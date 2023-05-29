德國歸還貝南文物給奈及利亞，卻遭學者批評太「掉以輕心」？
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歸還文物是為了糾正殖民時期的錯誤，原本是件好事。但如果收到文物的國家，不一定公開展出這些寶貴遺產，而是轉入私人之手，又該怎麼辦呢？德國把「貝南銅器」歸還給了奈及利亞，究竟是對是錯，引發了一場火熱的辯論。
文：Nikolas Fischer、Nadine Wojcik（綜合報導）
「拿走是錯的，不還也是錯的」，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）去年12月歸還首批20件珍貴的貝南銅器文物給奈及利亞時，曾這樣說道。125年了，前貝南王國宮殿裡約1100件被掠奪的物品，分散在德國20家博物館裡。這些文物大部分是1897年英國殖民者，在現今為奈及利亞的貝南搶掠後賣出去的。其材質有銅、象牙等。
但現在出現了一個問題：奈及利亞民眾將來會有機會在一間博物館裡參觀這些回歸故土的銅器嗎？
奈及利亞總統轉交貝南王室繼承人
原因是，多家非洲和國際媒體報導說，奈及利亞即將卸任的總統布哈里（Muhammadu Buhari）3月23日已經把這批德國歸還的銅器轉給了前貝南王室繼承人歐巴－埃瓦爾二世（Oba Ewuare II.）。
奈及利亞總統的公開聲明中說，歐巴－埃瓦爾二世是這些文物的合法擁有者，也是貝南王國傳統文化的傳承者。奈及利亞總統說，至於埃瓦爾二世如何處理這些文物，則是後者本人的決定。
這引發出很多問題。因為埃瓦爾二世可以把文物收藏在其貝南城住所，或其它地點。這些文物也可能在一家私人宮殿博物館展出。那麼，他會將這些文物向奈及利亞公眾公開展出嗎？還是甚至會將其作為私有財產賣給收藏家？
批評：歸還太「掉以輕心」
瑞士學者豪瑟－朔伊布林（Brigitta Hauser-Schäublin）在《法蘭克福匯報》上提出了尖銳的提問：這就是歸還文物的意義所在？她批評德國政府與奈及利亞達成的約定「措辭太掉以輕心」。
這也成為了德國聯邦議會辯論的議題。在野黨另類選擇和聯盟黨（基民盟、基社盟），對德國政府做出的無條件歸還貝南銅器給奈及利亞的決定作出批評。
基民盟政治家貝爾（Dorothee Bär）說，如果世界文化遺產就這樣消失在「私人財產」裡面，那歸還文物的努力就是失敗的。她說，歸還文物是對的，但不應「不計代價」。貝爾認為，德國對這些文物也負有責任。
執政黨之一的社民黨文化政策發言人林特（Helge Lindh）則強調，歸還擄掠的文物不能再設有附帶條件。
誰有權決定被擄文物的去向？
奈及利亞的考古學、文化和博物館學學者索格貝桑（Oluwatoyin Sogbesan）博士則批評說：「這是一種新的殖民主義。你們來決定文物的去向？」她認為，歐巴是合法的所有者，因為這批文物曾經所屬的貝南王國已不復存在。奈及利亞的建國是殖民主義的產物。該國由250個民族組成。歐巴王室代表的埃多族群是文物的合法繼承者。
「公開歸還文物給非洲」（Open Restitution Africa）組織的創始人莫伊洛阿（Molemo Moiloa）則認為，非洲的博物館界正在就文物的歸屬進行著一場思維的轉型。她指出，德國不久前也發生過威廉二世後代要求歸還地產和藝術品的事件。
貝南銅器曾長年「沉睡」博物館
科隆勞滕施特勞赫－約埃斯特博物館（Rautenstrauch-Joest-Museum）館長斯諾普（Nanette Snoep）說：「這不再是我們的事了。」她認為，歸還文物還是產生了積極的效果，比如，在一個合作計畫的框架下，她所在博物館的一名工作人員不久將前往拉哥斯，與那裡的同儕就文物——包括銅器的修復進行交流。
斯諾普還坦言道，該博物館的92件貝南文物中，只有3件公開展出，其餘都處於「沉睡狀態」。恰恰是這場歸還文物的辯論，促使該博物館對所有貝南文物進行了編號。
德國政府：歸還文物意義不變
德國政府則堅持認為，歸還文物本身的意義不容置疑。文化部一名發言人表示，將與外交部共同致力於澄清，即將離任的奈及利亞總統布哈里改採取的措施究竟意味著什麼。文化部國務部長羅特的發言人表示，奈及利亞新政府上台後，德國就將立即與其展開對話。
「貝南王國曾參與販奴」，歸還文物一直有爭議
德國歸還「貝南銅器」從一開始就也伴隨著爭議。德廣聯記者從美國報導說，位於紐約的「歸還文物研究小組」（Restitution Study Group）是由西非奴隸的後裔創立的非政府組織。他們表示，貝南王國曾在300年的時間裡參與了跨大西洋奴隸貿易。
該組織負責人法莫－佩爾曼（Deadria Farmer-Paellmann）說，歐洲奴隸商人是用一種銅制貨幣與貝南進行人口販賣交易，而這些銅制貨幣被熔化後鑄煉成為「貝南銅器」。按照她的說法，16－19世紀的貝南銅器其實是用「帶血的金屬」鑄煉成的。她因此呼籲僅歸還12－15世紀的文物，而不要歸還16－19世紀的文物，否則將是就奴隸貿易發出的錯誤訊號。
此外，法莫－佩爾曼還表示，這些銅器是用於用人來祭祀的儀式。這一儀式是在1897年英國殖民者的行動之後才停止的。她還指出，奈及利亞不斷發生銅器消失的事件，單單在貝南國家博物館估計就有150件銅器缺失。因此，所有國家在歸還文物前都應首先詢問一下奈及利亞本國失蹤的文物的下落。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。