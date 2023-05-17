「單身凍卵」像買生育保險，使用率估計僅約1成，催生效果有待法規解套
我們想讓你知道的是
盧柏嘉說，政府應該理解女生凍卵背後真正原因，有非常多女性想孕、不想婚，法規盡快跟上、配合，才能從實務面改善生育環境。「我們實驗室冷凍庫裡一堆等待著受精的卵子」，盧柏嘉說；台灣未婚人士因醫療或非醫療因素都可以凍卵，只是人工生殖是已婚人士專屬，單身、有伴侶的不婚女性、或同性伴侶，都不在適用範圍。
文：陳婕翎、沈佩瑤（中央社記者）
結婚生子是人生大事，大約10年前台灣出現凍卵潮，卵子的主人往往是打拚工作的單身大齡女子，她們想要以後有機會能當媽媽，對結婚則沒有把握，然而目前人工生殖限定已婚夫妻，要使用凍卵做試管嬰兒，必須先嫁人，因此凍卵也需要催生的法規解套。
生育政策缺一角，大齡女子凍卵防不孕
盧小姐在媽媽的支持下決定凍卵，因為媽媽非常想抱孫，年約42歲的她至今單身，一心想趁著卵子品質還好時先凍著，以防萬一，至於何時使用，她目前沒有想法。
盧小姐告訴《中央社》記者，印象中剛好看到國外藝人凍卵報導，想到自己生理期不是很穩定，和媽媽提到凍卵時得到了支持，因為媽媽非常希望趕快抱孫，任何手段都願意嘗試，整個凍卵過程沒有任何心理掙扎。
盧小姐把凍存的卵子暱稱為「蛋蛋」，她指出，打排卵針時，使用的針數越多、收費越高，取卵又是另外一筆費用，「蛋蛋」每年的冷凍保存費則像是「保護費」，而且還漲價。
盧小姐知道，如果這輩子都不結婚卻想要小孩，是不行的，因為目前法令規定，要做試管嬰兒，配偶欄必須有名字，「蛋蛋拿不回來、更不曉得要拿到哪去，這不夠友善，若都不結婚，保護費要一直付嗎？」
Kelly（化名）的情況是39歲切除子宮肌瘤，當時單身的她擔心影響生育，決定先凍卵，凍卵給她把孩子生回來的機會。
時間回到2021年，即使數十萬元的凍卵費用需要自己承擔，Kelly依然決定凍卵，為以後能當媽媽留下一點保障。隔年Kelly和男友步入婚姻，婚後1年解凍卵子，做了試管嬰兒，成功懷上一對雙胞胎。
Kelly曾經開刀切除肌瘤，子宮受過傷，多胞胎可能增加負擔，但好不容易有了寶寶，實在捨不得減胎，她沉浸喜悅中，準備迎接王子公主與愛的結晶過著幸福快樂日子，沒想到孕期第22週早產，雙胞胎沒能留住。
傷心欲絕的Kelly花了快1年調適。今年，她勇敢踏進診間要把孩子生回來。醫師這次只植入1個胚胎，年過40歲的Kelly再度懷孕，目前第10週，回診時在診間做超音波檢查聽到寶寶心跳聲，她激動地聽著，還錄音留念，特別珍惜得來不易的寶貝。
目前桃園市提供30歲至40歲市民凍卵營養金新台幣1萬元、第2年與第3年保存金各6000元，金額最高為2萬2000元；新竹市提供25至40歲女性卵巢功能抽血檢驗2000名及凍卵療程1000名，合計最高3萬1000元。
高虹安今年39歲未婚，日前她在凍卵補助啟動記者會中表示，女性在人生有許多重要決定，生育規劃與現實環境無法兩全下，推出符合時代趨勢的友善政策，包括卵巢功能檢測、凍卵療程及凍卵管理費，鼓勵民眾生育。
同樣未婚的民進黨立委高嘉瑜呼籲，國家應補助年輕女性凍卵，現在是想生的生不出來，能生的不想生，高齡化生育在台灣已是常態，這是生育政策很大的問題，讓年輕女性提早有凍卵觀念，凍卵費用高，政府能拋磚引玉，撥經費補助，對單身女性是誘因，以後不管幾歲生小孩，總能有一個機會。
凍卵，不只是單身女子、也是同婚女性的選擇，高嘉瑜告訴《中央社》記者，是否進一步開放到同性伴侶，必須評估社會共識，可以再溝通，初步希望開放單身女性。
她認為，過去傳統觀念認為家庭一定要有爸爸、媽媽，這觀念可能越來越不符合社會常態。
單身凍卵像買生育保險，使用率估計僅約1成
凍卵被未婚大齡女子當成減輕不孕焦慮或化解催生壓力的手段，但醫界估計台灣的凍卵使用率頂多1成，目前在人工生殖法規限制下，凍卵其實像是買一個「生育保險」。
醫學界公認女性最佳生育年齡為25到35歲，台灣女生拚經濟，結婚生子人生大事往往排在後面，婚後備孕時差不多接近高齡產婦，根據內政部110年人口統計，台灣女性結婚年齡平均32.3歲（初婚30.4歲、再婚40.7歲） 生育平均年齡32.29歲，35歲以上逾3成（31.64％）。
35歲之後卵子品質走下坡，不易自然懷孕，求助人工生殖採用捐卵的需求一直存在，在衛生福利部國民健康署「109年人工生殖施行結果分析報告」中，受術妻子以於35歲到39歲之間最多，占總數38.4％，在3萬8289個治療週期中，有1599個使用捐卵，占總治療週期4.18％。
凍卵技術問世後，雖然可讓女性不求人、不借卵，以後做人不嫌晚；儘管如此，來自不同的不孕症機構的經驗顯示，凍卵的使用率不到1成。
這是因為現行「人工生殖法」受術對象限定已婚夫妻，單身女子凍卵除非10年內結婚並使用配偶的精子，或在配偶同意下使用捐精，否則依規定，凍卵10年大限一到，只能強制銷毀。
「凍卵了，然後呢？」台灣女人連線理事長黃淑英直言，因單身而不能用，明明就非不孕女性，除非未來開放單身女子也可以使用，否則有很多就是凍在那裡。
在晚婚晚育的社會現況，凍卵被不少女性視為「買保險」、緩解生育焦慮的解方，中山醫院生殖中心負責人李世明強調，「快速凍卵機率非常容易成功，只怕沒有卵，不怕凍不成功。」
台北醫學大學附設醫院婦產部生殖醫學科副主任盧柏嘉表示，每個月取卵的女性中，凍卵就占一半；不過，實驗室的冷凍庫裡一堆等待著受精的卵子，「實際回來使用凍卵的頂多1成」，真的很期待大家回來用。
黃淑英認為，這帶出另一個問題：對凍卵機構監管機制不足。她質疑如何保證卵不會壞掉，機構是否有承擔責任，例如跳電等設備故障導致冷凍的卵子損壞，機構卻推說是受孕失敗，到底要如何保障消費者權益。
截至今年3月9日，國健署共列管98家特約人工生殖機構在案。台北醫學大學附設醫院婦產部生殖醫學科副主任盧柏嘉表示，這98家都是依法規申請設立，包括人員、設施及設備等資格，都要經過評核。
Tags：
南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。