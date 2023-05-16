同婚專法修法：同性配偶得共同收養，養子女不再「被迫單親」
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立法院今（16）日三讀通過「同婚專法」的修正草案，讓同性配偶得以共同收養孩子，立委范雲認為，同志收養的通過不僅是兒童權益的保障，也是符合這些家庭子女的最佳利益。
立法院今（16）日三讀通過「同婚專法」的修正草案，讓同性配偶得以共同收養孩子，不再像過去一樣，只能收養另一方的親生子女。對此，多名立委表示，修法得以保護同性伴侶和孩子的權益，倡議團體除了感謝立委的施力，也強調未來會持續推動同志生養權益、人工生殖等更多同志伴侶相關議題。
4年前的5月17日，立法院表決通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，也就是俗稱的「同婚專法」，但在該版本中規範同性配偶收養的第20條條文，規定同性婚姻關係雙方「當事人之一方」收養他方的親生子女時，準用民法關於收養之規定，也就是說，同性配偶不能共同收養無血緣的孩子，只能收養另一方的親生子女，造成已經有養子女的同性配偶被迫在法律上單親。
4年後，立法院今日通過第20條修正草案，將該條改為：「第二條（同性婚姻）關係雙方當事人之一方收養他方的子女或『共同收養』時，準用民法關於收養的規定」，讓同性配偶得以像異性配偶一樣領養小孩，獲得法律完整保障。
同性伴侶、養子女可獲法律完整保障
對此，立委范雲在通過時發言指出，很高興是由他的修法版本通過委員會的審查與協商，他要特別感謝一路上彩虹平權大平台、同志權益家庭促進會、同志諮詢熱線、台灣伴侶權益推動聯盟等團體不斷地進行社會對話及遊說。
范雲認為，同志收養的通過不僅是兒童權益的保障，也是符合這些家庭子女的最佳利益。未來，同性伴侶跟異性伴侶一樣可以結婚，也和異性家長一樣可以一起領養小孩，不分性別、不分性傾向的配偶、家長都可以獲得法律完整的保障。
立委洪申翰指出，過去同性伴侶不行收養配偶其中一方單身時收養的小孩，或是共同收養小孩，這使得同志家庭、伴侶收養的孩子在法律上像陌生人，一旦有親權的一方過世，孩子就再次被出養或安置，嚴重侵犯兒童權利。6年前大法官作出釋字第748號解釋，4年前三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，今（2022）年1月19日內政部宣告開放跨國同性婚姻，今日又再拼上1塊拼圖，保障同志家庭共同收養的權利。
立委王婉諭指出，時代力量2020年底就提出修正案，過程中一直強調要把兒童最佳利益列為優先考量，讓兒童能被最適合、最能妥善照顧的收養者做照顧，不應由家長的婚姻狀況排除孩子獲得幸福的可能，而是必須根據具體可靠的資訊，像收養人現狀、社工訪視綜合評估等等，並考量當事人意願想法。如今，大家終於可以不透過漫長司法訴訟來圓成家的夢想，過去在法律上的陌生人，如今都有機會成為一家人。
同志團體表達感謝，並將持續推動同志權益
致力於同志議題推動與遊說的多個倡議團體，也紛紛在臉書上發文表態。伴侶盟感謝立委范雲、王婉諭、洪申翰、鄭運鵬等人的發言，以及行政院長陳建仁促成、政務委員羅秉成居中協調。對於法案順利進入黨團協商、排入院會議程，在同婚法案4週年前夕通過，同家會特別感謝民進黨團以及總召柯建銘協助。
伴侶盟指出，4年前同婚專法三讀通過時，對政府是否有決心補上後續的平權缺角，並沒有十足信心與把握，但隨著跨國同婚和無血緣收養的完滿，對後續兩岸同婚、人工生殖、婚生推定以及同婚回歸《民法》有更多的信心與期待，也相信台灣的民主制度一定會讓平權的願望步步實現。
彩虹平權大平台也表示，他們與同家會、同志諮詢熱線都會持續前往立法院拜會立委，研擬並推動同志相關權益法案，包含生養權益、反歧視政策與平等法等等，制定更具體的策略，搭起民代與民眾更有效的對話，也堅守平權不被保守勢力反撲而倒退。
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核稿編輯：楊士範
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會