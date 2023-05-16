同婚專法修法：同性配偶得共同收養，養子女不再「被迫單親」

立法院今（16）日三讀通過「同婚專法」的修正草案，讓同性配偶得以共同收養孩子，不再像過去一樣，只能收養另一方的親生子女。對此，多名立委表示，修法得以保護同性伴侶和孩子的權益，倡議團體除了感謝立委的施力，也強調未來會持續推動同志生養權益、人工生殖等更多同志伴侶相關議題。

4年前的5月17日，立法院表決通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，也就是俗稱的「同婚專法」，但在該版本中規範同性配偶收養的第20條條文，規定同性婚姻關係雙方「當事人之一方」收養他方的親生子女時，準用民法關於收養之規定，也就是說，同性配偶不能共同收養無血緣的孩子，只能收養另一方的親生子女，造成已經有養子女的同性配偶被迫在法律上單親。

4年後，立法院今日通過第20條修正草案，將該條改為：「第二條（同性婚姻）關係雙方當事人之一方收養他方的子女或『共同收養』時，準用民法關於收養的規定」，讓同性配偶得以像異性配偶一樣領養小孩，獲得法律完整保障。

同性伴侶、養子女可獲法律完整保障

對此，立委范雲在通過時發言指出，很高興是由他的修法版本通過委員會的審查與協商，他要特別感謝一路上彩虹平權大平台、同志權益家庭促進會、同志諮詢熱線、台灣伴侶權益推動聯盟等團體不斷地進行社會對話及遊說。

范雲認為，同志收養的通過不僅是兒童權益的保障，也是符合這些家庭子女的最佳利益。未來，同性伴侶跟異性伴侶一樣可以結婚，也和異性家長一樣可以一起領養小孩，不分性別、不分性傾向的配偶、家長都可以獲得法律完整的保障。

立委洪申翰指出，過去同性伴侶不行收養配偶其中一方單身時收養的小孩，或是共同收養小孩，這使得同志家庭、伴侶收養的孩子在法律上像陌生人，一旦有親權的一方過世，孩子就再次被出養或安置，嚴重侵犯兒童權利。6年前大法官作出釋字第748號解釋，4年前三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，今（2022）年1月19日內政部宣告開放跨國同性婚姻，今日又再拼上1塊拼圖，保障同志家庭共同收養的權利。

立委王婉諭指出，時代力量2020年底就提出修正案，過程中一直強調要把兒童最佳利益列為優先考量，讓兒童能被最適合、最能妥善照顧的收養者做照顧，不應由家長的婚姻狀況排除孩子獲得幸福的可能，而是必須根據具體可靠的資訊，像收養人現狀、社工訪視綜合評估等等，並考量當事人意願想法。如今，大家終於可以不透過漫長司法訴訟來圓成家的夢想，過去在法律上的陌生人，如今都有機會成為一家人。

同志團體表達感謝，並將持續推動同志權益

致力於同志議題推動與遊說的多個倡議團體，也紛紛在臉書上發文表態。伴侶盟感謝立委范雲、王婉諭、洪申翰、鄭運鵬等人的發言，以及行政院長陳建仁促成、政務委員羅秉成居中協調。對於法案順利進入黨團協商、排入院會議程，在同婚法案4週年前夕通過，同家會特別感謝民進黨團以及總召柯建銘協助。

伴侶盟指出，4年前同婚專法三讀通過時，對政府是否有決心補上後續的平權缺角，並沒有十足信心與把握，但隨著跨國同婚和無血緣收養的完滿，對後續兩岸同婚、人工生殖、婚生推定以及同婚回歸《民法》有更多的信心與期待，也相信台灣的民主制度一定會讓平權的願望步步實現。

彩虹平權大平台也表示，他們與同家會、同志諮詢熱線都會持續前往立法院拜會立委，研擬並推動同志相關權益法案，包含生養權益、反歧視政策與平等法等等，制定更具體的策略，搭起民代與民眾更有效的對話，也堅守平權不被保守勢力反撲而倒退。

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核稿編輯：楊士範