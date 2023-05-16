「實登」即是「實力」！「國泰雍萃」品牌力領銜北士科重劃區，有價也有量

醫師、科技菁英搶進「台北市下一個豪宅板塊」

潮水退去後，立竿見高下。擁有地段、機能、開發題材的北士科重劃區熱度不褪，新房單坪價格已站穩百萬大關；「國泰雍萃」則有量也有價，高樓層寫下區域實價登錄新高。

北士科是台北市最後一塊重劃區，也是繼內科、南軟後台北市最後一塊科技廊道拼圖。鄰近士林、北投、天母等名宅聚落，科技園區以AI、生技、數位醫療等高端技術產業為主，眾多上市企業包括：新光人壽、金仁寶、華固、友華科技、叡揚、汎德永業…等將進駐，預計將磁吸3.5萬白領菁英，未來發展不容小覷，被喻為「台北市下一個豪宅板塊」。

一線地段、一線品牌，吸引置產族「掃貨」

占地94公頃的北士科重劃區，整體使用分區規劃中，住宅區只有19.5%，相當珍稀。「國泰雍萃」位於文林北路第一排，1168坪方正角地，雖是北投門牌，卻靠近士林、天母交會處，無論是捷運明德站、芝山站和天母SOGO，都在散步10分鐘距離內。出門就有全聯超市，開車約10分鐘即達美式賣場，周遭有歐洲、日僑、美國學校等國際學校，到北投泡湯也很近，生活機能齊備。

挾著地利之便，「國泰雍萃」吸引不少榮總、振興、新光、陽明等醫院的醫師入主，也有生技業自營商一次入手3戶，讓家族可以住在同一個社區，還有科技菁英從台中、新竹跨區購買，準備坐享北士科未來開發前景。

業者表示，「台北市土地稀缺，高資產客群看好房地產的抗通膨保值性，知道現在買，可以買到北士科一線地段、一線品牌，若等到後面再買，地段、條件未必更好，價格還可能會更高。」

Photo Credit : 國泰雍萃 「國泰雍萃」47坪3房規劃內外雙廚中島

國泰品牌自帶光環，47坪進入倒數

除了位居北士科重劃熱區，品牌力也是「國泰雍萃」深獲消費者青睞的主要原因。業界龍頭「國泰建設」自帶品牌光環，是台灣少數即將邁入60年的建設公司，多年口碑累積，每次開案必吸引一票粉絲，尤其在市場混沌不明期，信譽品牌才能讓消費者安心買單。

「國泰雍萃」不到20%低建蔽率、62%高得房率，堅持格局方正無樑柱，衛浴皆開窗通風，設計細膩、規劃到位，同樣也吸引另一類看重CP值的客群，目前36坪已售罄，尚有4房56坪、3房47坪，47坪只剩最後幾戶，正衝向完銷終點線。「實登」證明「實力」，現在入手正好。

「國泰雍萃」26層SC鋼骨 47坪．56坪

貴賓專線： ( 02) 2922-5888

接待會館：台北市北投區文林北路55號

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