2023/05/18,
國際

首屆中國－中亞峰會18日西安登場，北京打算直搗俄羅斯後院嗎？

首屆中國－中亞峰會18日西安登場，北京打算直搗俄羅斯後院嗎？
俄羅斯總統普亭（左）與中國國家主席習近平。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

平心而論，中國的中亞影響力當然在上升，但有鑑於俄羅斯在某些領域仍具關鍵影響力，以及中國的「有所為有所不為」，在可見未來內，即便中國將持續耕耘此處，北京都沒有能力與意願，在中亞徹底取代莫斯科，成為該地主導力量。

文：劉燕婷

5月8日，中國外交部發言人華春瑩宣布，中國國家主席習近平將於5月18日至19日，在陝西省西安市主持首屆中國－中亞峰會。

與此同時，四位中亞領導人將在16日至20日應邀訪華，包括哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Nurgozhoevich Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）。四人將在18日與土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）會合，共同出席當日的中國－中亞峰會。

回顧此前，中國與中亞的官方定期會晤機制，僅止於外長層級，能有今日發展，乃是經歷了多時協商：2022年中國—中亞外長第三次會晤期間，各方首次同意建立元首會晤機制，並商定由中方擔任首屆主辦國；2023年4月27日，中國外交部長秦剛於第四次外長會晤上宣布，已確定在5月舉行首屆中國－中亞峰會。

長年以來，外界都將中亞都視作「俄羅斯後院」，莫斯科亦是如此。但伴隨「一帶一路」項目開展、俄烏戰爭爆發，此處的大國格局悄然生變：俄羅斯不再一呼百應，中國則愈發活躍。此前2023年3月，沙烏地阿拉伯、伊朗在北京宣布復交，昭示作為美國傳統勢力範圍的中東，已能接納中國的大國身分；眼下中國－中亞峰會舉辦在即，同樣凸顯作為俄羅斯傳統勢力範圍的中亞，也有了中國的政治活動空間，不少分析由此定調：中國正在「直搗俄羅斯後院」。

平心而論，中國的中亞影響力當然在上升，但有鑑於俄羅斯在某些領域仍具關鍵影響力，以及中國的「有所為有所不為」，在可見未來內，即便中國將持續耕耘此處，北京都沒有能力與意願，在中亞徹底取代莫斯科，成為該地主導力量。

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Photo Credit: 中國外交部
中國—中亞外長第四次會晤。

俄羅斯確實衰弱

首先，從權力消長的視角來看，俄羅斯的中亞影響力確有衰退，俄烏戰爭爆發之後尤其明顯。

在政治場域，中亞五國皆不願替俄羅斯的戰爭主張背書，也不承認俄羅斯對在烏實控地擁有主權，普亭（Vladimir Putin）個人雖能體諒，卻無法阻止民族主義者口出惡言，結果便是讓俄羅斯的軟實力更加受損。例如2022年4月，俄羅斯主持人格奧薩揚（Tigran Keosayan）在節目上表示，哈薩克未在俄烏衝突中支持俄羅斯，甚至取消一年一度的5月9日勝利日閲兵，「相當忘恩負義與狡猾，應該看看烏克蘭的下場」，結果引發哈薩克政府的外交抗議，托卡耶夫由此陷入尷尬境地。

或許正因如此，該年6月17日托卡耶夫在聖彼德堡國際經濟論壇上，被《今日俄羅斯》（Rossiya Segodnya）主編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）問及：哈薩克如何看待俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」時，托卡耶夫直接表示，「如果放任民族自決權，那麼地球上將不會只有193個國家（即聯合國會員國數量），而是會出現500至600個國家。因此哈薩克不會承認科索沃、南奧塞提亞或阿布哈茲的國家地位，這一原則也將適用於頓內次克和盧漢斯克。」此言在一定程度上維持了哈薩克的國家體面，卻再次減損了俄羅斯的政治威望。

而在安全場域，俄烏戰爭同樣產生了負面影響。戰爭期間，塔吉克與吉爾吉斯恰好爆發多次邊界衝突，俄羅斯雖在兩國都有軍事基地，卻顯然有些分身乏術，其所主導的集體安全條約組織（CSTO，簡稱集安組織）亦未發揮顯著作用。最後在普亭致電兩國領導人後，雙方衝突雖有趨緩，吉爾吉斯卻認為俄羅斯偏袒塔吉克，故而拒不參加2022年的集安組織軍演，讓「牢不可破的兄弟情誼-2022」之名淪為諷刺。此外俄軍在烏克蘭戰場的表現不如預期，又於2022年9月自塔吉克基地抽調部隊至烏克蘭前線，人數高達千餘名，自會讓外界質疑俄羅斯的軍事實力，並讓「中亞治安官」的名號再次蒙塵。

與此同時，中國在中亞的表現愈發積極，不僅與多國簽署新經濟協議，例如與烏茲別克的150億美元協議，也開展了新的基礎設施項目。官方數據顯示，2022年的中國與中亞五國雙邊貿易額高達702億美元，同比增長約40%，創下歷史新高；其中，中國自五國進口的農產品、能源產品、礦產品同比增長均超過50%，對各國出口的機電產品同比增長42%，跨境電商貿易額則同比增長95%。

在此期間，因俄羅斯反對而懸宕許久的中吉烏三國鐵路項目（CKU），也終於迎來解凍契機，2022年9月習近平訪問烏茲別克、參加上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）峰會期間，中國便與吉爾吉斯、烏茲別克的有關部門簽署《關於中吉烏鐵路建設項目（吉境內段）合作的諒解備忘錄》，該項目預計可在2023年動工。

此外今年3月的諾魯孜節賀電中，習近平既向中亞諸國領導人發出峰會的正式邀請，也透露期待與各方會面討論強化關係的「宏偉計劃」（Grandiose Plan）。雖說中方至今未進一步透露相關消息，但外界普遍預測，5月的中國－中亞峰會結束後，各方會正式宣布「宏偉計劃」的主要內容，所涉場域可能包括增加天然氣進口、深化「一帶一路」項目、提升投資水平。


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