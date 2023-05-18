【電玩】《薩爾達傳說 王國之淚》：盾反、後空翻、倒轉乾坤，六個玩家必學的戰鬥操作技巧
我們想讓你知道的是
在遊玩王國之淚時，散佈於大地圖上的魔物是新手們的一大噩夢，常常一不小心就會死在魔物的手中。所以這邊就要來帶大家了解戰鬥操作的六個小技巧，包括王國之淚的新系統，讓戰鬥發生了什麼改變，還有新能力的應用；當然也有基礎必學的新手操作教學，讓大家都能在戰鬥時輕鬆玩弄魔物。
文：玫玫物語
這篇文章要來介紹《薩爾達傳說 王國之淚》中，每個玩家都必須會的六個戰鬥操作技巧，在遊玩王國之淚時，散佈於大地圖上的魔物是新手們的一大噩夢，常常一不小心就會死在魔物的手中。所以這邊就要來帶大家了解戰鬥操作的六個小技巧，包括王國之淚的新系統，讓戰鬥發生了什麼改變，還有新能力的應用；當然也有基礎必學的新手操作教學，讓大家都能在戰鬥時輕鬆玩弄魔物。那就一起來看看怎麼操作吧！
影片版：
遊戲攻略
1. 倒轉乾坤
如果善用倒轉前坤的能力，就可以讓戰鬥變超簡單，倒轉乾坤的能力效果是倒流物品的時間，因此連魔物的投擲物都可以倒轉，並且對魔物造成傷害。遇到會丟東西的魔物時，就可以好好的利用它，只要在魔物出手的瞬間，物品打到你之前，按下L能力鍵就行了。而且倒轉乾坤只要按下去，時間就會完全暫停，你可以慢慢地去瞄準物品，基本上是個新手也能輕鬆打出的操作，非常實用和強力。
2. 二段跳
二段跳也是每個薩爾達玩家必會的操作，學會二段跳可以跳過許多比較大的壕溝，或是在戰鬥中取得優勢，想使出二段跳，只要在裝備盾牌之後，按下X跳躍接連再按ZL+A，來讓跳躍距離變長，不管是在躲避敵人攻擊或者是跳過懸崖都可以起到妙用。
值得注意的是如果用來二段跳的盾牌，前面使用了餘料建造黏合了不平整的東西，會導致林克摔倒，所以必須要使用平整的盾牌來跳比較妥當。並且二段跳會損耗盾牌的耐久度，但只要在落地前把盾牌收起來，損耗的耐久度就會大大減少，但這操作比較難，視情況再把盾收起來就好囉。
3. 屬性用途
在王國之淚裡能夠利用餘料建造來合成屬性武器，善用屬性的效果可以讓戰鬥變得更簡單，比如藍寶石和武器合成能得到冰法杖，紅寶石和武器結合能得到火法杖。
而這些屬性都有對應的特殊效果，火屬性能夠對敵人造成燃燒傷害，對冰屬性的小怪還能夠一擊必殺，而且在持有火屬性的武器能讓林克的耐寒度提高；冰屬性能使敵人凍結，敵人在凍結狀態下受到的傷害會變為3倍，冰對火屬性小怪一擊必殺，持有冰屬性武器能提高耐熱度。雷屬性能讓敵人麻痹，並使武器掉落，在下雨時還能造成範圍傷害。
因此善用屬性的話會讓戰鬥變得相當簡單，而前期最簡單好用的，就是利用餘料建造所發射的屬性弓箭，像是白色丘丘膠，該素材帶有冰凍效果，先把敵人冰住之後再打一下，或是冰+雷，基本上前期的怪物不死也半殘了，丘丘膠就有冰火雷三種屬性，而且也算好取得的一種素材，前期善用的話，就能用屬性特性打出不俗的傷害哦。
4. ZL注視
在戰鬥的時候，常常會因為魔物四處跑動，導致我們難以對魔物進行攻擊，或躲避遠距離攻擊，這時候ZL注視會起到很大的作用，因為在按住ZL時，林克會面向魔物，不用再操作右搖桿，能順便舉起盾牌防禦，攻擊也會更加容易命中。而且在拉弓時還能快速轉向目標魔物，弓箭的準度也會大幅上升。雖然基本，但可以說是在戰鬥中非常重要的技巧，因此建議新手在戰鬥時按住ZL，能夠大幅地降低戰鬥難度。
5. 後空翻
後空翻是ZL注視的衍伸招式，首先需要按住ZL，並在按住ZL的同時按下X以及推動左搖桿，根據推動的方向，就可以讓林克做出躲避的動作，往左和往右是一般的側跳步，而往後會是超帥的後空翻。除了一般的躲避招式，要是剛好按在敵人出招的瞬間，完美閃避，還會觸發突襲時間，能爆打敵人不少傷害。
6. 盾反
盾反需要抓準時機，是比較難的技巧，按住ZL的同時，在怪物出招的瞬間按A，便能使出盾反。只要盾反成功，盾牌的耐久度不會下降，還能使敵人硬直，可以說是完美防禦。
但如果太早施放的話，就會被攻擊命中，太晚施放則是用盾牌承受傷害，是個高收益高風險的招式。想要順利應用必須要熟悉魔物攻擊的時機，但要是盾反放的足夠好，基本上任何魔物都可以輕鬆打了。
結語
以上就是新手必須會的六個戰鬥操作技巧了，如果覺得影片有趣或有幫助的話，歡迎訂閱並幫影片按個讚，之後也會出更多的《薩爾達傳說 王國之淚》的內容哦。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：【新手必看】新手必須會的六個操作技巧 | 薩爾達傳說 : 王國之淚
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。