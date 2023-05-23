王令麟行賄獄政官坐牢享特權，綠島監獄前典獄長蘇清俊等3人遭懲戒法院判撤職
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懲戒法院指出，蘇清俊、趙崇智、祖興華三人經常收受貴重的禮物例如海鮮、茶葉甚至現金，然後被請客吃飯，除了違反規定，也重創公務員清廉形象及矯正機關之信譽，都判決撤職，各停止任用4年、2年、1年。
東森集團前總裁王令麟因掏空案服刑，卻在獄中享受特權，引爆連串獄政弊案，懲戒法院今（23）日判違失重大的綠島監獄前典獄長蘇清俊、台中監獄前副典獄長趙崇智、台北監獄科員祖興華3人都撤職，各停止任用4年、2年、1年。此案仍可上訴。
事發經過為何？
監察院2015年彈劾多名監獄人員收受不當餽贈，其中蘇清俊時任台北監獄副典獄長期間（2012年3月6日起至2014年1月16日止）受王令麟助理胡曉菁的請託，協助王令麟有關接見的辦理及假釋提報等。
當時監院的調查報告中指出，王令麟透過助理胡曉菁行賄，蘇清俊被收買後，囑咐部屬帶王參觀各個教區工場，以副首長職權規畫專用圖書管理室給王令麟使用；此外，王令麟經由胡曉菁行賄，胡女平時以干貝、水果禮品打點蘇清俊，另外還幫忙訂房，讓蘇清俊帶太太入住市價近19萬的東森海洋溫泉酒店總統套房。
另外因為蘇清俊與有犯罪前科且交往複雜的池男及羅男友好，池、羅2人2011年至2014年，致贈蘇清俊高檔洋酒、茶葉、水果、生鮮食品或現金紅包，總價值約59萬0100元，建立長期的供養關係，以便於隨時請託蘇關照特定受刑人的在監需求。
2013年6月起，池男四度請託蘇清俊辦理特見與關照事宜；羅則請託辦理增加接見、申請調至外役監服刑，調用服務員的事宜。均獲蘇清俊應允處理。
蘇清俊自北監調至綠島後，改由擔任北監戒護科科員的祖興華替王令麟傳遞各種訊息，自2014年8月至同年11月，違法替王令麟傳遞訊息共10次、協助夾帶違禁品電動剃頭刀入監，並且收受收容人親友的財物餽贈，總值共計約1萬7440元。
另外，趙崇智因自2011年起，每逢過年，均收受池男餽贈價值7萬元的年節贈禮或現金，並逐年於中秋時節收受池男餽贈市價2至4萬元不等禮品，又收受現金10萬元及市價3萬5000元的茶葉；濫用其任職台中監獄副典獄長期間的職權，受池男委託照顧服刑中的友人，並安排池男與受刑人特別接見，違反法務部矯正署所屬矯正機關管理人員服勤應行注意事項規定。
檢方當時起訴23人，蘇俊清被判16年最重
檢方起訴23名被告，指控台中監獄前副典獄長趙崇智、宜蘭典獄長前吳載威收受不正利益。祖興華、周秉榮、張文發、柯書宇等獄官也一併被訴。
王令麟日前在出庭時喊冤，表示檢方的控訴是汙衊監所管理員，也是對他個人的侮辱。檢察官指控他行賄、在北監擁有專屬辦公室、利用圖書管理室接見員工辦公、訂閱6份報紙，有專屬電動剃頭刀。王令麟認為指控不實，因沒有行賄款，致贈水果禮盒、代購保養品或牛排，也沒有法律上的對價關係。
台北地院歷經4年多審理獄政弊案，2019年10月時宣判，認定王令麟、胡曉菁成立交付賄賂罪，各判處2年2月徒刑，褫奪公權3年。
7名獄官部分，蘇清俊成立收賄等4罪，應執行16年徒刑，褫奪公權13年為本案刑期最重者；趙崇智被依收賄罪判刑11年8月，褫奪公權12年；前台北監獄科員祖興華被依收賄罪判刑11年，褫奪公權11年；前台北監獄管理員張文發被依收賄罪判刑8年6月，褫奪公權6年。
前台北監獄主任管理員周秉榮已繳交犯罪所得新台幣27萬多元，被依收賄罪判刑6年10月，褫奪公權7年；前宜蘭監獄典獄長吳載威、前台北看守所秘書柯書宇因罪證不足，則獲判無罪。
懲戒法院的判決理由為何？
懲戒法院今天的判決中表示，蘇清俊為矯正專業人員，收受收容人親友胡曉菁、池燿廷、羅為德等之金錢、財物餽贈或招待，其金額、價額均逾越正常社交禮俗標準。另外關於特別接見，依相關規定，矯正機關遇有下列特殊情形時，經首長准許者，方得辦理特別接見，包括收容人家中發生重大變故，有具體證明時。收容人在矯正機關內，因罹病致行動不便時。收容人身體殘障，無法進行普通接見時。外籍收容人，不諳中文，有翻譯之必要時。矯正機關因管教上之必要時。
而所謂「因管教上之必要」，指有利於矯正紀律之維持及達成行刑目的之一切措施，是以個別受刑人有何前四款以外，其他因管教上必要之特殊情形而需准予特別接見，應嚴格審核，即需客觀上有較為具體之特殊原因、事證或理由，方符合此規範之目的，如泛稱有管教上之必要即准予特別接見，特別接見恐淪為政商或關係良好者之「特權接見」，反有害監獄矯正紀律之維持及行刑之目的。
另外判決理由也提到蘇清俊、趙崇智、祖興華三人經常收受貴重的禮物例如海鮮、茶葉甚至現金，然後被請客吃飯，除了違反規定，也重創公務員清廉形象及矯正機關之信譽，為維護公務紀律，有予以懲戒之必要。
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核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會