受到的「待遇」不如裴洛西，是否會覺得被冒犯？特拉斯表示，中國的策略就是試圖不讓人訪問台灣、談論台灣，也不讓各國與台灣簽訂貿易協定，或讓台灣在世界組織中擁有適當的代表權。特拉斯說，與其思考如何回應北京的言語恫嚇和霸凌，應採取具體的實際作為，確保台灣擁有足夠的自我防衛能力，並與世界各地維持經濟往來，她也重申自己強力支持台灣加入CPTPP。

被問及為什麼英國這麼多政治人物傾向與中國保持關係？特拉斯說，她不認為這是英國特有的問題，世界各國在不同層面依賴中國，像德國非常依賴對中國的出口，而英國則從中國的大量投資中受益，這跟各國的產業與經濟狀況不同，但無庸置疑，西方國家包括美國和歐州在內，都對中國太過依賴，她認為「這是個問題」。

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核稿編輯：楊士範


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