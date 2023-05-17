日韓試圖推進兩國關係，但過往紛爭卻成巨大政治阻力
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由於共同擔心來自北韓和中國的威脅，韓國和日本的領導人正試圖通過頻繁訪問加強雙邊關係。然而，專家認為，來自韓國國內的批評可能會對此發展構成阻力。
文：William Yang
日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅5月7日舉行了兩個月之內的第二次峰會。在對北韓的挑釁性軍事活動和中國影響力的上升日益擔憂的情況下，兩位領導人試圖進一步加強日韓雙邊關係。
在峰會期間，尹錫悅說，深化日韓雙邊關係的努力不應受到尚未解決的歷史爭端的阻礙。作為五年多來第一位訪問首爾的日本領導人，岸田文雄則表示，自尹錫悅3月訪問東京以來，這兩個亞洲國家的關係一直在「充滿活力地」向前發展。
兩位領導人都承諾將促進合作與協調，並敦促雙方官員制定具體步驟，以改善彼此的安全和經濟合作。這次會晤距七國集團首腦會議在日本廣島舉行的時間不到兩週。岸田文雄已邀請尹錫悅參加這次首腦會議。兩位領導人預計將在七國集團會議期間與美國總統拜登（Joe Biden）舉行三邊會議。
一些分析人士說，岸田文雄的首爾之行反映出日本和韓國希望調和雙邊問題並維持和睦關係。尹錫悅3月份訪問東京，被廣泛認為是一個外交突破口。位於芝加哥的智庫EconVue的非常駐研究員休斯（Eleanor Hughes）說：「這方面，加上岸田文雄決定邀請尹錫悅出席廣島的G7峰會，為兩國通過深化安全和經濟關係取得政策成功打開了大門。」
對地區安全的共同擔憂
在7日的會晤中，岸田文雄和尹錫悅承認，由於對北韓反覆進行導彈試驗和推進核武器的擔憂，日本和韓國聯手應對該地區不斷上升的安全威脅十分重要。雖然兩位領導人沒有直接提到中國，但一些專家認為北京在該地區不斷擴張的侵略性，也是東京和首爾深化雙邊關係的一個重要因素。
「日本明白，該地區更廣泛的挑戰是中國的崛起，以及這將如何對經濟、外交和安全產生破壞性的力量。」日本國際基督教大學政治和國際研究系教授納吉（Stephen Nagy）說，「東京當然希望與韓國合作，確保該地區保持穩定和繁榮。」
雖然日本一直在加大努力應對中國崛起帶來的挑戰，但韓國採取了更加強硬的言辭來描述中國在該地區的侵略性擴張的影響。在上個月接受《路透社》的採訪時，尹錫悅說，台灣周邊緊張局勢的加劇是由於試圖用武力改變現狀造成的，他對此企圖表示反對。
尹錫悅的言論遭到了北京的強烈抗議，中國外交部副部長孫衛東將韓國總統的言論定性為「錯誤的」和「完全不可接受的」。
納吉教授告訴《德國之聲》，尹錫悅政府在大多數溝通中都明確表示，他們認為中國目前的發展方向對該地區和韓國來說未必是積極的。「因此，首爾需要與日本和美國以及其他志同道合的國家合作，使韓國更好地應對與中國崛起相關的未來挑戰。」他解釋說。
雖然有人擔心，由於中國對韓國的經濟影響較大，韓國在中國問題上仍然相對弱勢，但一些專家認為，由於中國和北韓似乎不太可能很快改變其在該地區的作為，因此首爾和東京之間的關係將繼續深化。
韓國外國語大學的東亞事務專家阿特金森（Joel Atkinson）說：「中國和北韓的所作所為是推動韓國和日本走到一起的關鍵因素。」他還認為，由於北京和平壤「頑固地堅持自己的路線」，首爾和東京之間的關係將繼續升溫。
來自韓國國內政治的阻力
雖然專家們普遍認為兩位領導人的第二次峰會顯示將進一步加強日韓雙邊關係，但一些人對這一關係的長期前景表示懷疑，擔心尹錫悅缺乏公眾支持將對他上任以來取得的這一進展造成阻礙。
作為東亞事務專家，韓國外國語大學阿特金森說：「尹錫悅很容易被反對黨描繪成親日派，（而且）如果被貼上這個標籤，（這將是）韓國政治中的一個名譽死刑。」
據他說，這次訪問可能會給尹錫悅的批評者更多的口實，也可能讓他向韓國選民展示兩國正在以有利於韓國的方式發展。阿特金森告訴《德國之聲》：「從長遠來看，這次峰會是否會加強兩國關係，取決於韓國公眾的反應。」
另一方面，日本對推進與韓國的關係仍持謹慎態度。尹錫悅的前任文在寅執政的2018年，韓國法院判決兩家日本公司就二戰期間發生的強迫勞動對其部分前韓國雇員進行賠償，造成兩國之間的紛爭。
「（東京）希望尹錫悅政府獲得成功，但他們擔心他可能不會獲得連任。」日本國際基督教大學的納吉說，「因此，日本在如何深化與韓國的關係方面非常謹慎，他們試圖盡可能多地鞏固穩定因素。」
由於東京在1945年之前對朝鮮半島進行了35年的殖民佔領，日本和韓國的關係長期以來存在紛爭。日本軍國政府犯下的暴行，包括性奴役和強迫勞動，讓和解變得十分困難。雖然尹錫悅試圖在共同關注北韓和中國造成的安全挑戰的基礎上，與日本建立更緊密的關係，但他因向東京做出讓步而面臨持續的批評。
韓國共同民主黨領導人李在明說：「韓國和日本關係正常化是必要的，我贊成這樣做，但不能以我們的國家利益、民族尊嚴、歷史和正義為代價。」他在2022年的總統選舉中以微弱劣勢輸給了尹錫悅。
美國是日韓兩國的「黏合劑」
雖然東京和首爾在推進雙邊關係方面面臨一些挑戰，但專家表示，美國在幫助兩國推進雙邊關係方面發揮著重要作用。阿特金森教授說：「白宮的做法是進行言語鼓勵，並以和美國總統的近距離關係所帶來的聲望激勵進展。」
阿特金森告訴《德國之聲》，美國能夠提供的最有價值的支持是軍事威懾，因為北韓和中國都不願意與美國開戰。他說：「韓國和日本的合作表明他們更願意在危機中相互支持，而美國通過同意承擔更多風險來對首爾予以獎勵。」
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
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致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。