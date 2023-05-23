王令麟行賄獄政官坐牢享特權，綠島監獄前典獄長蘇清俊等3人遭懲戒法院判撤職

東森集團前總裁王令麟因掏空案服刑，卻在獄中享受特權，引爆連串獄政弊案，懲戒法院今（23）日判違失重大的綠島監獄前典獄長蘇清俊、台中監獄前副典獄長趙崇智、台北監獄科員祖興華3人都撤職，各停止任用4年、2年、1年。此案仍可上訴。

事發經過為何？

監察院2015年彈劾多名監獄人員收受不當餽贈，其中蘇清俊時任台北監獄副典獄長期間（2012年3月6日起至2014年1月16日止）受王令麟助理胡曉菁的請託，協助王令麟有關接見的辦理及假釋提報等。

當時監院的調查報告中指出，王令麟透過助理胡曉菁行賄，蘇清俊被收買後，囑咐部屬帶王參觀各個教區工場，以副首長職權規畫專用圖書管理室給王令麟使用；此外，王令麟經由胡曉菁行賄，胡女平時以干貝、水果禮品打點蘇清俊，另外還幫忙訂房，讓蘇清俊帶太太入住市價近19萬的東森海洋溫泉酒店總統套房。

另外因為蘇清俊與有犯罪前科且交往複雜的池男及羅男友好，池、羅2人2011年至2014年，致贈蘇清俊高檔洋酒、茶葉、水果、生鮮食品或現金紅包，總價值約59萬0100元，建立長期的供養關係，以便於隨時請託蘇關照特定受刑人的在監需求。

2013年6月起，池男四度請託蘇清俊辦理特見與關照事宜；羅則請託辦理增加接見、申請調至外役監服刑，調用服務員的事宜。均獲蘇清俊應允處理。

蘇清俊自北監調至綠島後，改由擔任北監戒護科科員的祖興華替王令麟傳遞各種訊息，自2014年8月至同年11月，違法替王令麟傳遞訊息共10次、協助夾帶違禁品電動剃頭刀入監，並且收受收容人親友的財物餽贈，總值共計約1萬7440元。

另外，趙崇智因自2011年起，每逢過年，均收受池男餽贈價值7萬元的年節贈禮或現金，並逐年於中秋時節收受池男餽贈市價2至4萬元不等禮品，又收受現金10萬元及市價3萬5000元的茶葉；濫用其任職台中監獄副典獄長期間的職權，受池男委託照顧服刑中的友人，並安排池男與受刑人特別接見，違反法務部矯正署所屬矯正機關管理人員服勤應行注意事項規定。

檢方當時起訴23人，蘇俊清被判16年最重

檢方起訴23名被告，指控台中監獄前副典獄長趙崇智、宜蘭典獄長前吳載威收受不正利益。祖興華、周秉榮、張文發、柯書宇等獄官也一併被訴。

王令麟日前在出庭時喊冤，表示檢方的控訴是汙衊監所管理員，也是對他個人的侮辱。檢察官指控他行賄、在北監擁有專屬辦公室、利用圖書管理室接見員工辦公、訂閱6份報紙，有專屬電動剃頭刀。王令麟認為指控不實，因沒有行賄款，致贈水果禮盒、代購保養品或牛排，也沒有法律上的對價關係。

台北地院歷經4年多審理獄政弊案，2019年10月時宣判，認定王令麟、胡曉菁成立交付賄賂罪，各判處2年2月徒刑，褫奪公權3年。

7名獄官部分，蘇清俊成立收賄等4罪，應執行16年徒刑，褫奪公權13年為本案刑期最重者；趙崇智被依收賄罪判刑11年8月，褫奪公權12年；前台北監獄科員祖興華被依收賄罪判刑11年，褫奪公權11年；前台北監獄管理員張文發被依收賄罪判刑8年6月，褫奪公權6年。

前台北監獄主任管理員周秉榮已繳交犯罪所得新台幣27萬多元，被依收賄罪判刑6年10月，褫奪公權7年；前宜蘭監獄典獄長吳載威、前台北看守所秘書柯書宇因罪證不足，則獲判無罪。

懲戒法院的判決理由為何？

懲戒法院今天的判決中表示，蘇清俊為矯正專業人員，收受收容人親友胡曉菁、池燿廷、羅為德等之金錢、財物餽贈或招待，其金額、價額均逾越正常社交禮俗標準。另外關於特別接見，依相關規定，矯正機關遇有下列特殊情形時，經首長准許者，方得辦理特別接見，包括收容人家中發生重大變故，有具體證明時。收容人在矯正機關內，因罹病致行動不便時。收容人身體殘障，無法進行普通接見時。外籍收容人，不諳中文，有翻譯之必要時。矯正機關因管教上之必要時。

而所謂「因管教上之必要」，指有利於矯正紀律之維持及達成行刑目的之一切措施，是以個別受刑人有何前四款以外，其他因管教上必要之特殊情形而需准予特別接見，應嚴格審核，即需客觀上有較為具體之特殊原因、事證或理由，方符合此規範之目的，如泛稱有管教上之必要即准予特別接見，特別接見恐淪為政商或關係良好者之「特權接見」，反有害監獄矯正紀律之維持及行刑之目的。

另外判決理由也提到蘇清俊、趙崇智、祖興華三人經常收受貴重的禮物例如海鮮、茶葉甚至現金，然後被請客吃飯，除了違反規定，也重創公務員清廉形象及矯正機關之信譽，為維護公務紀律，有予以懲戒之必要。

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核稿編輯：翁世航