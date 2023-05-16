熱帶氣旋摩卡風災：孟加拉疏散75萬人，緬甸增至29死

（中央社）熱帶氣旋摩卡（Cyclone Mocha）襲擊孟加拉灣，隨著緬甸西部通訊緩慢恢復，死亡人數持續增加，今天據報有29人喪生。

法新社報導，摩卡在孟加拉的科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）和緬甸實兌市（Sittwe）之間登陸，風速高達每小時195公里，是十多年來侵襲孟加拉灣（Bay of Bengal）的最強風暴。

氣旋已於昨天深夜大致離去，孟加拉境內收容約100萬名羅興亞族的難民營幸運逃過一劫。官員表示，營區並未傳出人員死亡。

一名羅興亞營地負責人告訴法新社，實兌西北部的空多卡村（Khaung Doke Kar）有24人喪生；由於害怕緬甸軍政府報復，這名負責人要求匿名。

他說，其他數人恐怕已於低窪地帶失蹤。這片地區是羅興亞村落和流離失所者紮營所在地。

法新社在當地拍攝的畫面顯示，木製漁船碎成片片，成堆地積在岸邊。

Cyclone Mocha, a category 5 storm, has wreaked havoc on coastal regions of Myanmar and Bangladesh. pic.twitter.com/ATG8omjHU2 — DW News (@dwnews) May 16, 2023

緬甸軍政府稍早聲明表示，緬甸境內至少有5人喪生，另有「一些居民」受傷，但未提供細節；此外，全國有超過860棟房舍和14家醫院或診所損毀。

與若開邦（Rakhine）首府實兌的通訊今天仍然斷斷續續。氣旋追蹤單位表示，約有15萬人口的實兌在這次風暴中首當其衝。

在孟加拉方面，官員說，當地已疏散75萬人。

People carry the body of a victim of Cyclone Mocha for burial during a funeral near Basara IDP camp in Sittwe, Rakhine State, on Tuesday. Citing local camp administrators, AFP reported the death toll in the state as at least 41 at the time of reporting. (AFP via Getty Images) pic.twitter.com/14ERXfQa2R — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) May 16, 2023

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範