「單身凍卵」像買生育保險，使用率估計僅約1成，催生效果有待法規解套

文：陳婕翎、沈佩瑤（中央社記者）

結婚生子是人生大事，大約10年前台灣出現凍卵潮，卵子的主人往往是打拚工作的單身大齡女子，她們想要以後有機會能當媽媽，對結婚則沒有把握，然而目前人工生殖限定已婚夫妻，要使用凍卵做試管嬰兒，必須先嫁人，因此凍卵也需要催生的法規解套。

生育政策缺一角，大齡女子凍卵防不孕

盧小姐在媽媽的支持下決定凍卵，因為媽媽非常想抱孫，年約42歲的她至今單身，一心想趁著卵子品質還好時先凍著，以防萬一，至於何時使用，她目前沒有想法。

盧小姐告訴《中央社》記者，印象中剛好看到國外藝人凍卵報導，想到自己生理期不是很穩定，和媽媽提到凍卵時得到了支持，因為媽媽非常希望趕快抱孫，任何手段都願意嘗試，整個凍卵過程沒有任何心理掙扎。

盧小姐把凍存的卵子暱稱為「蛋蛋」，她指出，打排卵針時，使用的針數越多、收費越高，取卵又是另外一筆費用，「蛋蛋」每年的冷凍保存費則像是「保護費」，而且還漲價。

盧小姐知道，如果這輩子都不結婚卻想要小孩，是不行的，因為目前法令規定，要做試管嬰兒，配偶欄必須有名字，「蛋蛋拿不回來、更不曉得要拿到哪去，這不夠友善，若都不結婚，保護費要一直付嗎？」

Kelly（化名）的情況是39歲切除子宮肌瘤，當時單身的她擔心影響生育，決定先凍卵，凍卵給她把孩子生回來的機會。

時間回到2021年，即使數十萬元的凍卵費用需要自己承擔，Kelly依然決定凍卵，為以後能當媽媽留下一點保障。隔年Kelly和男友步入婚姻，婚後1年解凍卵子，做了試管嬰兒，成功懷上一對雙胞胎。

Kelly曾經開刀切除肌瘤，子宮受過傷，多胞胎可能增加負擔，但好不容易有了寶寶，實在捨不得減胎，她沉浸喜悅中，準備迎接王子公主與愛的結晶過著幸福快樂日子，沒想到孕期第22週早產，雙胞胎沒能留住。

傷心欲絕的Kelly花了快1年調適。今年，她勇敢踏進診間要把孩子生回來。醫師這次只植入1個胚胎，年過40歲的Kelly再度懷孕，目前第10週，回診時在診間做超音波檢查聽到寶寶心跳聲，她激動地聽著，還錄音留念，特別珍惜得來不易的寶貝。

目前桃園市提供30歲至40歲市民凍卵營養金新台幣1萬元、第2年與第3年保存金各6000元，金額最高為2萬2000元；新竹市提供25至40歲女性卵巢功能抽血檢驗2000名及凍卵療程1000名，合計最高3萬1000元。

高虹安今年39歲未婚，日前她在凍卵補助啟動記者會中表示，女性在人生有許多重要決定，生育規劃與現實環境無法兩全下，推出符合時代趨勢的友善政策，包括卵巢功能檢測、凍卵療程及凍卵管理費，鼓勵民眾生育。

同樣未婚的民進黨立委高嘉瑜呼籲，國家應補助年輕女性凍卵，現在是想生的生不出來，能生的不想生，高齡化生育在台灣已是常態，這是生育政策很大的問題，讓年輕女性提早有凍卵觀念，凍卵費用高，政府能拋磚引玉，撥經費補助，對單身女性是誘因，以後不管幾歲生小孩，總能有一個機會。

凍卵，不只是單身女子、也是同婚女性的選擇，高嘉瑜告訴《中央社》記者，是否進一步開放到同性伴侶，必須評估社會共識，可以再溝通，初步希望開放單身女性。

她認為，過去傳統觀念認為家庭一定要有爸爸、媽媽，這觀念可能越來越不符合社會常態。

Photo Credit: 《中央社》 人工生殖機構的實驗室管理維護生殖細胞保存狀況，會針對液態氮桶的控溫、環境等進行品管，凍在液態氮中的卵子沒事不會拿出來，確保最佳狀態。（孕醫生殖中心提供） 《中央社》記者陳婕翎傳真 112年5月14日

單身凍卵像買生育保險，使用率估計僅約1成

凍卵被未婚大齡女子當成減輕不孕焦慮或化解催生壓力的手段，但醫界估計台灣的凍卵使用率頂多1成，目前在人工生殖法規限制下，凍卵其實像是買一個「生育保險」。

醫學界公認女性最佳生育年齡為25到35歲，台灣女生拚經濟，結婚生子人生大事往往排在後面，婚後備孕時差不多接近高齡產婦，根據內政部110年人口統計，台灣女性結婚年齡平均32.3歲（初婚30.4歲、再婚40.7歲） 生育平均年齡32.29歲，35歲以上逾3成（31.64％）。

35歲之後卵子品質走下坡，不易自然懷孕，求助人工生殖採用捐卵的需求一直存在，在衛生福利部國民健康署「109年人工生殖施行結果分析報告」中，受術妻子以於35歲到39歲之間最多，占總數38.4％，在3萬8289個治療週期中，有1599個使用捐卵，占總治療週期4.18％。

凍卵技術問世後，雖然可讓女性不求人、不借卵，以後做人不嫌晚；儘管如此，來自不同的不孕症機構的經驗顯示，凍卵的使用率不到1成。

這是因為現行「人工生殖法」受術對象限定已婚夫妻，單身女子凍卵除非10年內結婚並使用配偶的精子，或在配偶同意下使用捐精，否則依規定，凍卵10年大限一到，只能強制銷毀。

「凍卵了，然後呢？」台灣女人連線理事長黃淑英直言，因單身而不能用，明明就非不孕女性，除非未來開放單身女子也可以使用，否則有很多就是凍在那裡。

在晚婚晚育的社會現況，凍卵被不少女性視為「買保險」、緩解生育焦慮的解方，中山醫院生殖中心負責人李世明強調，「快速凍卵機率非常容易成功，只怕沒有卵，不怕凍不成功。」

台北醫學大學附設醫院婦產部生殖醫學科副主任盧柏嘉表示，每個月取卵的女性中，凍卵就占一半；不過，實驗室的冷凍庫裡一堆等待著受精的卵子，「實際回來使用凍卵的頂多1成」，真的很期待大家回來用。

黃淑英認為，這帶出另一個問題：對凍卵機構監管機制不足。她質疑如何保證卵不會壞掉，機構是否有承擔責任，例如跳電等設備故障導致冷凍的卵子損壞，機構卻推說是受孕失敗，到底要如何保障消費者權益。

截至今年3月9日，國健署共列管98家特約人工生殖機構在案。台北醫學大學附設醫院婦產部生殖醫學科副主任盧柏嘉表示，這98家都是依法規申請設立，包括人員、設施及設備等資格，都要經過評核。