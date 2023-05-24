札幌申辦冬奧問題多，「體育洗白」難掩蓋東京奧運腐敗的權利結構

文：瀧口隆司

洗白「汙跡斑斑的評價」

美國政治學者Jules Boykoff長期宣揚反奧運運動主張，他在其著作《反對奧運的邏輯》（作品社）中這樣寫道：

「歷史證明，奧運已經成為主辦城市實施『體育洗白』的絕好機會。即利用體育賽事，將斑斑劣跡洗白，轉移國內大眾對那些長期問題的關注。如果東道國是威權體制國家，舉辦奧運可以避免世界關注其惡劣的人權狀況。」

Boykoff列舉了俄羅斯、中國舉辦的奧運作為例證。當然，「體育洗白」並非只發生在極權國家。可以說，現在人們對於奧運或世界盃的舉辦地多有批評，社會不信任感日益增長。

東京奧運也是如此，只強調這是東日本大地震後舉辦的一屆「復興奧運」，卻掩蓋了受災地區仍存在的諸多問題，並且是在疫情蔓延、社會日益不安的情況下，以政治主導方式強行舉辦的。

東京奧運總經費，包括基礎設施建設費用在內，最終膨脹到了3兆日圓以上。奧運結束後，圍繞贊助公司的選定爆出了貪汙和黑箱操作嫌疑的醜聞。輿論批評一浪高過一浪。

札幌申奧無法「洗白」東京奧運的問題

札幌市於2022年11月初公佈了冬奧舉辦框架計畫的「更新版」。這是繼2021年11月之後再次修改舉辦計畫，其中新增了名為「組織運營更加透明公正」的條目。

札幌市長秋元克廣和日本奧會主席山下泰裕聯名簽署的文書中這樣寫道：

「雖然東京2020奧組委原執委因請托受賄嫌疑被捕事件，只是與東京2020奧組委有關，與當前的札幌申奧活動並沒有直接關係，但是致力於申辦活動的我們必須深刻認識到，這件事對奧運與帕運的整體形象造成了巨大傷害。」

話雖如此，但對於其中強調「與當前的申奧活動並沒有直接關係」的表述，還是讓人難以苟同。札幌冬奧的組織運營，據說會著重研究市場行銷中廣告代理店和奧組委決策流程的問題。但只要是日本再次舉辦奧運，就不可能說「沒有直接關係」。這不就是缺乏真誠面對問題本質的態度。

日本奧會並沒有直接著手調查此事，卻急於推進札幌申奧工作，給人似乎想借此「洗白」東京奧運問題的感覺。如果不著手解決奧運的商業主義負面問題，就無法改變滋生腐敗的權利結構。為了恢復奧林匹克運動的本來面貌，日本奧會責任非常重大。

對舉辦計畫的質疑也越來越多

在重新審視札幌冬奧舉辦計畫時，又出現了新問題——日本滑聯指出花式滑冰和競速滑冰的比賽場地存在問題。

花式滑冰賽場計畫安排在札幌市東區的「體育交流設施——社區巨蛋」。場館緊鄰多為北海道地方航線的丘珠機場，飛機噪音有可能會對比賽造成影響。

競速滑冰的賽場，則計畫安排在帶廣市的「帶廣之森室內競速滑冰場（明治北海道十勝橢圓滑冰場）」。但這個場館包括臨時觀眾席在內，一共只有2255個座位。而1998年舉辦長野冬奧的長野市M-Wave場館則擁有6500個座位。與之相比，帶廣滑冰場的座位可以預想肯定遠遠不夠。

包括馬拉松比賽在內，東京奧運的多個場館在申辦成功之後都曾有過變更，舉辦計畫不得不做重大調整。花式滑冰和競速滑冰是冬奧重中之重的熱門比賽項目。與之相關的賽場設置居然至今還存在問題，實在令人非常擔心。

秋元市長在例行記者會上表示，「東京奧運時，申辦成功之後又研究探討了許多變動之處，這是被人們詬病的諸多問題之一，我們對此有清醒的認識。為了不發生申辦成功後再更改賽場，在申辦階段就必須儘量醞釀溝通好。」

此次重新修訂舉辦計畫，札幌冬奧的運營費用也比上年11月時增加了170億日圓，總額達2970至3170億日圓。原因是物價上漲和匯率變動。比賽場館設施建設的材料費在上漲，日圓也一直在貶值。據說上次的計畫是按1美元兌換109日圓估算的，而這次則按1美元兌換135日圓估算。這些費用今後也仍有可能發生變化。

札幌冬奧的運營費用，已經公開宣稱全部由民間資金來承擔，這也令人擔心。在難以爭取到人們對奧運認同的情況下，能夠吸引多少公司提供贊助呢？運營費用預計需要2200至2400億日圓，如果贊助費和門票收入不夠，就可能要用國民稅金來填補赤字。

申辦與否應由居民公投決定

除札幌之外，溫哥華（加拿大）、鹽湖城（美國）也在申辦2030年冬奧。但是，溫哥華市所在的不列顛哥倫比亞州政府公開表示不支持申辦，因為「在估算了舉辦費用後，我們判斷申辦不符合政府的優先事項，預算應該更好地服務於市民。」

由於2028年夏季奧運將在洛杉磯舉辦，美國國內很多人對於鹽湖城在兩年後再舉辦冬奧持消極態度，似乎更多人希望申辦2034年冬奧。

國際奧會原計劃2022年內確定2030年冬奧的申辦城市，並於2023年5至6月在印度孟買召開的國際奧會全會上正式選定主辦城市。但據說國際奧會已將全會召開時間推遲到2023年9至10月了，相應地主辦城市的出爐也將推遲到那個時候。目前申辦城市何時能夠確定還不明確，但與此相關的是，2023年春天即將舉行札幌市市長選舉。

外界認為現任市長秋元克廣將於近期宣佈競選其第3個市長任期。而其對手——札幌市市民文化局原局長高野馨，已經明確表示將以無黨派身份參選。

高野馨在推特上發文表示，「我認為此次競選最大的爭論焦點將在於是否要申辦2030札幌冬奧。今後，我會將此次市長選舉定位於對此『是』或『否』的回答，也就是事實上的『居民公投』，希望就此問信於札幌市民」，擺出一副要與此前引領申奧工作的現任市長秋元克廣對決的鮮明姿態。

不過，市長選舉的結果能否直接等同於對申辦冬奧會的贊成或反對，也是令人頭疼的問題。因為選舉的爭論焦點肯定不止一個。此外，全世界範圍內願意申辦冬奧會的城市正在減少，國際奧會也不得不做出艱難的抉擇。