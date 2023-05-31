面對天災、人禍、戰爭等大型災難，台灣醫療機構的應變量能準備好了嗎？
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台灣有高達2萬多家診所，274家非急救責任醫院、374家衛生所，這些醫療院所，比中大型醫院更深入社區，應該有效運用民間醫護量能，及時提供第一線的緊急救護，再將中、重傷患後送至急救責任醫院。對此，建議要廣設「第四級外傷中心」，等同於急救站，來因應多變的大環境......
文：陳瑞杰（台北醫學大學外科講座教授＆董事長、前台北醫學大學附設醫院院長、前台灣外傷醫學會理事長）
台灣位處地震帶與颱風好發區域，加上人口集中、土地密集開發。原本的多元天災威脅，加上極端氣候，除了將導致更頻繁的複合型態災害，當下還要面對潛藏的戰爭衝突。
一旦大範圍的天災人禍，所引發民眾醫療瞬間的需求，將嚴格地考驗政府與醫療機構的應變量能。
近年來，台灣發生的災難，包括雪山隧道火燒車、復航澎湖與南港空難、高雄丙烯氣爆、八仙塵爆、高雄維冠大樓倒塌、普悠瑪與太魯閣列車出軌等等，動輒造成數十人到百人傷亡。
儘管，衛生福利部推動緊急醫療網迄今已屆20多年，在硬體建置、人員培訓以及體系運作模式，已具備相當規模，且成效良好。但這些緊急事故所需的救護量能，也都遠超過當地醫療體系負荷，需要中央與地方政府之協助。
根據世界衛生組織（WHO）對於「災難」的定義：處理該事件所需的資源遠超過該地區所能提供，就稱為「災難」；承平時代，只要出動軍警消，以及跨縣市衛生與醫院救援，就可妥善處理。
戰爭也是災難，且屬於超大型的災難，它將造成大範圍財產與性命損失，更有賴全民全員有計劃地投入準備。
台灣醫院的韌性
個人從事急重症與外傷醫療實務超過三十年，也參與外傷安全教育與防治，深知事故傷害預防，不是只有把自己顧好，就不會發生。因為，許多交通事故的傷亡是來自於同方向的其他車道，甚至是對方來車。
傷害防治三部曲，包括事故前、中、後。以汽機車事故為例，不只是事故前安全駕駛，也要事故中安全帶、安全氣囊保護，更要在事故後，經由救護車送到最近的外傷中心，給予適時適確治療。以上說明，任何緊急醫療及災難救護，不是只靠個人或是一家醫院，而是需要整個系統。
截至2023年，全台灣總計醫療院所共有480家，專責急救責任醫院計206家，約佔醫院總家數43％，分別為重度級46家、中度級77家及一般級83家，透過14個急診轉診網絡，來相互支援與區域聯防。而且每四年一次「急重症分級評鑑」，除了確保國內外傷急救系統品質外，更能與時俱進。
第四級外傷中心
台灣一旦發生災難與戰事，全民與社區韌性將扮演決定性的角色。
台灣有高達2萬多家診所，274家非急救責任醫院、374家衛生所，這些醫療院所，比中大型醫院更深入社區，如何運用民間醫護量能，及時提供第一線的緊急救護，再將中、重傷患後送至急救責任醫院。
因此，建議要廣設「第四級外傷中心」，等同於急救站，來因應多變大環境。這需要由上而下，從組織架構、編組、經費、資訊等各面向來規劃建置新系統。
除了醫療體系在組織上能緊急轉換成韌性系統，台灣還必須建構一套數位韌性通聯系統，具有線上與離線的轉換，與電子傷票、數位病歷標準化建置，以幫助急救與醫護人員快速分類與紀錄傷患，及時共享資訊。
戰傷救治特別論壇
今年台灣外科醫學會年會，於3月18、19日，在高雄醫學大學舉辦。由於疫情停辦兩年，今年參加者十分踴躍。
其中，與台灣外傷醫學會共同主辦的「戰傷救治特別論壇」，引起許多迴響。當天，有仍處於戰爭中的烏克蘭血管外科醫師Dr. Pavlo Kazonov，另有美國退休空軍上校Dr. Mark Bowyer，他同時是美國三軍大學醫學中心外傷與戰傷教授，兩位以視訊參與；另外一場特別演講，則是請到南加大Dr. Matthew Martin親自來台，他也是退休陸軍上校，同樣也是美國三軍大學醫學中心外科教授。
三位專家都提醒，出血性休克是戰傷醫療主要死因，但急救地點如不在醫院，或醫院已經斷水斷電，或缺乏完整設備與團隊、醫藥品供應斷鏈時，戰傷急救順序就由平時的ABCDE鐵則，直接改由C（circulation）開始，跳過A（airway）B （breathing），也就是面對急救治療環境鉅變，整體的醫療觀念都要改變，不能只停留在五星級醫院看診！
烏克蘭醫師特別提醒，戰事對民眾與醫界，會造成太多不確定，包括醫院與救護車都可能是被破壞的標的。因此，除了強固既有的救護設施，醫師與民眾都需要被訓練以彈性與移動方式來應變。
美國兩位具實戰經驗軍醫，則強調自救設備與工具、搜集救護資料、以及外科與急救醫師對戰傷醫療再教育的重要性。同時也將在Dr. Mark Bowyer帶隊下，安排5月在花蓮慈濟醫院，啟動Advanced Surgical Skills for Exposures in Trauma （ASSET）課程。
達爾文說過，能存活下來的物種並不是最強壯或是最聰明的，而是最能適應改變的。醫界不能停留在承平時代，只關注醫院評鑑與健保，必須也要具備應變各種挑戰的彈性與整備。
從淨零轉型到韌性應變
國家、產業、機構的永續發展，在承平時代要強調淨零轉型，但災難來臨時，韌性應變將是首要，否則一切歸零。
2020年爆發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）全球大流行，台灣表現亮眼，但也感受到關鍵防疫物資、疫苗、快篩試劑的即時製造、驗證、供需，關係到國家韌性。
如今，疫情已經降級，但部分國內的醫材與藥品，仍常聽聞不預警的供應斷鏈。
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
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在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
首款2 in 1 65W 1TB iXCharger
「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度突破業界多年來的設計極限，僅一般180W電源的大小。今年飛宏科技將於2023台北國際電腦展中，推出330W GaN電競筆電電源，其相較於目前市面所販售的相同輸出功率產品，不僅體積小巧，且重量最輕（< 800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待！
2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
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