2023/05/16,
印太

熱帶氣旋摩卡風災：孟加拉疏散75萬人，緬甸增至29死

熱帶氣旋摩卡風災：孟加拉疏散75萬人，緬甸增至29死
2023年5月16日，一名女孩走過實兌難民營被颶風摧毀的房屋。Photo Credit：Gettyimages

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十多年來最強颶風摩卡（Cyclone Mocha）15日在孟加拉的科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）和緬甸實兌市（Sittwe）之間登陸，風速高達每小時195公里，外電報導稱已造成緬甸有29人死亡，而孟加拉境內75萬居民已撤離。

（中央社）熱帶氣旋摩卡（Cyclone Mocha）襲擊孟加拉灣，隨著緬甸西部通訊緩慢恢復，死亡人數持續增加，今天據報有29人喪生。

法新社報導，摩卡在孟加拉的科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）和緬甸實兌市（Sittwe）之間登陸，風速高達每小時195公里，是十多年來侵襲孟加拉灣（Bay of Bengal）的最強風暴。

氣旋已於昨天深夜大致離去，孟加拉境內收容約100萬名羅興亞族的難民營幸運逃過一劫。官員表示，營區並未傳出人員死亡。

一名羅興亞營地負責人告訴法新社，實兌西北部的空多卡村（Khaung Doke Kar）有24人喪生；由於害怕緬甸軍政府報復，這名負責人要求匿名。

他說，其他數人恐怕已於低窪地帶失蹤。這片地區是羅興亞村落和流離失所者紮營所在地。

法新社在當地拍攝的畫面顯示，木製漁船碎成片片，成堆地積在岸邊。

緬甸軍政府稍早聲明表示，緬甸境內至少有5人喪生，另有「一些居民」受傷，但未提供細節；此外，全國有超過860棟房舍和14家醫院或診所損毀。

與若開邦（Rakhine）首府實兌的通訊今天仍然斷斷續續。氣旋追蹤單位表示，約有15萬人口的實兌在這次風暴中首當其衝。

在孟加拉方面，官員說，當地已疏散75萬人。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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