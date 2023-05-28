2023/05/28,
生活

《極鮮蝦料理圖鑑》：不要瞎買！挑選好蝦的三大分辨方法

《極鮮蝦料理圖鑑》：不要瞎買！挑選好蝦的三大分辨方法
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

大家買蝦子大多習慣在市場或漁港購買活蝦，但特別要注意的是，蝦子屬於甲殼類，因為蛋白質含量高，鮮度流失速度比魚類更快，造成腐敗質變細菌孳生的速度更快。所以挑選時，可透過簡單的「色澤、觸感、味道」三部分來判斷。

文：段宛菁（蝦公主）

不要瞎買！這樣挑蝦，保證新鮮又好吃！

台灣人愛吃蝦子，據統計一年可以狂吃1萬2000噸，然而，你知道自己吃的蝦是怎麼來的嗎？目前台灣養殖蝦的品種有泰國蝦、白蝦、草蝦、斑節蝦等，其中又以泰國蝦及白蝦最為產量的大宗；草蝦則在1990年，因大量死亡案件導致產量銳減；斑節蝦亦為少數；其餘蝦款舉凡天使紅蝦、藍鑽蝦、牡丹蝦等，大多為貨櫃進口來台。因此，想要吃到新鮮蝦子，在地養殖的泰國蝦和白蝦才是首選。

賣蝦人才知道，挑選好蝦三大分辨法

大家買蝦子大多習慣在市場或漁港購買活蝦，但特別要注意的是，蝦子屬於甲殼類，因為蛋白質含量高，鮮度流失速度比魚類更快，造成腐敗質變細菌孳生的速度更快。所以挑選時，可透過簡單的「色澤、觸感、味道」三部分來判斷，輕鬆挑到新鮮好蝦，避免食用冰過且蝦殼泛白的死蝦。

色澤│首先用眼睛看，觀察蝦子外觀與色澤，除了旺盛活動力，蝦體明亮呈現淺藍綠色半透明狀，蝦鬚長。若蝦體呈現白色無光澤，則代表蝦子已經死亡幾天。

觸感│再來用手輕摸，新鮮蝦殼觸感滑溜但沒有黏液，輕輕捏一下蝦身，堅挺有彈性。

味道│最後用鼻子聞聞看，有淡淡蝦腥為正常現象，但不能有腐臭異味或化學藥劑氣味。

選擇「活凍蝦」更保鮮

想要購買新鮮活體的泰國蝦其實並不困難，常見的菜市場、釣蝦場都有販售。不過，要注意有少數業者，為了販售「新鮮活跳跳」的蝦子，從產地運送到菜市場或釣蝦場時，很可能因為運輸時的碰撞受傷、或是氣溫太高會影響蝦子的壽命和賣相。

現今宅配保鮮技術日漸成熟，想要品嘗新鮮又無毒的泰國蝦，我更建議可以選擇信任的網路賣家購買「活凍蝦」—這是當日捕捉的活蝦直接冷凍，非死蝦冷凍，全程採冷凍宅配，新鮮直送。此外，應盡可能挑選附「檢驗報告」SGS藥檢通過、標示清楚的蝦種及尺寸等資訊揭露才可安心食用。

書籍介紹

本文摘錄自《極鮮蝦料理圖鑑：內行人教你從挑蝦、煮蝦到吃蝦不踩雷，10分鐘就上菜的48道私藏鮮味！》，台灣廣廈出版

作者：段宛菁（蝦公主）
出版社：台灣廣廈

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蝦子料理幾乎是家庭、聚會的餐桌上，畫龍點睛、不可或缺的一道菜餚，
但除了汆燙、用辛香料拌炒之外，還可以怎麼做出不同口味的變化？
若想要烹煮特別大隻的泰國蝦卻只能去餐廳才能吃到。
如果你不懂蝦，不知道怎麼買？不會處理，怎麼煮？
再來，不知如何挑蝦、剝蝦好難好麻煩，又充滿腥味，想想還是算了嗎？
身居漁產豐饒的海島，卻只能到餐廳才體會各種蝦的鮮味，真是太可惜了！
現在，就讓蝦公主教你在家也能吃到千變萬化的鮮蝦料理。

本書《極鮮蝦料理圖鑑》旨在幫助讀者從如何挑選鮮美的蝦子，只要蝦子新鮮才是料理的第一步！
如何煮出美味的蝦料理的過程中，掌握內行人的技巧和私藏鮮味，讓你輕鬆做出超好吃的蝦料理。
其實，在家也能做出不麻煩、多變化的鮮蝦料理，只要知道訣竅與好用食譜，
不論是中式、西式或日式料理都能於日常實作，
就算是新手，也能做出大人小孩都愛吃、飯多添好幾碗的厲害菜色！
讓最懂蝦的賣蝦職人第二代帶你了解蝦、簡單煮，從此餐桌都要有這鮮味才滿足。

極鮮蝦料理圖鑑_封面
Photo Credit: 台灣廣廈

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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