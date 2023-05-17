全台首起石虎貓殺：遊蕩犬貓造成石虎死傷情況，可能被嚴重低估

環境資訊中心記者 廖禹婷報導

5月11日南投縣出現全台首起石虎遭貓殺的案例，特生中心的石虎保育團隊「阿虎團隊」於臉書哀痛表示，「真的對不起，我們盡力了。」這是今年度第三隻失親小石虎通報，這次發現的小石虎健康狀況為其中最佳，卻仍在獲救前不幸死亡。

專家推測，石虎遭貓殺的原因可能與野生動物之間的競爭行為有關。

840公克小石虎現蹤南投，救援前一刻不幸喪命

南投縣政府5月11日晚間6點30分接獲民眾通報，在南投市發現小石虎等待救援，縣府人員抵達後，起初小石虎仍有活動能力，且在救援過程中還有移動情形。不料，一隻遊蕩貓忽然靠近，接著小石虎就再也沒有動靜。縣府人員於晚間9點21分完成救援，但小石虎已終止呼吸。

小石虎在晚間9點59分被送至野生動物急救站，獸醫發現頸部有一處明顯傷口，撥開後大量血液隨即流出，判斷是傷及頸靜脈，且傷口型態符合遭動物攻擊的痕跡，成為全台首例石虎貓殺案。阿虎團隊受訪指出，小公石虎體重僅840公克，但因為並非追蹤個體，無從得知失親原因為何，也不確定石虎媽媽的下落。

遊蕩貓咬死石虎首例，恐與野生動物競爭行為有關

自2019年起，阿虎團隊統計死於犬殺的石虎共19件，其中有五隻為研究人員追蹤個體。阿虎團隊提到，犬殺、貓殺不像路殺案例在路上或路邊容易被發現，推斷遊蕩犬貓造成石虎死傷情況可能被嚴重低估，疾病傳播也讓石虎生存處境雪上加霜。

石虎研究調查多年的野聲環境生態顧問有限公司負責人姜博仁指出，犬、貓身上可能帶有小病毒、貓愛滋及犬瘟熱等傳染疾病，這些疾病有機會藉由排遺傳播。他提到，過去做生物監測時就曾拍攝到石虎嗅聞貓剛埋於地下不久的糞便，而這種基於生物習性的嗅聞、碰觸行為很容易造成病毒感染。

此次出現全台首例貓咪殺害石虎，姜博仁則推測，將不同物種幼子咬死的情況，可能是出於貓科動物之間的競爭關係，許多野生動物習性上都有類似情況；若是發生在同種之間，則是為了讓自身基因留存，例如公獅咬死母獅身旁的幼子，以強迫母獅再度發情。

遊蕩犬貓對野生動物的威脅不容小覷。台灣目前約有468至669隻石虎，雖然遊蕩貓隻目前無推估數量，但農委會調查2022年全國遊蕩犬隻數量約有15.9萬隻，呈現出明顯個體數量差異。由於遊蕩犬與石虎共域比例高達90％，目前農委會已盤點全台九處野生動物與犬衝突熱區，並展開熱區內遊蕩動物移除工作。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀