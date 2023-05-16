蝦皮要求消費者自行承擔網站安全性風險，數發部：若有違反規範要求限期改善
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今年3月，經民連發現「蝦皮購物服務條款」第22條「免責聲明」，違反《消保法》及行政院公布之「網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」。在台北市商業處發函要求蝦皮改善後，蝦皮也只更改了其中非常小的部分，大部分的網路交易風險還是落在消費者頭上。即便如此，在過去1年半內，蝦皮的服務費用卻還漲了7次。目前數發部已要求蝦皮限期改善。
經濟民主連合（以下簡稱經民連）先前檢舉「蝦皮購物服務條款」中的第22條「免責聲明」，違反《消費者保護法》及行政院公布之「網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」（以下簡稱應記載事項）中的安全性保障條款，台北市商業處於今年3月28日發函蝦皮要求改正。
然而，蝦皮修正後僅是將第22條第1款修改為「本服務係依現況提供，且確保系統具有符合一般可合理期待之安全性。」第22條中其餘要求使用者自行負擔網站風險的條款，卻完全沒有修改。第22條第3款甚至反要求消費者自行承擔所有網路安全性風險。
另一方面，蝦皮不僅是刑事局公布今（2023）年第一季詐騙高風險賣場榜首，也是消保處公布去年糾紛最多的電商平台。
今（16）日經民連召開記者會呼籲身為主管機關的數位發展部（以下簡稱數發部），務必堅定立場，保障消費者網路交易安全，不要再讓蝦皮為所欲為。數發部也發佈了新聞稿要求蝦皮限期改善。
免責藏在細節裡
經民連研究員歐栩韶說明，今年3月，經民連檢視「蝦皮購物服務條款」時，就發現其中第22條「免責聲明」第1款記載：「不保證提供本服務、本網站或其中所含功能，或該服務、網站或功能⋯⋯安全可靠、正確、完整或無錯誤」，及第22條第2款要求使用者：「承認在法律容許的最大限度內，⋯⋯應承擔使用本網站及／或本服務或其效能之全部相關風險。」違反行政院為保障消費者網路交易安全及權利所公布的「應記載事項」。
「應記載事項」第13點「系統安全」中規定：「企業經營者應確保其與消費者交易之電腦系統具有符合一般可合理期待之安全性。」經民連認為蝦皮上述條款並不符合「應記載事項」第13點，因此提出檢舉。
台北市商業處於3月28日發函蝦皮，認為蝦皮在其服務條款中，並未揭示將如何讓網站「符合一般可合理期待之安全性」，確實違反「應記載事項」第13點，遂依《消費者保護法》第17條第6項、第56之1條要求蝦皮提出改善說明及所改善之處。
然而蝦皮回覆修正後，只是將第22條第1款更改為「本服務係依現況提供，且確保系統具有符合一般可合理期待之安全性。」其餘要求使用者自行負擔的網站風險還原封不動寫在第22條其他條款裡。
這些風險包含第22條第2款：「Shopee不保證提供本服務、本網站或其中所含功能，或該服務、網站或功能可被存取、不會中斷、及時提供、安全可靠、正確、完整或無錯誤；且如有瑕疵（如有）會被更正；不保證本網站及／或本網站伺服器完全沒有任何病毒、時鐘、計時器、計數器、蠕蟲、軟體鎖、致死裝置、木馬、路由、陷阱門、定時炸彈或任何其他有害之程式碼、指令、程式或元件。」
以及第22條第3款：「您承認在法律容許的最大限度內，您個人應承擔使用本網站及／或本服務或其效能之全部相關風險。」
歐栩韶認為，從蝦皮改善的幅度就可以看出蝦皮根本不在乎使用者的網路交易安全。
歐栩韶表示，台北市商業處對蝦皮修正過的條款內容也有疑慮，因此於月初發函詢問數發部意見，希望由執掌單位進一步認定蝦皮修正後的第22條第2款及第22條第3款內容是否符合規定。經民連向數發部呼籲，務必堅定立場，保障消費者網路交易安全，不要再讓蝦皮為所欲為。
蝦皮問題不斷，服務一再漲價
據《自由時報》報導，蝦皮是刑事局公布今年第一季高風險賣場的榜首，據《中央社》報導，蝦皮也是消保處公布去年消費糾紛最多的電商平台。不僅如此，蝦皮大當機的狀況亦不斷發生，光是去年就發生過3次，今年也累積了2次。但每次當機過後，歐栩韶表示，無論對買家產生多少不便、對賣家造成多少損失，蝦皮除了發文道歉外，並沒有給予買、賣家額外的補償，也沒有對系統改善做出相關說明。
歐栩韶也指出，去年蝦皮金流日均餘額仍超過10億元，但蝦皮金流納管卻是一延再延。金管會去年曾表示，將在今年年中完成金流業務移轉，至今也沒有半點動靜，經民連擔心金管會又要承諾跳票。
台灣公民陣線活動部主任羅宜也表示：「蝦皮在擁用有一定市佔率之後，姿態卻越來越高，對於使用該平台的賣家及買家所施加的限制、要求以及費用，也呈指數型攀升。但蝦皮的服務品質及保障卻沒有跟上漲價的速度，甚至將主管機關提出有違法規的部分，片面不予更改、敷衍了事，這些都不是台灣消費者願意看到的。」
羅宜最後再次呼籲：「希望主管機關、金管會、數發部，一定要站出來保障消費者權益。」
數發部要求蝦皮限期改善，民眾可無條件退貨
數發部產業署回應，有關「蝦皮購物服務條款」部分內容涉及違反「應記載事項」一事，已請蝦皮公司進行說明，目前正針對蝦皮回應進行研議適法性，如有違反相關規範，將要求蝦皮限期改善。
另外，數發部產業署也提到，有民眾反映蝦皮退貨退款程序「蝦皮安心退」的審核流程，疑涉違反「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項規定」。但數發部產業署表示，「蝦皮安心退」涉及的是蝦皮、賣家及消費者間退貨退款及猶豫期主張與否等，屬消費糾紛的一種，因此，「蝦皮安心退」並不屬於第三方支付服務，不適用於「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項規定」範疇。
但數發部產業署表示，若民眾對「蝦皮安心退」相關交易程序有疑義，可依據「應記載事項」第10點「退貨及契約解除權」，及《消保法》第19條規定，向企業經營者主張無條件退貨的權利。
新聞來源
- 刑事局公布今年第一季高風險賣場 「蝦皮購物」居首（自由時報）
- 6大電商申訴量減22% 蝦皮糾紛最多（中央社）
- 數位部產業署已研議蝦皮消費程序以及服務條款適法性，如有違反將要求業者限期改善（數位產業署）
延伸閱讀
- 八年前反服貿運動最不樂見的經濟統戰，已悄悄透過中資蝦皮在台灣浮現
- 蝦皮委託樂購蝦皮「第三方支付」？金管會不應再坐視這種「左手換右手」的脱法行為
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核稿編輯：楊士範
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。