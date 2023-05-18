【電玩】《薩爾達傳說 王國之淚》：盾反、後空翻、倒轉乾坤，六個玩家必學的戰鬥操作技巧

文：玫玫物語

這篇文章要來介紹《薩爾達傳說 王國之淚》中，每個玩家都必須會的六個戰鬥操作技巧，在遊玩王國之淚時，散佈於大地圖上的魔物是新手們的一大噩夢，常常一不小心就會死在魔物的手中。所以這邊就要來帶大家了解戰鬥操作的六個小技巧，包括王國之淚的新系統，讓戰鬥發生了什麼改變，還有新能力的應用；當然也有基礎必學的新手操作教學，讓大家都能在戰鬥時輕鬆玩弄魔物。那就一起來看看怎麼操作吧！

影片版：

遊戲攻略

1. 倒轉乾坤

圖片來源：《薩爾達傳說 王國之淚》

如果善用倒轉前坤的能力，就可以讓戰鬥變超簡單，倒轉乾坤的能力效果是倒流物品的時間，因此連魔物的投擲物都可以倒轉，並且對魔物造成傷害。遇到會丟東西的魔物時，就可以好好的利用它，只要在魔物出手的瞬間，物品打到你之前，按下L能力鍵就行了。而且倒轉乾坤只要按下去，時間就會完全暫停，你可以慢慢地去瞄準物品，基本上是個新手也能輕鬆打出的操作，非常實用和強力。

2. 二段跳

圖片來源：《薩爾達傳說 王國之淚》

二段跳也是每個薩爾達玩家必會的操作，學會二段跳可以跳過許多比較大的壕溝，或是在戰鬥中取得優勢，想使出二段跳，只要在裝備盾牌之後，按下X跳躍接連再按ZL+A，來讓跳躍距離變長，不管是在躲避敵人攻擊或者是跳過懸崖都可以起到妙用。

值得注意的是如果用來二段跳的盾牌，前面使用了餘料建造黏合了不平整的東西，會導致林克摔倒，所以必須要使用平整的盾牌來跳比較妥當。並且二段跳會損耗盾牌的耐久度，但只要在落地前把盾牌收起來，損耗的耐久度就會大大減少，但這操作比較難，視情況再把盾收起來就好囉。

3. 屬性用途

圖片來源：《薩爾達傳說 王國之淚》

在王國之淚裡能夠利用餘料建造來合成屬性武器，善用屬性的效果可以讓戰鬥變得更簡單，比如藍寶石和武器合成能得到冰法杖，紅寶石和武器結合能得到火法杖。

而這些屬性都有對應的特殊效果，火屬性能夠對敵人造成燃燒傷害，對冰屬性的小怪還能夠一擊必殺，而且在持有火屬性的武器能讓林克的耐寒度提高；冰屬性能使敵人凍結，敵人在凍結狀態下受到的傷害會變為3倍，冰對火屬性小怪一擊必殺，持有冰屬性武器能提高耐熱度。雷屬性能讓敵人麻痹，並使武器掉落，在下雨時還能造成範圍傷害。

因此善用屬性的話會讓戰鬥變得相當簡單，而前期最簡單好用的，就是利用餘料建造所發射的屬性弓箭，像是白色丘丘膠，該素材帶有冰凍效果，先把敵人冰住之後再打一下，或是冰+雷，基本上前期的怪物不死也半殘了，丘丘膠就有冰火雷三種屬性，而且也算好取得的一種素材，前期善用的話，就能用屬性特性打出不俗的傷害哦。

4. ZL注視

圖片來源：《薩爾達傳說 王國之淚》

在戰鬥的時候，常常會因為魔物四處跑動，導致我們難以對魔物進行攻擊，或躲避遠距離攻擊，這時候ZL注視會起到很大的作用，因為在按住ZL時，林克會面向魔物，不用再操作右搖桿，能順便舉起盾牌防禦，攻擊也會更加容易命中。而且在拉弓時還能快速轉向目標魔物，弓箭的準度也會大幅上升。雖然基本，但可以說是在戰鬥中非常重要的技巧，因此建議新手在戰鬥時按住ZL，能夠大幅地降低戰鬥難度。

5. 後空翻

圖片來源：《薩爾達傳說 王國之淚》

後空翻是ZL注視的衍伸招式，首先需要按住ZL，並在按住ZL的同時按下X以及推動左搖桿，根據推動的方向，就可以讓林克做出躲避的動作，往左和往右是一般的側跳步，而往後會是超帥的後空翻。除了一般的躲避招式，要是剛好按在敵人出招的瞬間，完美閃避，還會觸發突襲時間，能爆打敵人不少傷害。

6. 盾反

圖片來源：《薩爾達傳說 王國之淚》

盾反需要抓準時機，是比較難的技巧，按住ZL的同時，在怪物出招的瞬間按A，便能使出盾反。只要盾反成功，盾牌的耐久度不會下降，還能使敵人硬直，可以說是完美防禦。

但如果太早施放的話，就會被攻擊命中，太晚施放則是用盾牌承受傷害，是個高收益高風險的招式。想要順利應用必須要熟悉魔物攻擊的時機，但要是盾反放的足夠好，基本上任何魔物都可以輕鬆打了。

結語

以上就是新手必須會的六個戰鬥操作技巧了，如果覺得影片有趣或有幫助的話，歡迎訂閱並幫影片按個讚，之後也會出更多的《薩爾達傳說 王國之淚》的內容哦。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標：【新手必看】新手必須會的六個操作技巧 | 薩爾達傳說 : 王國之淚

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九