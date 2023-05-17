ChatGPT上線快半年了，Google搜尋為何還沒完蛋？

文：程世嘉（iKala共同創辦人暨執行長）

ChatGPT上線快半年了，當初全世界一堆人說Google搜尋要完蛋了，然後下圖是截至今（2023）年四月最新的搜尋引擎市佔率，數字說明了一切。

顯然Google的核心「搜尋」並沒有遭到破壞，妥妥的。

圖片來源：作者提供

ChatGPT和OpenAI真正要打的是另一場戰爭：創造一個新的AI使用生態系。這個戰場包含部分的搜尋在裡面，但並不是單純的搜尋。

經過這麼長的一段時間驗證（其實也只有半年），大家終於了解語言模型的強項完全不在於提供精準正確的資訊。現在各種讓語言模型能夠提供精準資訊的努力，看起來就好像麥可喬丹去打棒球一樣，很彆扭，調來調去總有不對勁的地方。

在兩個月前的一個podcast訪問當中，我提到Google搜尋引擎的設計理念，從一開始就是讓使用者最快找到有用的資訊，儘快把使用者送到他該去的地方，而不是逗留在Google。當年與簡立峰博士在討論一些搜尋的專案時，也都是秉持著這個設計理念「趕快把使用者送走」。

這與ChatGPT是完全不一樣的使用情境，對於OpenAI來說，真正重要的是使用者會花多少時間在ChatGPT的聊天室裡面，最好是永遠不要離開，待在聊天室裡面完成所有的任務。

這也是為什麼OpenAI很早就趕緊喊出ChatGP Tplugins，而現在使用者也終於可以開始用了。OpenAI的目的是打造一個新的使用者生態系，讓使用者集中式地把時間花在ChatGPT涵蓋的生態範圍當中。

說到底，所有的數位商業大戰，既是生態系的戰爭，本質上也永遠是爭搶「注意力」的戰爭，數位技術或是AI再怎麼進化，這件事情不會改變。

而OpenAI採取的是完全不同的切入角度來搶奪使用者的注意力，OpenAI並沒有想要去打已經結束的搜尋戰爭，OpenAI希望的是未來人們可以跳過搜尋，只要靠著ChatGPT的廣大生態完成任務就好。

畢竟我們每一個人之所以需要搜尋，也是為了需要完成某項任務。可能是要聯絡餐廳訂位、查找地圖路線、獲得工作上的知識、或是看看最新的新聞。

而完成這些任務的入口，目前已經被Google搜尋壟斷，Bing雖然整合了GPT-4變成了BingChat，但這樣直接拿大砲對準Google打，並沒有撼動Google固若金湯的城池。

在數位的世界當中，搶注意力的方式，不是用一個長相一樣的入口把人潮拉過來，而是自己去開一個全新的入口來吸引人。OpenAI意識到ChatGPT因為爆紅而開啟了這樣的一個新入口「跳過搜尋」，現在急的是創造出生態系，才有機會形成網路效應，把使用者黏住。

而Bing比較像是在打一場已經結束的戰爭。

那麼Google在Google I/O 2023上面展示的新搜尋引擎介面呢？不也急著把Bard整合進去，廣告主看到新介面也一片譁然，覺得Google要大改規則，SEO這個產業要完蛋了不是嗎？

我的看法是：如果東西沒有壞掉，那就不要去修理它。

Google搜尋以目前來看，並沒有遭遇任何生存危機，我看不出Google有任何急迫或強烈的動機，要去驚擾自己會一直下蛋的金雞母。

所以我認為Google I/O的展示畫面看看就好，如果Google真的做出那麼大的動作來立刻改變整個搜尋頁面，那就是真正的搬石頭砸自己的腳，資本市場肯定不會給Google好臉色。

Google有會下蛋的金雞母，可以拿著傻傻的Google Bard跟ChatGPT一路耗下去，慢慢建立起自己的AI生態，一步一步把OpenAI逼退。但OpenAI並沒有會下蛋的金雞母，來支持無限制燒錢的ChatGPT。

當OpenAI無法很快證明ChatGPT自己能變成一隻會下蛋的金雞母時，危機就會漸漸產生，資本市場會開始遲疑，募資會變得更加困難。所以在這場AI火拼大戰當中，我很早就認為OpenAI最好的結局，就是趕快賣給微軟，因為微軟有無限的資金可以跟Google一拼。

而Sam Altman之所以會急於想訓練出AGI（通用型人工智慧），可能也是為了在漸漸不利的賽局當中，讓AGI以現在我們（以及他自己）意想不到的方式，扮演一個全知全能的AI神來破壞Google在網路的霸權。

不然再拖下去，OpenAI最後也就變成了微軟的DeepMind，擁有最好的AI技術，但是本身並沒有營利和規模化的能力。

這場AI大戰，接下來還有一波又一波的高潮。

本文經程世嘉授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航