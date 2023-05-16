2023/05/16,
社會

蝦皮要求消費者自行承擔網站安全性風險，數發部：若有違反規範要求限期改善

蝦皮要求消費者自行承擔網站安全性風險，數發部：若有違反規範要求限期改善
2023年5月16日經民連召開記者會，呼籲數發部對蝦皮堅定其保障消費者網路交易安全的立場，別讓蝦皮為所欲為。｜Photo Credit: 經濟民主連合

我們想讓你知道的是

今年3月，經民連發現「蝦皮購物服務條款」第22條「免責聲明」，違反《消保法》及行政院公布之「網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」。在台北市商業處發函要求蝦皮改善後，蝦皮也只更改了其中非常小的部分，大部分的網路交易風險還是落在消費者頭上。即便如此，在過去1年半內，蝦皮的服務費用卻還漲了7次。目前數發部已要求蝦皮限期改善。

經濟民主連合（以下簡稱經民連）先前檢舉「蝦皮購物服務條款」中的第22條「免責聲明」，違反《消費者保護法》及行政院公布之「網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」（以下簡稱應記載事項）中的安全性保障條款，台北市商業處於今年3月28日發函蝦皮要求改正。

然而，蝦皮修正後僅是將第22條第1款修改為「本服務係依現況提供，且確保系統具有符合一般可合理期待之安全性。」第22條中其餘要求使用者自行負擔網站風險的條款，卻完全沒有修改。第22條第3款甚至反要求消費者自行承擔所有網路安全性風險。

另一方面，蝦皮不僅是刑事局公布今（2023）年第一季詐騙高風險賣場榜首，也是消保處公布去年糾紛最多的電商平台。

今（16）日經民連召開記者會呼籲身為主管機關的數位發展部（以下簡稱數發部），務必堅定立場，保障消費者網路交易安全，不要再讓蝦皮為所欲為。數發部也發佈了新聞稿要求蝦皮限期改善。

免責藏在細節裡

經民連研究員歐栩韶說明，今年3月，經民連檢視「蝦皮購物服務條款」時，就發現其中第22條「免責聲明」第1款記載：「不保證提供本服務、本網站或其中所含功能，或該服務、網站或功能⋯⋯安全可靠、正確、完整或無錯誤」，及第22條第2款要求使用者：「承認在法律容許的最大限度內，⋯⋯應承擔使用本網站及／或本服務或其效能之全部相關風險。」違反行政院為保障消費者網路交易安全及權利所公布的「應記載事項」。

「應記載事項」第13點「系統安全」中規定：「企業經營者應確保其與消費者交易之電腦系統具有符合一般可合理期待之安全性。」經民連認為蝦皮上述條款並不符合「應記載事項」第13點，因此提出檢舉。

台北市商業處於3月28日發函蝦皮，認為蝦皮在其服務條款中，並未揭示將如何讓網站「符合一般可合理期待之安全性」，確實違反「應記載事項」第13點，遂依《消費者保護法》第17條第6項、第56之1條要求蝦皮提出改善說明及所改善之處。

然而蝦皮回覆修正後，只是將第22條第1款更改為「本服務係依現況提供，且確保系統具有符合一般可合理期待之安全性。」其餘要求使用者自行負擔的網站風險還原封不動寫在第22條其他條款裡。

這些風險包含第22條第2款：「Shopee不保證提供本服務、本網站或其中所含功能，或該服務、網站或功能可被存取、不會中斷、及時提供、安全可靠、正確、完整或無錯誤；且如有瑕疵（如有）會被更正；不保證本網站及／或本網站伺服器完全沒有任何病毒、時鐘、計時器、計數器、蠕蟲、軟體鎖、致死裝置、木馬、路由、陷阱門、定時炸彈或任何其他有害之程式碼、指令、程式或元件。」

以及第22條第3款：「您承認在法律容許的最大限度內，您個人應承擔使用本網站及／或本服務或其效能之全部相關風險。」

歐栩韶認為，從蝦皮改善的幅度就可以看出蝦皮根本不在乎使用者的網路交易安全。

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Photo Credit: 蝦皮購物網站

蝦皮網站公告的免責聲明，在被台北市商業處要求修正後，依然要求消費者應承擔使用蝦皮服務的全部相關風險。

歐栩韶表示，台北市商業處對蝦皮修正過的條款內容也有疑慮，因此於月初發函詢問數發部意見，希望由執掌單位進一步認定蝦皮修正後的第22條第2款及第22條第3款內容是否符合規定。經民連向數發部呼籲，務必堅定立場，保障消費者網路交易安全，不要再讓蝦皮為所欲為。

蝦皮問題不斷，服務一再漲價

據《自由時報》報導，蝦皮是刑事局公布今年第一季高風險賣場的榜首，據《中央社》報導，蝦皮也是消保處公布去年消費糾紛最多的電商平台。不僅如此，蝦皮大當機的狀況亦不斷發生，光是去年就發生過3次，今年也累積了2次。但每次當機過後，歐栩韶表示，無論對買家產生多少不便、對賣家造成多少損失，蝦皮除了發文道歉外，並沒有給予買、賣家額外的補償，也沒有對系統改善做出相關說明。

歐栩韶也指出，去年蝦皮金流日均餘額仍超過10億元，但蝦皮金流納管卻是一延再延。金管會去年曾表示，將在今年年中完成金流業務移轉，至今也沒有半點動靜，經民連擔心金管會又要承諾跳票。

台灣公民陣線活動部主任羅宜也表示：「蝦皮在擁用有一定市佔率之後，姿態卻越來越高，對於使用該平台的賣家及買家所施加的限制、要求以及費用，也呈指數型攀升。但蝦皮的服務品質及保障卻沒有跟上漲價的速度，甚至將主管機關提出有違法規的部分，片面不予更改、敷衍了事，這些都不是台灣消費者願意看到的。」

羅宜最後再次呼籲：「希望主管機關、金管會、數發部，一定要站出來保障消費者權益。」

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Photo Credit: 經濟民主連合

經民連對蝦皮服務費用所做的調查發現，蝦皮在過去1年半內，費用調漲了7次。

數發部要求蝦皮限期改善，民眾可無條件退貨

數發部產業署回應，有關「蝦皮購物服務條款」部分內容涉及違反「應記載事項」一事，已請蝦皮公司進行說明，目前正針對蝦皮回應進行研議適法性，如有違反相關規範，將要求蝦皮限期改善。

另外，數發部產業署也提到，有民眾反映蝦皮退貨退款程序「蝦皮安心退」的審核流程，疑涉違反「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項規定」。但數發部產業署表示，「蝦皮安心退」涉及的是蝦皮、賣家及消費者間退貨退款及猶豫期主張與否等，屬消費糾紛的一種，因此，「蝦皮安心退」並不屬於第三方支付服務，不適用於「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項規定」範疇。

但數發部產業署表示，若民眾對「蝦皮安心退」相關交易程序有疑義，可依據「應記載事項」第10點「退貨及契約解除權」，及《消保法》第19條規定，向企業經營者主張無條件退貨的權利。

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核稿編輯：楊士範


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