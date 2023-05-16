不只是「寵物友善」！樂吧溪畔莊園開創「寵物樂園，人類友善」的旅遊新境界

當你走進【樂吧溪畔莊園】，第一眼看到的可能不是遊客，而是在綠草如茵的草皮上，一隻隻尾巴狂擺、邊吐舌頭邊展笑靨的毛小孩，因為這裡是全台唯一的綜合性專業寵物園區，集寵物餐廳、寵物商品小舖、寵物泳池、跑跑草皮、人類與愛寵共住的民宿和寵物寄宿於一體，而且不同於其他「寵物友善」的場所，它強­­調的是「寵物樂園，人類友善」之全新概念。

在【樂吧溪畔莊園】，毛小孩才是主角、毛爸毛媽是陪玩！

【樂吧溪畔莊園】位於苗栗縣南庄鄉田美村，占地約2,300坪，離交流道僅不到20分鐘的車程，不論是南下或北上的遊客都能一日輕鬆來回，同時還毗鄰中港溪，堪稱為名符其實的「溪畔」莊園，是一處能讓寵物與主人身心放鬆的樂園。

「經營團隊是由一群愛狗愛貓、志同道合的好友所組成，每一名成員都是各行各業的專家，由於彼此皆認同『毛小孩就是我的家人』之理念，所以莊園裡所有的環境規劃均以毛小孩為主角出發，大家再各自發揮專長，於環境設計、食品安全營養、寵物遊憩等各面向付出很多的心思，從園區內隨處可見的牽繩掛勾、狗便袋、雙門設計等貼心設置便能感受一二」，總經理Eric解釋創立【樂吧溪畔莊園】的初衷。

他引以為傲地表示，【樂吧溪畔莊園】是全台唯一的綜合性專業寵物園區，毛爸、毛媽們可以跟毛孩子一起在草皮上奔跑玩耍、享用美食、看狗狗在泳池中開心戲水、為牠們挑選寵物用品，或是一起入住兩人或四人房的民宿，你與愛寵的所有需求，都能在這裡獲得滿足。

此外，如果毛小孩有短暫安親或過夜寄宿的需求，【樂吧溪畔莊園】還能提供學園式的寵物寄宿，並於寄宿期間，為寵物規劃社會化、爬山、游泳等課程，這也是全台唯一的學園式寄宿服務，不僅能讓毛爸毛媽無後顧之憂，還可確保毛小孩得到最好且專業的照顧。

隱藏在【樂吧溪畔莊園】眾多亮點背後的用心細節

你以為，上述已是【樂吧溪畔莊園】的全部亮點了嗎？殊不知，亮點的背後還隱藏著不為人知的用心細節。

比方說，為了環境永續與毛小孩的健康，「五星級寵物泳池」重金引進美國的商用銅銀離子機，也就是無毒環保的過濾系統，同時泳池採淺灘漸進式設計，不只有適合老狗與小型犬安心玩耍的淺灘，也有讓大狗盡情戲水的標準深度；另外，園內的「草皮跑跑區」共有三塊，各自獨立又可相通且每區皆設置安全圍欄，特別是全區使用NuGreen系列環境友善清潔用品，堅持不使用農藥和化肥，讓毛小孩可以自在無憂的奔跑玩耍。

總經理Eric由衷地說：「我們不僅以安全和放心作為前提，打造真正屬於寵物的樂園，更期盼藉由園區的體驗，提升飼主對於帶寵物出遊時的禮儀和應盡之義務；也因此，我們還會定期邀請寵物營養師、獸醫師、溝通師、寵物行為訓練師等專業人員來園區開座談分享會，絕對能讓每一名遊客及其愛寵感到心滿意足、不虛此行！」