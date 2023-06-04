牙醫解惑：網傳「刷牙不漱口，更能防蛀牙」是真的嗎？

文：黃文龍醫師（品味牙醫）

前陣子有個網友在PTT上面問到：「牙醫說刷牙之後要在牙齒保留牙膏？」

圖片來源：PTT截圖

節錄一下鄉民的回應：

我看了鄉民熱烈的留言，覺得有點無言又有點好笑，那麼這到底是真的還假的呢？

刷完牙不用把牙膏漱掉嗎？

刷牙不漱口更防蛀

那答案是什麼呢？先上點研究報告的結論好了，免得口說無憑。

有系統性研究（Systemic review）指出，在23個隨機對照測試（Randomized Controlled Trial, RCT）中，含氟牙膏（1000-1500ppm）與不含氟牙膏相比，減少了25.8 ％蛀牙發生率。¹ 而含氟1500ppm與1000ppm相比，又降低了9.7％的蛀牙率（ref. 1）。

另外一項隨機對照測試（RCT）研究學齡前兒童（4-7歲），刷牙後不太漱口（平均用20ml 水）跟刷牙後認真漱口（平均使用80ml水）相比，減少了26％的牙縫蛀牙（ref. 2）。

對於學齡兒童，研究指出，刷牙後使用杯子漱口的人，平均蛀牙顆數（6.84）比不用杯子漱口的人的蛀牙顆數（5.84）顯著還要高（ref. 3）。

所以建議是刷牙後把多餘的牙膏吐掉就好，不要漱口（ref. 4）。

吐掉多餘的泡泡即可

那許多人要問：「刷牙後滿口泡泡，不漱口的話很怪耶？」或是「滿口都是辣辣涼涼的薄荷味很怪，用水漱口完舒服多了。」這樣怎麼能不漱口呢？

其實這個習慣不好改，畢竟很多人從小都是刷牙後漱口的，但是可以從控制牙膏的量開始。

不要像電視廣告把牙膏擠滿整個牙刷頭， 牙膏只要擠一顆碗豆大小的牙膏就好（兒童牙膏則為一粒米的大小）。 或是不要用薄荷口味的超涼牙膏，改用沒有特殊氣味的牙膏。這樣就比較能適應這種做法。

吞掉牙膏會不會中毒？

Photo Credit: 品味牙醫 也就是說假設體重50公斤，氟中毒量為250毫克

基本上小朋友要吃掉一整條牙膏才可能會氟中毒，而正常的大人則需要吃掉更多條牙膏，才會達到可能中毒的劑量，但正常人不會吃那麼多牙膏。因此只用一顆綠豆大小的牙膏，不漱口的情況，一般不需要考慮氟中毒的問題。

氟中毒的情況是噁心、嘔吐、肚子痛。 萬一真的發生了，就要先喝牛奶，讓氟與牛奶先反應，再去醫院。

到底需不需要使用牙膏？

有人說刷牙的時候只要用牙刷就可以了，不需要用牙膏，其實也沒有錯。就像也有人提倡洗頭只用清水，不用洗髮精，或甚至也有人一年不洗頭也過得很好。

但如果你覺得還是用點肥皂沐浴乳會比較乾淨，那使用牙膏的理由也差不多。

牙膏裡面的成分

牙膏主要的有效成分是氟，但也有各種用途的牙膏，有各自的特別添加物，用來抗敏感、抗菌、或美白等等。

抗敏感牙膏

比方說抗敏感牙膏裡面可能添加了鉀（Potassium）， 硝酸鉀（potassium nitrate）是神經協調物質，可以讓神經去極化，也避免神經再極化，以達到去敏感效果（ref. 5）。

美白牙膏

美白牙膏，裡面可能放了一點二氧化鈦（粉筆或顏料的成分），讓牙齒看起來白白的，或添加過氧化氫（hydrogen peroxide）或一些酵素來分解牙齒表面的污漬。

草本牙膏

某些牙膏也是標榜添加天然的草本或精油成分，適合崇尚自然的人使用。

抗菌牙膏

有些牙膏添加抗菌物質，如 Triclosan, chlorhexidine 等等以減少牙菌斑。 之前有新聞說到牙膏裡的三氯沙（Triclosan）會致癌，但目前經過實證醫學研究（Conchrane Review），分析了從1990到2012年的30項研究，共計1萬4835位參與者，發現使用含三氯沙的牙膏對健康並沒有影響（ref. 6）。

含氟牙膏會致癌嗎？

另外，在美國上市的牙膏都要經過美國FDA 嚴格檢驗，目前的牙膏對健康是沒有影響的，並沒有報告因為吃到牙膏而致癌的情況。

關於致癌物，國際癌症研究組織 IARC有個癌症分類表，把氟分類為第3類。

1類：對人類有確認的致癌性

2A類：對人類很可能有致癌性

2B類：有可能對人類致癌

3類：尚不能確定其是否對人體致癌

4類：對人體基本無致癌作用

日常會接觸到的物質裡，抽菸是第1類致癌物，喝酒也是第1類，咖啡是第3類，如果不覺得喝咖啡會致癌的話，氟是很安全的東西喔。

氟的三個功能

Photo Credit: 品味牙醫 牙齒脫礦化使牙釉質結構崩壞到一定的程度的話，容易產生蛀洞。

氟可以促進牙齒再礦化 (remineralization），因此可以有效預防蛀牙。 氟也會抑制琺瑯質脫鈣 (demineralization），因為氟在牙齒表面會產生氟磷灰石（fluorapatite），這會比原本牙齒更堅硬更耐蛀牙。 氟也會降低蛀牙細菌 (如：轉醣鏈球菌 strepococcus mutans）產酸的能力

英國的國民保健署（National Health Service，NHS），也在其牙齒保健文章中寫道：刷牙後不要馬上漱口，這樣會減少氟的預防保健效果（ref. 7）。

有論文指出，牙齒表面殘存的氟化物跟蛀牙的進展有關，所以建議減少漱口以便讓牙膏中的氟達到最大效益（ref. 8）。

也有論文比較了各種漱口方式，最後結論是不漱口的唾液中氟的濃度最高，而且會延長再礦化的時間（ref. 9）。

也有教科書（Dental Caries by Fejerskov）講到：把牙膏刷完的泡泡當作是漱口水來用，可以減少26％的牙縫蛀牙發生率。

Photo Credit: 品味牙醫 牙縫間蛀牙挖掉做齒雕，牙套下二次蛀牙清除後重做牙套（案例提供：品味牙醫 黃文龍醫師）

刷牙的習慣總結

白話一點來說，刷牙完不漱口就去睡覺的人比較不會蛀牙。所以建議把多餘的泡泡吐掉就好，這樣可以留一點氟在牙齒上。

如果牙齒都很健康沒有蛀牙，那也不用特別改變這個習慣，但如果都有刷牙，但是還是一直蛀牙，或許就可以試試看刷牙後不漱口的方式。

本篇看到鄉民的回應有感而發，因此整理一些論文的結論給大家，總之目前建議的做法是這樣，給還沒聽過的人參考看看囉。

參考資料

Twetman S, Axelsson S, Dahlgren H, Holm AK, Kallestal C, Lagerlof F, et al. Caries-preventive effect of fluoride toothpaste: a systematic review. Acta Odontol Scand 2003;61(6）:347–55. Sjogren K, Birkhed D, Rangmar B. Effect of a modified toothpaste technique on approximal caries in preschool children. Caries Res 1995;29(6）:435–41. Chestnutt IG, Schafer F, Jacobson AP, Stephen KW. The influence of toothbrushing frequency and post-brushing rinsing on caries experience in a caries clinical trial. Community Dent Oral Epidemiol 1998;26(6）:406–11 “Dental interventions to prevent caries in children — A national clinical guideline ,Scottish Intercollegiate Guidelines Network” Poulsen S, Errboe M, Lescay Mevil Y, Glenny AM. Potassium containing toothpastes for dentine hypersensitivity. Cochrane Db Syst Rev. 2006;1–20. Riley P, Lamont T. Triclosan/copolymer containing toothpastes for oral health. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD010514. DOI: 10.1002/14651858.CD010514.pub2. https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/how-to-keep-your-teeth-clean/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8281561 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JHR-11-2018-082/full/html

本文經品味牙醫師心底話授權轉載，原文刊載於此

原標：咦！牙醫說刷牙之後不用漱口，保留牙膏更防蛀？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九