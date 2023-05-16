2023/05/16,
美加

法院傳喚馬斯克出庭，針對摩根大通涉艾普斯坦性犯罪案作證

法院傳喚馬斯克出庭，針對摩根大通涉艾普斯坦性犯罪案作證
2023 年 5 月 15 日，馬斯克參加在凡爾賽宮舉行的第6屆「選擇法國」峰會｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美屬維京群島向馬斯克發出傳票，要求出庭作證，並提供其與摩根大通，以及已故美國投資家、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的相關紀錄。美屬維京群島懷疑，艾普斯坦將馬斯克推薦給摩根大通，不過並沒有表示馬斯克有任何的不當行為。

綜合《BBC》《路透社》《國會山莊報》《富比士》的報導，美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）已經向馬斯克（Elon Musk）發出傳票，要求出庭作證，並提供其與摩根大通（JP Morgan），以及已故美國投資家、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的通訊紀錄、交易紀錄，以及文件。

昨（15）日公布的一份遞交給曼哈頓地方法院的文件顯示，美屬維京群島政府自4月28日以來，不斷嘗試遞送法院傳票給馬斯克，但在取得其地址方面遇到了困難，因此目前正試圖透過特斯拉的註冊代理人（registered agent），將傳票送達馬斯克手中。

根據該傳票，美屬維京群島的律師懷疑，已故的艾普斯坦「可能已經，或曾經試圖將馬斯克推薦給摩根大通」，不過並沒有表示馬斯克有任何的不當行為。

馬斯克昨日在推特發文表示，猜測他聽取來自艾普斯坦的財務建議，是荒謬的，並強調艾普斯坦從來沒有給過他任何建議。

除了馬斯克以外，Google共同創辦人布林（Sergey Brin）、凱悅酒店（Hyatt Hotels）執行主席普立茲克（Thomas Pritzker ），以及房地產大亨祖克曼（Mortimer Zuckerman）也被傳喚出庭。

摩根大通與艾普斯坦

根據檢方的指控，艾普斯坦於2002年至2005年間，在其位於曼哈頓，以及佛羅里達的住處性侵數十名未成年女性，其中年紀最小的在案發當時只有14歲。艾普斯坦也在其私人島嶼小聖詹姆斯（Little St. James）上，性虐待販運來的女性

艾普斯坦於2008年，因未成年人性剝削、賣淫而被定罪，他的社交圈包含了英國安德魯王子（Prince Andrew, Duke of York）、美國前總統川普（Donald John Trump）、美國前總統柯林頓（William Clinton），以及許多政界與商界的重要人士。

檢察官在2019年時，指控艾普斯坦經營1個龐大的未成年少女性交易網絡。

而艾普斯坦於2019年，在等待性犯罪審判時，在曼哈頓的監獄牢房中自殺身亡。

美屬維京群島於2022年年底起訴摩根大通，指控這家銀行涉嫌協助，並且從艾普斯坦的性犯罪中獲利。艾普斯坦自1998年至2013年，一直都是摩根大通的客戶，並透過摩根大通的帳戶向受害未成年女性支付費用。

美屬維京群島主張艾普斯坦向摩根大通承諾，會替銀行帶來更多的交易與客戶，且摩根大通在過去十多年來，對人口販賣的證據視而不見。不過摩根大通否認知曉艾普斯坦的性犯罪罪行。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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