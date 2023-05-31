面對天災、人禍、戰爭等大型災難，台灣醫療機構的應變量能準備好了嗎？

文：陳瑞杰（台北醫學大學外科講座教授＆董事長、前台北醫學大學附設醫院院長、前台灣外傷醫學會理事長）

台灣位處地震帶與颱風好發區域，加上人口集中、土地密集開發。原本的多元天災威脅，加上極端氣候，除了將導致更頻繁的複合型態災害，當下還要面對潛藏的戰爭衝突。

一旦大範圍的天災人禍，所引發民眾醫療瞬間的需求，將嚴格地考驗政府與醫療機構的應變量能。

近年來，台灣發生的災難，包括雪山隧道火燒車、復航澎湖與南港空難、高雄丙烯氣爆、八仙塵爆、高雄維冠大樓倒塌、普悠瑪與太魯閣列車出軌等等，動輒造成數十人到百人傷亡。

儘管，衛生福利部推動緊急醫療網迄今已屆20多年，在硬體建置、人員培訓以及體系運作模式，已具備相當規模，且成效良好。但這些緊急事故所需的救護量能，也都遠超過當地醫療體系負荷，需要中央與地方政府之協助。

根據世界衛生組織（WHO）對於「災難」的定義：處理該事件所需的資源遠超過該地區所能提供，就稱為「災難」；承平時代，只要出動軍警消，以及跨縣市衛生與醫院救援，就可妥善處理。

戰爭也是災難，且屬於超大型的災難，它將造成大範圍財產與性命損失，更有賴全民全員有計劃地投入準備。

台灣醫院的韌性

個人從事急重症與外傷醫療實務超過三十年，也參與外傷安全教育與防治，深知事故傷害預防，不是只有把自己顧好，就不會發生。因為，許多交通事故的傷亡是來自於同方向的其他車道，甚至是對方來車。

傷害防治三部曲，包括事故前、中、後。以汽機車事故為例，不只是事故前安全駕駛，也要事故中安全帶、安全氣囊保護，更要在事故後，經由救護車送到最近的外傷中心，給予適時適確治療。以上說明，任何緊急醫療及災難救護，不是只靠個人或是一家醫院，而是需要整個系統。

截至2023年，全台灣總計醫療院所共有480家，專責急救責任醫院計206家，約佔醫院總家數43％，分別為重度級46家、中度級77家及一般級83家，透過14個急診轉診網絡，來相互支援與區域聯防。而且每四年一次「急重症分級評鑑」，除了確保國內外傷急救系統品質外，更能與時俱進。

第四級外傷中心

台灣一旦發生災難與戰事，全民與社區韌性將扮演決定性的角色。

台灣有高達2萬多家診所，274家非急救責任醫院、374家衛生所，這些醫療院所，比中大型醫院更深入社區，如何運用民間醫護量能，及時提供第一線的緊急救護，再將中、重傷患後送至急救責任醫院。

因此，建議要廣設「第四級外傷中心」，等同於急救站，來因應多變大環境。這需要由上而下，從組織架構、編組、經費、資訊等各面向來規劃建置新系統。

除了醫療體系在組織上能緊急轉換成韌性系統，台灣還必須建構一套數位韌性通聯系統，具有線上與離線的轉換，與電子傷票、數位病歷標準化建置，以幫助急救與醫護人員快速分類與紀錄傷患，及時共享資訊。

Photo Credit：環球生技月刊 台北醫學大學外科講座教授陳瑞杰

戰傷救治特別論壇

今年台灣外科醫學會年會，於3月18、19日，在高雄醫學大學舉辦。由於疫情停辦兩年，今年參加者十分踴躍。

其中，與台灣外傷醫學會共同主辦的「戰傷救治特別論壇」，引起許多迴響。當天，有仍處於戰爭中的烏克蘭血管外科醫師Dr. Pavlo Kazonov，另有美國退休空軍上校Dr. Mark Bowyer，他同時是美國三軍大學醫學中心外傷與戰傷教授，兩位以視訊參與；另外一場特別演講，則是請到南加大Dr. Matthew Martin親自來台，他也是退休陸軍上校，同樣也是美國三軍大學醫學中心外科教授。

三位專家都提醒，出血性休克是戰傷醫療主要死因，但急救地點如不在醫院，或醫院已經斷水斷電，或缺乏完整設備與團隊、醫藥品供應斷鏈時，戰傷急救順序就由平時的ABCDE鐵則，直接改由C（circulation）開始，跳過A（airway）B （breathing），也就是面對急救治療環境鉅變，整體的醫療觀念都要改變，不能只停留在五星級醫院看診！

烏克蘭醫師特別提醒，戰事對民眾與醫界，會造成太多不確定，包括醫院與救護車都可能是被破壞的標的。因此，除了強固既有的救護設施，醫師與民眾都需要被訓練以彈性與移動方式來應變。

美國兩位具實戰經驗軍醫，則強調自救設備與工具、搜集救護資料、以及外科與急救醫師對戰傷醫療再教育的重要性。同時也將在Dr. Mark Bowyer帶隊下，安排5月在花蓮慈濟醫院，啟動Advanced Surgical Skills for Exposures in Trauma （ASSET）課程。

達爾文說過，能存活下來的物種並不是最強壯或是最聰明的，而是最能適應改變的。醫界不能停留在承平時代，只關注醫院評鑑與健保，必須也要具備應變各種挑戰的彈性與整備。

從淨零轉型到韌性應變

國家、產業、機構的永續發展，在承平時代要強調淨零轉型，但災難來臨時，韌性應變將是首要，否則一切歸零。

2020年爆發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）全球大流行，台灣表現亮眼，但也感受到關鍵防疫物資、疫苗、快篩試劑的即時製造、驗證、供需，關係到國家韌性。

如今，疫情已經降級，但部分國內的醫材與藥品，仍常聽聞不預警的供應斷鏈。