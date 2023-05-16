英國前首相特拉斯今抵台，外交部長吳釗燮：她的訪問讓台灣人放心、知道「我們不孤單」
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被問及連同黨議員都反對她訪台，英國前首相特拉斯表示，她是應台灣政府邀請訪台，相信台灣政府最清楚「什麼是對台灣公民最好的」，外交部長吳釗燮也特別在推特上表示，獨裁中國持續威脅民主台灣，台灣需要世界上的民主國家與我們站在一起，特拉斯的訪問讓台灣人民放心，「了解我們並不孤單」。
英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）預計今（16）日晚間6時30分搭機抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮將代表前往接機。不過特拉斯訪台前爭議不斷，同黨議員指責她鷹派作風與發言可能讓台海局勢升溫，為此外交部長吳釗燮特別在推特上表示，獨裁中國持續威脅民主台灣，台灣需要世界上的民主國家與我們站在一起，特拉斯的訪問讓台灣人民放心，「了解我們並不孤單」，外交部也表示將以高規格接待。
特拉斯計畫在本月16日至20日訪問台灣，17日應台灣智庫「遠景基金會」邀請發表演說，訪台期間也將晉見府院高層。是繼英國前首相柴契爾夫人（Denis Thatcher）後，睽違27年再度訪台的英國卸任元首。
不過特拉斯訪台前爭議不斷，甚至同黨議員也不力挺。去年12月才率團訪台的英國下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）痛批特拉斯已經卸任、沒有實質影響力，訪台行程是「作秀外交」（Instagram Diplomacy），加上特拉斯對中國的鷹派發言，可能會讓已經面臨中國軍事行動升級的台灣民眾處境更加困難。
國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）則指出，特拉斯執意訪台讓她顯得自私與不忠誠，因為北京當局會將此趟行程視為英國政府的指示，導致英國政府與中國的關係更趨複雜。英國外相柯維立（James Cleverly）上月重申，「孤立中國不符合英國的國家利益」，英國政府正尋求與中國建立更有建設性、也更務實的關係。
針對英國議員對特拉斯的批評，外交部發言人劉永健今日回應，特拉斯前首相是台灣的長期友人，英國政府在她擔任外相期間，曾多次表達維持台海穩定的重要性，她去年4月發表英國外交政策演說中首度提及，應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力，並在去年6月北約峰會期間表示台灣的安全不僅攸關軍事，也關乎經濟安全。特拉斯卸任首相職務後也多次公開為台灣發聲，呼籲自由世界應竭盡所能支持台灣，外交部感謝特拉斯對台灣的支持與深厚友誼，對特拉斯來訪表達誠摯歡迎。外交部也會在接待規格與行程安排上，反映對訪賓的重視。
外交部長吳釗燮也在推特表示，專制中國持續威脅民主台灣，我們需要世界各地的民主國家與我們站在一起；吳釗燮說，特拉斯的訪問讓台灣人民放心，了解到我們並不孤單，我們準備好歡迎她強而有力的演說和支持。
英國《每日電訊報》週日率先披露特拉斯在台的演講內容，特拉斯預計會呼籲包括英國在內的西方國家加強挺台力道，認真考慮跟台灣軍事合作的可能性、互相協調要提供台灣哪些武器，另外也將敦促英國政府支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。
訪台遭同黨議員痛批，特拉斯如何回應？
特拉斯昨日出席丹麥哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit），接受政治新聞網站「Politico」的歐洲區總編吉密歐（Jamil Anderlini）訪問，提到同黨議員對她訪台的批評。
特拉斯說，各國與台灣互動非常重要，特別是北京正在限縮台灣的國際空間，試圖以「一中政策」不讓西方國家與台灣接觸，而她認為北京「這樣做是錯的」，她重申台灣是民主的燈塔，也是威權主義與民主主義對抗的重要前線，自己的拜訪將有助於台灣推動自由、民主的進程。
特拉斯也強調自己訪台行程是應台灣政府的邀請，而她相信經由民主程序選出的台灣政府最清楚，「什麼是對台灣未來和台灣公民最好的。」
吉密歐進一步問及，去年8月美國眾議院時任議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京藉故發動大規模軍演，特拉斯是否認為北京也將以戰機、戰艦回應她訪台，如果特拉斯受到的「待遇」不如裴洛西，是否會覺得被冒犯？特拉斯表示，中國的策略就是試圖不讓人訪問台灣、談論台灣，也不讓各國與台灣簽訂貿易協定，或讓台灣在世界組織中擁有適當的代表權。特拉斯說，與其思考如何回應北京的言語恫嚇和霸凌，應採取具體的實際作為，確保台灣擁有足夠的自我防衛能力，並與世界各地維持經濟往來，她也重申自己強力支持台灣加入CPTPP。
被問及為什麼英國這麼多政治人物傾向與中國保持關係？特拉斯說，她不認為這是英國特有的問題，世界各國在不同層面依賴中國，像德國非常依賴對中國的出口，而英國則從中國的大量投資中受益，這跟各國的產業與經濟狀況不同，但無庸置疑，西方國家包括美國和歐州在內，都對中國太過依賴，她認為「這是個問題」。
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核稿編輯：楊士範
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
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天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。