首屆中國－中亞峰會18日西安登場，北京打算直搗俄羅斯後院嗎？
我們想讓你知道的是
平心而論，中國的中亞影響力當然在上升，但有鑑於俄羅斯在某些領域仍具關鍵影響力，以及中國的「有所為有所不為」，在可見未來內，即便中國將持續耕耘此處，北京都沒有能力與意願，在中亞徹底取代莫斯科，成為該地主導力量。
文：劉燕婷
5月8日，中國外交部發言人華春瑩宣布，中國國家主席習近平將於5月18日至19日，在陝西省西安市主持首屆中國－中亞峰會。
與此同時，四位中亞領導人將在16日至20日應邀訪華，包括哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Nurgozhoevich Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）。四人將在18日與土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）會合，共同出席當日的中國－中亞峰會。
回顧此前，中國與中亞的官方定期會晤機制，僅止於外長層級，能有今日發展，乃是經歷了多時協商：2022年中國—中亞外長第三次會晤期間，各方首次同意建立元首會晤機制，並商定由中方擔任首屆主辦國；2023年4月27日，中國外交部長秦剛於第四次外長會晤上宣布，已確定在5月舉行首屆中國－中亞峰會。
長年以來，外界都將中亞都視作「俄羅斯後院」，莫斯科亦是如此。但伴隨「一帶一路」項目開展、俄烏戰爭爆發，此處的大國格局悄然生變：俄羅斯不再一呼百應，中國則愈發活躍。此前2023年3月，沙烏地阿拉伯、伊朗在北京宣布復交，昭示作為美國傳統勢力範圍的中東，已能接納中國的大國身分；眼下中國－中亞峰會舉辦在即，同樣凸顯作為俄羅斯傳統勢力範圍的中亞，也有了中國的政治活動空間，不少分析由此定調：中國正在「直搗俄羅斯後院」。
平心而論，中國的中亞影響力當然在上升，但有鑑於俄羅斯在某些領域仍具關鍵影響力，以及中國的「有所為有所不為」，在可見未來內，即便中國將持續耕耘此處，北京都沒有能力與意願，在中亞徹底取代莫斯科，成為該地主導力量。
俄羅斯確實衰弱
首先，從權力消長的視角來看，俄羅斯的中亞影響力確有衰退，俄烏戰爭爆發之後尤其明顯。
在政治場域，中亞五國皆不願替俄羅斯的戰爭主張背書，也不承認俄羅斯對在烏實控地擁有主權，普亭（Vladimir Putin）個人雖能體諒，卻無法阻止民族主義者口出惡言，結果便是讓俄羅斯的軟實力更加受損。例如2022年4月，俄羅斯主持人格奧薩揚（Tigran Keosayan）在節目上表示，哈薩克未在俄烏衝突中支持俄羅斯，甚至取消一年一度的5月9日勝利日閲兵，「相當忘恩負義與狡猾，應該看看烏克蘭的下場」，結果引發哈薩克政府的外交抗議，托卡耶夫由此陷入尷尬境地。
或許正因如此，該年6月17日托卡耶夫在聖彼德堡國際經濟論壇上，被《今日俄羅斯》（Rossiya Segodnya）主編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）問及：哈薩克如何看待俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」時，托卡耶夫直接表示，「如果放任民族自決權，那麼地球上將不會只有193個國家（即聯合國會員國數量），而是會出現500至600個國家。因此哈薩克不會承認科索沃、南奧塞提亞或阿布哈茲的國家地位，這一原則也將適用於頓內次克和盧漢斯克。」此言在一定程度上維持了哈薩克的國家體面，卻再次減損了俄羅斯的政治威望。
而在安全場域，俄烏戰爭同樣產生了負面影響。戰爭期間，塔吉克與吉爾吉斯恰好爆發多次邊界衝突，俄羅斯雖在兩國都有軍事基地，卻顯然有些分身乏術，其所主導的集體安全條約組織（CSTO，簡稱集安組織）亦未發揮顯著作用。最後在普亭致電兩國領導人後，雙方衝突雖有趨緩，吉爾吉斯卻認為俄羅斯偏袒塔吉克，故而拒不參加2022年的集安組織軍演，讓「牢不可破的兄弟情誼-2022」之名淪為諷刺。此外俄軍在烏克蘭戰場的表現不如預期，又於2022年9月自塔吉克基地抽調部隊至烏克蘭前線，人數高達千餘名，自會讓外界質疑俄羅斯的軍事實力，並讓「中亞治安官」的名號再次蒙塵。
與此同時，中國在中亞的表現愈發積極，不僅與多國簽署新經濟協議，例如與烏茲別克的150億美元協議，也開展了新的基礎設施項目。官方數據顯示，2022年的中國與中亞五國雙邊貿易額高達702億美元，同比增長約40%，創下歷史新高；其中，中國自五國進口的農產品、能源產品、礦產品同比增長均超過50%，對各國出口的機電產品同比增長42%，跨境電商貿易額則同比增長95%。
在此期間，因俄羅斯反對而懸宕許久的中吉烏三國鐵路項目（CKU），也終於迎來解凍契機，2022年9月習近平訪問烏茲別克、參加上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）峰會期間，中國便與吉爾吉斯、烏茲別克的有關部門簽署《關於中吉烏鐵路建設項目（吉境內段）合作的諒解備忘錄》，該項目預計可在2023年動工。
此外今年3月的諾魯孜節賀電中，習近平既向中亞諸國領導人發出峰會的正式邀請，也透露期待與各方會面討論強化關係的「宏偉計劃」（Grandiose Plan）。雖說中方至今未進一步透露相關消息，但外界普遍預測，5月的中國－中亞峰會結束後，各方會正式宣布「宏偉計劃」的主要內容，所涉場域可能包括增加天然氣進口、深化「一帶一路」項目、提升投資水平。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。