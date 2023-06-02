《謝謝，讓我照顧你》：母親脱去了肉體的軀殼回歸到宇宙空間裡，她的靈魂則加入了我的群組

文：梁玉明

我母走後

聽說人的生命有兩次誕生，一次是肉體的出生，一次就是靈魂的覺醒。難道說我母的過世，促使我的靈魂覺醒了嗎？

我母走後，我才真正領悟到：事無好壞，衹是一個轉折而已。死亡也不是一個多麽特別的、突如其來的事，而是一個早就知道的、一定會發生的事。就像果核早就安置在果肉裡面，剝開果肉就一定會看見它的存在。

母親一生事蹟的縮影，在我的心間輕巧划過，從我的筆下流淌而出，感覺時而沉重，時而輕省，明明是親眼所見、親耳所聞的歷程，這時卻飄飄渺渺地沒有真實感，就像做了一場夢，恍恍惚惚地醒來，還分不出東西南北，卻被趕著鴨子上路，顛顛簸簸地迷糊著。

母親年幼時身體很衰弱，是個藥罐子，外婆聽了算命仙的話，說母親活不過十六歲，就拚盡了全力，背著她四處尋醫問藥，誓死要將這個得來不易的女兒養大。母親說外婆三十四歲才生她，在那個時代稱得上是個老蚌了。母親最虛弱的時候，還曾看過大阿舅的靈魂，穿著咖啡色團花的大褂，戴著瓜皮帽回轉家門。外婆說她病糊塗了，說的是胡話；但噩耗不久之後傳來，大舅在城裡被一堵牆倒下來壓死了，而且穿戴跟母親所說的一模一樣。如今母親活到了八十八歲，對當時的外婆來說，這難道不是做夢嗎？

算命仙口中的十六歲，可能衹是一個艱難的坎，母親的求生意志力，加上外婆無窮無盡的慈愛，不辭辛勞的奔波，澆灌出奇蹟的種子，生了根，發了芽，將這個艱難的坎弭平，接下來就是崎嶇坎坷的生命之旅了。

生活儘管物資匱乏，但我們從來不缺少愛。母親做家庭手工貼補家用，經常做得疲累不堪，我表達愛的方式，就是清晨起來自己做便當。我常做的便當菜是酸菜炒肉絲，我問母親說：「肉絲可不可以多放一點？」母親說：「不行！初一過了，還有十五呢！」於是我寧願自己少吃一點，在妹妹的便當裡，多放了兩三條肉絲，這也是我表達愛的方式。我知道母親不是不愛我，而是愛著整個家，包括院子裡的鴨子和玉蘭樹，因為鴨子會生蛋，拿到市場賣掉，就可以換錢了。玉蘭花開滿樹梢的時候，母親也會叫弟弟上樹摘花，摘滿了一個托盤，用半溼的紗布蓋住，送到老鄉的菜攤上，就會有熟客來購買，這些零碎的收入就是我們的加菜金。

妹妹愛我的方式是啥都聽我的，唯我馬首是瞻。例如我做事賺錢之後，正好可以負擔她的大學生活費。她做事賺錢之後，也自動負擔起大弟的大學生活費。小弟讀的是軍校，有國家負擔生活費，大弟就省心多了。

母親常誇我是弟妹們的好榜樣，有什麼心事也都跟我分享。父親常年駐紮在外島，幾個月才回家一趟，卻常常與母親鬧得不歡而散。我問母親：「這次爸爸為什麼不開心呢？」「你爸說我不會教孩子，老是跟他唱反調。」細問才知，原來是大弟吃飯心不在焉，弄得滿桌都是飯粒，爸爸喝斥他到邊上去吃，媽媽卻說已經吃成這樣了，你叫他換個地方，不是又弄髒另一個地方嗎？乾脆讓他吃完了，我再來收拾。爸爸說：「我在教孩子，讓他好好吃飯，不要給我在桌子上種飯，妳卻來跟我唱反調，那我以後還怎麼教呢？誰還會聽我的話呢？」

乍聽之下兩方都有道理，但媽媽說，還是要聽爸爸的，因為他賺錢養家很辛苦，下次全都聽他的就沒事了。其實母親持家也很辛苦，卻量入為出，把孩子一個個培養到大學畢業，從來沒有開口跟別人借過錢，這是母親很引以為傲的。我也是以這樣的信念，維持著家庭多年來的安穩。

妹妹結婚較遲，有一陣子住在大弟家待業，曾經拜託大弟妹，下班順路的話，幫忙帶半條吐司麵包回來，大弟妹竟然說不順路。母親對此事耿耿於懷，悻悻然說：「即便不順路，也該特地繞道去買呀！」從此對這個媳婦印象大壞。另一件讓母親感嘆的是，大弟二十多年前訂了一棟房子，那時才百來萬元，弟妹硬逼著大弟去退訂，現在千萬元也買不到了。母親說一個心量狹小的人，福氣必然單薄，果然弟妹生下一女之後，婚姻也走到了盡頭。

我是最不讓母親操心的女兒，典型的責任心重，掌控欲強。於是生了一個最讓人操心的女兒，好讓我學習何謂過猶不及，優點一過了頭就是缺點。

我母走後，感覺有一個無形的發條鬆開了，這才發現之前拴得有多麼緊。我開始不會發號施令，也不會問東問西了。米飯在電鍋裡沸騰著，衣服在洗衣機裡自在地滾動著，下一刻該做的事，我安排得清清楚楚，就是找不到從前那個熟悉的我了。女兒說她不能站在廚房水槽面前，否則頭就會暈，噁心想吐。我心裡立刻明白，是她之前在水槽邊上，發洩的怨氣太多，一旦她氣血衰弱下來，怨氣就會對她展開反撲。於是一句「離開水槽，碗我來洗就好。」淡淡地從我口中流出。雖然語氣和緩，但我能看見那一句話的能量，跟我以前的任何一句話都不一樣。以前的話充滿了負能量，即便祇有短短的幾個字，卻拖著一條長長的尾巴，滿載著數十年來的積怨，現在想起來都避之唯恐不及。

正負能量的差異何在呢？我反省了好一陣子才領悟到，心裡沒有成見就是正能量，一旦有了成見、貼上一個標籤，好比說「都是藉口」這個標籤一貼，那麼後面所有的話都是負能量，都是情緒的出口了。唉呀！之前那個滿口負能量的怨婦怎麼會是我呢？我是不是要把她找出來確認一下呢？