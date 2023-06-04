牙醫解惑：網傳「刷牙不漱口，更能防蛀牙」是真的嗎？
我們想讓你知道的是
每日好好刷牙是口腔保健最基礎的項目，但是你真的會刷牙嗎？我們邀請黃文龍醫師寫文章討論看似謠言，其實是真實的牙科知識：「刷牙要不要用牙膏？刷完牙不要漱口？含氟牙膏會致癌嗎？抗敏感牙膏的成分？」一起來認識牙膏那件小事吧。
文：黃文龍醫師（品味牙醫）
前陣子有個網友在PTT上面問到：「牙醫說刷牙之後要在牙齒保留牙膏？」
節錄一下鄉民的回應：
「 蛤？！」
「牙醫說話能信嗎？」
「蛤？真假」
「…沒聽過」
「農場文看多了，就會有這些奇葩怪招。」
「不要看廢文章」
「你做了什麼事，得罪了牙醫？」
「牙醫說話真的不能聽….」
「這會信的人我才覺得智商堪憂」……..
我看了鄉民熱烈的留言，覺得有點無言又有點好笑，那麼這到底是真的還假的呢？
刷完牙不用把牙膏漱掉嗎？
刷牙不漱口更防蛀
那答案是什麼呢？先上點研究報告的結論好了，免得口說無憑。
有系統性研究（Systemic review）指出，在23個隨機對照測試（Randomized Controlled Trial, RCT）中，含氟牙膏（1000-1500ppm）與不含氟牙膏相比，減少了25.8 ％蛀牙發生率。¹ 而含氟1500ppm與1000ppm相比，又降低了9.7％的蛀牙率（ref. 1）。
另外一項隨機對照測試（RCT）研究學齡前兒童（4-7歲），刷牙後不太漱口（平均用20ml 水）跟刷牙後認真漱口（平均使用80ml水）相比，減少了26％的牙縫蛀牙（ref. 2）。
對於學齡兒童，研究指出，刷牙後使用杯子漱口的人，平均蛀牙顆數（6.84）比不用杯子漱口的人的蛀牙顆數（5.84）顯著還要高（ref. 3）。
所以建議是刷牙後把多餘的牙膏吐掉就好，不要漱口（ref. 4）。
吐掉多餘的泡泡即可
那許多人要問：「刷牙後滿口泡泡，不漱口的話很怪耶？」或是「滿口都是辣辣涼涼的薄荷味很怪，用水漱口完舒服多了。」這樣怎麼能不漱口呢？
其實這個習慣不好改，畢竟很多人從小都是刷牙後漱口的，但是可以從控制牙膏的量開始。
不要像電視廣告把牙膏擠滿整個牙刷頭， 牙膏只要擠一顆碗豆大小的牙膏就好（兒童牙膏則為一粒米的大小）。 或是不要用薄荷口味的超涼牙膏，改用沒有特殊氣味的牙膏。這樣就比較能適應這種做法。
吞掉牙膏會不會中毒？
基本上小朋友要吃掉一整條牙膏才可能會氟中毒，而正常的大人則需要吃掉更多條牙膏，才會達到可能中毒的劑量，但正常人不會吃那麼多牙膏。因此只用一顆綠豆大小的牙膏，不漱口的情況，一般不需要考慮氟中毒的問題。
氟中毒的情況是噁心、嘔吐、肚子痛。 萬一真的發生了，就要先喝牛奶，讓氟與牛奶先反應，再去醫院。
到底需不需要使用牙膏？
有人說刷牙的時候只要用牙刷就可以了，不需要用牙膏，其實也沒有錯。就像也有人提倡洗頭只用清水，不用洗髮精，或甚至也有人一年不洗頭也過得很好。
但如果你覺得還是用點肥皂沐浴乳會比較乾淨，那使用牙膏的理由也差不多。
牙膏裡面的成分
牙膏主要的有效成分是氟，但也有各種用途的牙膏，有各自的特別添加物，用來抗敏感、抗菌、或美白等等。
抗敏感牙膏
比方說抗敏感牙膏裡面可能添加了鉀（Potassium）， 硝酸鉀（potassium nitrate）是神經協調物質，可以讓神經去極化，也避免神經再極化，以達到去敏感效果（ref. 5）。
美白牙膏
美白牙膏，裡面可能放了一點二氧化鈦（粉筆或顏料的成分），讓牙齒看起來白白的，或添加過氧化氫（hydrogen peroxide）或一些酵素來分解牙齒表面的污漬。
草本牙膏
某些牙膏也是標榜添加天然的草本或精油成分，適合崇尚自然的人使用。
抗菌牙膏
有些牙膏添加抗菌物質，如 Triclosan, chlorhexidine 等等以減少牙菌斑。 之前有新聞說到牙膏裡的三氯沙（Triclosan）會致癌，但目前經過實證醫學研究（Conchrane Review），分析了從1990到2012年的30項研究，共計1萬4835位參與者，發現使用含三氯沙的牙膏對健康並沒有影響（ref. 6）。
含氟牙膏會致癌嗎？
另外，在美國上市的牙膏都要經過美國FDA 嚴格檢驗，目前的牙膏對健康是沒有影響的，並沒有報告因為吃到牙膏而致癌的情況。
關於致癌物，國際癌症研究組織 IARC有個癌症分類表，把氟分類為第3類。
- 1類：對人類有確認的致癌性
- 2A類：對人類很可能有致癌性
- 2B類：有可能對人類致癌
- 3類：尚不能確定其是否對人體致癌
- 4類：對人體基本無致癌作用
日常會接觸到的物質裡，抽菸是第1類致癌物，喝酒也是第1類，咖啡是第3類，如果不覺得喝咖啡會致癌的話，氟是很安全的東西喔。
氟的三個功能
- 氟可以促進牙齒再礦化 (remineralization），因此可以有效預防蛀牙。
- 氟也會抑制琺瑯質脫鈣 (demineralization），因為氟在牙齒表面會產生氟磷灰石（fluorapatite），這會比原本牙齒更堅硬更耐蛀牙。
- 氟也會降低蛀牙細菌 (如：轉醣鏈球菌 strepococcus mutans）產酸的能力
英國的國民保健署（National Health Service，NHS），也在其牙齒保健文章中寫道：刷牙後不要馬上漱口，這樣會減少氟的預防保健效果（ref. 7）。
有論文指出，牙齒表面殘存的氟化物跟蛀牙的進展有關，所以建議減少漱口以便讓牙膏中的氟達到最大效益（ref. 8）。
也有論文比較了各種漱口方式，最後結論是不漱口的唾液中氟的濃度最高，而且會延長再礦化的時間（ref. 9）。
也有教科書（Dental Caries by Fejerskov）講到：把牙膏刷完的泡泡當作是漱口水來用，可以減少26％的牙縫蛀牙發生率。
刷牙的習慣總結
白話一點來說，刷牙完不漱口就去睡覺的人比較不會蛀牙。所以建議把多餘的泡泡吐掉就好，這樣可以留一點氟在牙齒上。
如果牙齒都很健康沒有蛀牙，那也不用特別改變這個習慣，但如果都有刷牙，但是還是一直蛀牙，或許就可以試試看刷牙後不漱口的方式。
本篇看到鄉民的回應有感而發，因此整理一些論文的結論給大家，總之目前建議的做法是這樣，給還沒聽過的人參考看看囉。
參考資料
- Twetman S, Axelsson S, Dahlgren H, Holm AK, Kallestal C, Lagerlof F, et al. Caries-preventive effect of fluoride toothpaste: a systematic review. Acta Odontol Scand 2003;61(6）:347–55.
- Sjogren K, Birkhed D, Rangmar B. Effect of a modified toothpaste technique on approximal caries in preschool children. Caries Res 1995;29(6）:435–41.
- Chestnutt IG, Schafer F, Jacobson AP, Stephen KW. The influence of toothbrushing frequency and post-brushing rinsing on caries experience in a caries clinical trial. Community Dent Oral Epidemiol 1998;26(6）:406–11
- “Dental interventions to prevent caries in children — A national clinical guideline ,Scottish Intercollegiate Guidelines Network”
- Poulsen S, Errboe M, Lescay Mevil Y, Glenny AM. Potassium containing toothpastes for dentine hypersensitivity. Cochrane Db Syst Rev. 2006;1–20.
- Riley P, Lamont T. Triclosan/copolymer containing toothpastes for oral health. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD010514. DOI: 10.1002/14651858.CD010514.pub2.
- https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/how-to-keep-your-teeth-clean/
- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8281561
- https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JHR-11-2018-082/full/html
本文經品味牙醫師心底話授權轉載，原文刊載於此
原標：咦！牙醫說刷牙之後不用漱口，保留牙膏更防蛀？
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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10大南投農會伴手禮【上篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。