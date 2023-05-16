2023/05/16,
印太

柬埔寨大選將7月登場，唯一反對派燭光黨卻遭選委會取消參選資格

柬埔寨大選將7月登場，唯一反對派燭光黨卻遭選委會取消參選資格
圖為2022年6月3日，柬埔寨地方選舉期間，燭光黨的支持者在拉票的畫面。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

柬埔寨選舉委員會15日宣布取消唯一反對黨「燭光黨」參加7月選舉的資格，原因是該黨未提交適當的登記文件。柬埔寨總理洪森在2017年大選時，也禁止了燭光黨的前身—柬埔寨救國黨的參選。

（中央社）柬埔寨選舉委員會今天宣布取消唯一反對黨「燭光黨」參加7月選舉的資格，原因是該黨未提交適當的登記文件。

路透社報導，其他政黨皆已成功登記參選，但燭光黨（Candlelight Party）的資格被取消，意味執政的柬埔寨人民黨（CPP）幾乎不會面臨挑戰。

部分倡議人士和外交官曾對總理洪森（Hun Sen）打壓異議的行動提出警告，擔心這會破壞這個東南亞國家的民主進程。

被要求針對燭光黨遭取消資格一事發表評論時，CPP發言人蘇艾山（Sok Eysan）回應，選舉將自由、公平，且已有10多個政黨登記參選。

洪森此前揚言，CPP將主導柬埔寨政壇長達100年。

燭光黨成立至今僅有1年多，前身是備受歡迎的柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party），最高法院於2017年11月下令該黨解散。隔年7月底，柬埔寨舉行國民議會選舉，由於反對黨遭法院判決解散，選舉結果由人民黨大獲全勝，洪森也成功連任總理。

燭光黨副主席、前救國黨成員松蔡（Son Chhay）表示，將上訴至憲法法院，「我們還有1週時間可以上訴」。

人權觀察組織（Human Right Watch）上月批評金邊政府加強對反對派的打壓，且其言論導致燭光黨成員遭到攻擊。

該組織將矛頭對準洪森，因為洪森政府警告，不得在選前批評政府。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。