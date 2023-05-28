《極鮮蝦料理圖鑑》：不要瞎買！挑選好蝦的三大分辨方法
我們想讓你知道的是
大家買蝦子大多習慣在市場或漁港購買活蝦，但特別要注意的是，蝦子屬於甲殼類，因為蛋白質含量高，鮮度流失速度比魚類更快，造成腐敗質變細菌孳生的速度更快。所以挑選時，可透過簡單的「色澤、觸感、味道」三部分來判斷。
文：段宛菁（蝦公主）
不要瞎買！這樣挑蝦，保證新鮮又好吃！
台灣人愛吃蝦子，據統計一年可以狂吃1萬2000噸，然而，你知道自己吃的蝦是怎麼來的嗎？目前台灣養殖蝦的品種有泰國蝦、白蝦、草蝦、斑節蝦等，其中又以泰國蝦及白蝦最為產量的大宗；草蝦則在1990年，因大量死亡案件導致產量銳減；斑節蝦亦為少數；其餘蝦款舉凡天使紅蝦、藍鑽蝦、牡丹蝦等，大多為貨櫃進口來台。因此，想要吃到新鮮蝦子，在地養殖的泰國蝦和白蝦才是首選。
賣蝦人才知道，挑選好蝦三大分辨法
大家買蝦子大多習慣在市場或漁港購買活蝦，但特別要注意的是，蝦子屬於甲殼類，因為蛋白質含量高，鮮度流失速度比魚類更快，造成腐敗質變細菌孳生的速度更快。所以挑選時，可透過簡單的「色澤、觸感、味道」三部分來判斷，輕鬆挑到新鮮好蝦，避免食用冰過且蝦殼泛白的死蝦。
色澤│首先用眼睛看，觀察蝦子外觀與色澤，除了旺盛活動力，蝦體明亮呈現淺藍綠色半透明狀，蝦鬚長。若蝦體呈現白色無光澤，則代表蝦子已經死亡幾天。
觸感│再來用手輕摸，新鮮蝦殼觸感滑溜但沒有黏液，輕輕捏一下蝦身，堅挺有彈性。
味道│最後用鼻子聞聞看，有淡淡蝦腥為正常現象，但不能有腐臭異味或化學藥劑氣味。
選擇「活凍蝦」更保鮮
想要購買新鮮活體的泰國蝦其實並不困難，常見的菜市場、釣蝦場都有販售。不過，要注意有少數業者，為了販售「新鮮活跳跳」的蝦子，從產地運送到菜市場或釣蝦場時，很可能因為運輸時的碰撞受傷、或是氣溫太高會影響蝦子的壽命和賣相。
現今宅配保鮮技術日漸成熟，想要品嘗新鮮又無毒的泰國蝦，我更建議可以選擇信任的網路賣家購買「活凍蝦」—這是當日捕捉的活蝦直接冷凍，非死蝦冷凍，全程採冷凍宅配，新鮮直送。此外，應盡可能挑選附「檢驗報告」SGS藥檢通過、標示清楚的蝦種及尺寸等資訊揭露才可安心食用。
書籍介紹
本文摘錄自《極鮮蝦料理圖鑑：內行人教你從挑蝦、煮蝦到吃蝦不踩雷，10分鐘就上菜的48道私藏鮮味！》，台灣廣廈出版
作者：段宛菁（蝦公主）
出版社：台灣廣廈
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翻開它，在家也能輕鬆端出讓人食指大動的絕品蝦料理！
蝦子料理幾乎是家庭、聚會的餐桌上，畫龍點睛、不可或缺的一道菜餚，
但除了汆燙、用辛香料拌炒之外，還可以怎麼做出不同口味的變化？
若想要烹煮特別大隻的泰國蝦卻只能去餐廳才能吃到。
如果你不懂蝦，不知道怎麼買？不會處理，怎麼煮？
再來，不知如何挑蝦、剝蝦好難好麻煩，又充滿腥味，想想還是算了嗎？
身居漁產豐饒的海島，卻只能到餐廳才體會各種蝦的鮮味，真是太可惜了！
現在，就讓蝦公主教你在家也能吃到千變萬化的鮮蝦料理。
本書《極鮮蝦料理圖鑑》旨在幫助讀者從如何挑選鮮美的蝦子，只要蝦子新鮮才是料理的第一步！
如何煮出美味的蝦料理的過程中，掌握內行人的技巧和私藏鮮味，讓你輕鬆做出超好吃的蝦料理。
其實，在家也能做出不麻煩、多變化的鮮蝦料理，只要知道訣竅與好用食譜，
不論是中式、西式或日式料理都能於日常實作，
就算是新手，也能做出大人小孩都愛吃、飯多添好幾碗的厲害菜色！
讓最懂蝦的賣蝦職人第二代帶你了解蝦、簡單煮，從此餐桌都要有這鮮味才滿足。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「快一點」的成長秘訣：讓NUEIP人事管理實現勞資和諧共舞
我們想讓你知道的是
點點全球成立於2019年，每天為了解決台灣餐飲店業者因人手不足，又要講求速度與品質的消費體驗問題，在全台馬不停蹄地提供從POS系統、線上點餐、數位支付、物流送餐，到行銷導客的一條龍智慧餐飲服務。
點點全球成立於2019年，短短三年，即創下萬家餐飲門市合作，且獲得眾多知名餐飲品牌的支持。
而在點點全球積極為中小餐飲業和小吃店研發創新解方，並展望更多元跨領域服務與海外布局的同時，背後則有專業的NUEIP團隊提供的nuHRM人資系統，為點點全球打理企業內部的所有人事營運。
擺脫呆板的代管計薪，系統串聯自動試算更接地氣
點點全球的人資主管張珺涵指出，過去外包人事薪資給第三方代管公司的過程中，企業內部文化和經營策略往往無法被充分考量，因此，代管公司難以彈性滿足所有員工的需求。每月3號發薪日前，除了需要準備員工名單、出勤記錄、薪資異動資料和請假紀錄等，企業還要負責催促員工提交假勤資料，不僅需要耗費大量精力，還會增加許多時間成本；若發薪後，發現計薪上的疑慮，與代管公司來回溝通的時間，也會進一步加大企業的負擔、影響企業的運作效率。
nuHRM人資管理系統的薪資功能，完美的解決了以上問題。不僅串聯了所有以往需主動提供給外包公司的資料，自動匯出薪資試算結果，還可以快速匯出符合財政部規範的申報媒體檔，讓月底計薪的工作流程能一條龍完成。張珺涵高興的分享：「現在，平均不到一分鐘就可以算完一個人的薪水，且多虧NUEIP獨特的關卡計薪方式，只需要跟著流程一步一步檢查，員工越多越能顯現此功能帶來的輕鬆高效，遠遠超乎我的預期。」
從制度控管到人情考量，NUEIP助打造和諧勞資關係
點點全球的團隊擁有不怕失敗、勇於創新的精神，如此彈性開放的文化也貫徹在公司制度實行上，張珺涵形容自己是雇主與員工之間的橋樑，企業為了維護內部秩序、確保員工的權益與義務，制定企業規章制度，以有效管理人力資源；然而，在實際執行時，也需要具備一定的靈活程度，才能促進勞資雙方的良好關係，達成雙贏目標。
因此，點點全球選擇了能協助實踐彈性文化的NUEIP nuHRM人資系統，利用系統設置「請假申請時間」與「最低請假時數門檻」便是最好的例子，雖其目的是為了更妥當控管人員，但有時員工發生特殊情況，以致無法符合現有制度時，企業可針對個案通融放行，此時，系統功能也可以彈性各別自行調整設定，並且自動串聯至每月薪資計算。張珺涵說道：「制度是死的，而人是活的；我們不需要一個將制度綁死的系統，而是一個既有控管制度、又有彈性調整空間的、為『人』考量的好系統，NUEIP就是這樣收放自如的系統，它讓我們建立了更互信互賴的勞資關係。」
重複的人事作業都交給舉一反三的智慧系統
近年來，點點全球快速拓展業務，伴隨著員工的增加，NUEIP系統所帶來的工作效率提升成效也越顯著。「NUEIP是我見過使用起來能最簡單無腦的系統！」張珺涵笑著說：「像是將新進員工加入系統時，只需要建立員工帳號、填寫基本資料、啟用帳號，三個步驟即可設置完畢，加上NUEIP的介面非常清楚明瞭，加速了整個建置的順暢度。」企業應用數位轉型工具，旨為節省重複的行政作業，NUEIP在協助企業導入系統時，已先將所有考勤、假期、加班、簽核等相關規則，依照公司人事規章設定完成，因此只需要為新進員工套用規則，即可快速完成新進員工的系統設置工作。
帶著讓餐飲業者「Work Easy」、消費者「Eat Happy」的經營理念，點點全球目前正積極培育強力的研發人才，進攻跨領域的數位技術服務；並借助彈性易操作的NUEIP企業管理平台，迅速解決企業內部的人事工作、提高企業營運效率；同時，亦增進了勞資雙方之間的信賴感，使團隊更有凝聚力，為企業齊心打拼。
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