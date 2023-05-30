《嵌入式金融大衝擊！》：自2015年左右開始興起的金融科技第三波浪潮

文：城田真琴

嵌入式金融是金融科技的第三波浪潮

嵌入式金融就是非金融企業將金融服務整合到現有服務中，為顧客提供金融服務，自2015年左右開始興起的金融科技潮流中，嵌入式金融被定位為第三波浪潮。

第一波浪潮正如其名，就是金融科技公司的登場，以及由此帶來的金融功能之拆分（unbundle）。市場平台借貸（Marketplace Lending）又稱P2P借貸、機器人理財、支付、匯款轉帳和新興銀行等，專注於特定領域的金融科技新創公司應運而生，藉由在各自領域發揮自己的優勢，帶動金融科技市場的成長。

因此，傳統金融機構長期以來所提供的綜合金融服務，有一部分被金融科技公司侵蝕，按功能劃分並以模組形式提供服務，使金融服務的「拆分」化有所進展。

第二波浪潮是以先前所說明的《銀行法》（按：此指日本的《銀行法》，下亦同）修正為契機，透過開放應用程式介面，實現銀行與金融科技公司的合作。因此，金融科技公司可以實現帳戶管理和電子轉帳服務的安全性，不斷推出新的服務（圖表1-6）。

舉例來說，自動整合顧客所使用的銀行、信用卡、證券公司等金融資產的「個人財務管理」（Personal Financial Management）；以個人企業主和中小企業為對象，自動匯入帳戶餘額和存取款明細等網路銀行資訊的「雲端會計」；根據事先設定的固定演算法決定存款金額，例如購物時的找零或一天的行走步數等，並自動將錢存到使用者帳戶的「演算法儲蓄」；可從銀行帳戶直接扣除支付金額的「QR code支付」等。

Photo Credit: 商周

另外，有鑑於《銀行法》的修訂，信用卡行業並不屬於金融廳管轄，針對信用卡公司和金融科技公司的API合作，擁有管轄權的經濟產業省（相當於經濟部）表示「希望制定指南以便能迅速因應新技術和服務」，並於2018年四月公布「有關使用信用卡數據的API指南」。這樣一來，不只是銀行API，在與金融相關的API開放之下，也為實現嵌入式金融奠定良好的基礎。

然後，第三波浪潮來臨，也就是這次的嵌入式金融。隨著新冠肺炎疫情擴大，失去與顧客直接接觸的金融機構和尋求新的收益來源的非金融企業，兩者擁有同樣的想法。比方說，因宅在家的需求，使得電子商務的業績亮眼，經營網站的企業在累積顧客的購買紀錄數據後，就能準確評估顧客的支付能力，延後付款的支付服務也就在此時登場。

不過，新冠肺炎疫情只是推動嵌入式金融發展的因素之一。透過開放應用程式介面實現銀行與金融科技公司的合作，雖然催生出個人財務管理、演算法儲蓄或自動化投資顧問等新的金融服務，但仍未達到創造客戶需求的程度。

在美國和日本，雖然形成第三波浪潮的背景有些不同，但在無法創造出顧客需求這一點卻是一樣的。就算是美國，金融科技公司的崛起，以及谷歌、亞馬遜等IT巨頭涉足金融服務領域，導致傳統金融機構產生危機感，於是自2017年以來動作頻頻，像是提供適合年輕人使用的智慧型手機應用程式等。

但是，若要說這些努力是否奏效，事實上也未必如此。也是有金融機構早早就放手，停止提供服務。舉例來說，摩根大通在2018年六月所推出專業的移動銀行「Finn」，就是以千禧世代為主要客群，卻在推出僅一年後就宣布終止服務。此外，富國銀行也在2020年七月宣布停止智慧型手機應用程式「Greenhouse」的新用戶申請，2017年十一月推出的Greenhouse同樣是以千禧世代為主要客層，但還不滿三年就結束了。

兩家公司都是以千禧世代為主要客群，主要目的是透過提供應用程式來瞭解年輕人的財務金融行為，但是應用程式的使用情況並不如當時所設想的那樣普及，最終被迫終止服務。或許也可說這顯示出金融機構單憑一己之力很難掌握年輕世代的需求。

身為金融機構，既要把握住消費者產生需求的瞬間、適時地提供金融服務，又要為難以差異化的金融服務增加特色，提高消費者願意選擇的可能性。為此，與貼近消費者的行為以及日常生活中頻繁接觸的企業攜手合作就是一條捷徑。身為非金融公司，當顧客在使用自家公司服務的過程中，需要支付或融資這類金融服務時，只要能夠無縫接軌地提供顧客所需的金融服務，即可防止顧客流失，並有望提高轉換率（成交比例）。

至此，我們可以說嵌入式金融的興起絕非偶然，而是必然的結果吧。

書籍介紹

本文摘錄自《嵌入式金融大衝擊！：從Google、Apple 到IKEA、賓士 科技巨擘與零售龍頭都爭先布局的創新金融版圖》，商周出版

作者：城田真琴

譯者：駱香雅

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