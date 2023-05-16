美國5月蛋價創新低：禽流感後雞蛋供應回穩，但民眾需求尚未回復

美國農業部（U.S. Department of Agriculture）昨（15）日公布最新的雞蛋價格報告。1打雞蛋的價格從今（2023）年1月時的5.2美元（約新台幣160元），降至今年的新低點0.84美元（約新台幣26元）。這是由於禽流感得到控制後，雞蛋產量回升，但民眾的需求尚未回復至原先的水準所導致。

根據美國農業部昨日公布的「雞蛋市場報告」（EGG MARKET NEWS REPORT），特大號雞蛋（Extra Large）的價格下降3美分（約新台幣0.9元），1打價格為0.92美元（約新台幣28元）；大號雞蛋（Large）的價格下降2美分（約新台幣0.6元），1打價格為0.84美元（約新台幣26元）; 中號雞蛋（Medium）價格不變，1打價格為0.72美元（約新台幣22元）。

美國今年度的整體蛋價波動劇烈，1月時蛋價達到高峰，1打雞蛋5.2美元（約新台幣160元），2月下降至1打雞蛋2.3美元（約新台幣70元），4月時上升至1打雞蛋3.5美元（約新台幣107元），5月再降至1打0.82美元（約新台幣25元）。5月的蛋價不只是今年蛋價的新低點，同時也低於去（2022）年整年的蛋價，以及過去3年的平均雞蛋價格。

價格下降的原因

《CNN》報導指出，價格下降是由於雞蛋供應回穩，不過民眾對雞蛋的需求尚未回復至原先水準所導致。

去年大量蛋雞感染禽流感，雞蛋供應銳減，且飼料與燃料成本上升，使得蛋價飆升。而消費者當時透過減少購買，來應對高漲的雞蛋價格。《CNN》的報導表示，雖然今年禽流感的案例有可能會增加，不過已得到有效控制，因此雞蛋供應量上升。

美國農業部的數據顯示，去年12月初的蛋雞數量，約為3.08億隻。雖然低於2021年同期的3.28億隻，不過自去年12月開始，蛋雞數量一直在增長，截至今年4月，蛋雞數量已經回到3.14億隻。

雞蛋供應數量逐漸提升，不過美國民眾的雞蛋需求尚未回到蛋價高漲前的水準。根據追蹤美國零售雞蛋價格的NIQ數據，今年4月的零售雞蛋銷售額與去年同期相比，減少了4％。

除了禽流感使雞蛋價格高漲之外，季節性波動也是影響美國消費者雞蛋需求的原因。經濟學家恩尼斯特（Brian Earnest）表示，民眾對雞蛋的需求通常會在寒假前後上升，然後在復活節與母親節之後下降，直到開學季再度上升。而現階段正處於母親節後，雞蛋需求量下降的時期。

獨立市場價格分析機構Urner Barry的雞蛋市場分析師李斯波里（Karyn Rispoli）表示，今年雞蛋價格的下跌始於3月下旬，並在5月觸及最低點，而雞蛋價格接下來將會保持穩定。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範