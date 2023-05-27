金瓜石大小礦坑長度加總超過600公里，甚至可環繞台灣一圈

金瓜石鄰近台灣最北端，蘊藏豐富的金銅礦，歷經近百年開發，形塑一座獨具特色的礦業城市。今日，金瓜石採礦繁華不再，仍留下許多礦業文化與地理景觀，如大小礦坑長度加總超過600公里，可環繞台灣一圈，令人驚嘆！

台灣各種物產豐饒，也蘊藏礦物資源，以富含金礦聞名全球，在16世紀西班牙人、荷蘭人即開始在北部探尋，最終無功而返。直至1889年，台灣巡撫劉銘傳修築鐵路期間，工人偶然在基隆河發現砂金，有人溯溪而上，發現九份、金瓜石蘊藏金脈。這個消息公諸於世，立刻吸引數千名淘金客、採礦者蜂擁而至，在北台灣掀起一股熱潮。

日治初期，台灣總督府在1896年頒布〈台灣鑛業規則〉，規定只有日本人才能經營礦業，隨後將九份、金瓜石礦權一分為二，便於管理。日商田中長兵衛率先承攬金瓜石礦權，從日本引進器具、技術人員，分頭進行露天與坑道開採作業，並發現礦石中蘊藏銅礦，於是在水湳洞建置煉銅廠，形成礦石開採與金屬冶煉併行的經營模式。

1914年，第一次世界大戰爆發，全球經濟陷入蕭條，波及到金瓜石採礦事業，煉銅廠被迫關閉，田中長兵衛為維持金瓜石整體營運，轉將礦砂輸往日本販售。後來，礦區經營權易手，在後宮信太郎主持下，慢慢恢復採礦工作。至1931年，日本鑛業株式會社購得礦場經營權，為提升金銅礦石開採效率，借助地質學勘測技術（圖1），依照地圖資訊指引，按圖索驥大規模開發金銅礦床，設置選礦廠篩選礦石，分類出銅精砂、金銀澱物，分批銷往日本精煉。隨著金瓜石採礦事業興盛，金礦產量高居日本、台灣首位，也成為重要的銅礦產地。1941年太平洋戰爭爆發，國際局勢轉變，待美軍轟炸台灣，金瓜石對外海運航線在1944年陷入瓶頸，採礦工作被迫停歇。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖1：1930年台灣基隆區金瓜石瑞芳礦山地質圖。

1945年戰爭結束，台灣省行政長官公署接收金瓜石地區。隔年，行政院資源委員會設立台灣銅礦籌備處，接管金瓜石礦權，試圖恢復礦石開採作業，不斷添購金銀澱物、沉澱銅泥冶煉設備，籌劃金屬冶煉實務。籌備處在1948年改組為台灣金銅鑛務局（簡稱鑛務局），依規定煉製的黃金全部交由台灣銀行以官定價格收購。隨著國共戰爭爆發，台灣通貨膨脹劇烈，加上官定價格收購黃金規定的限制，導致黃金生產成本過高。至1951年，鑛務局已入不敷出，為維繫整體營運，決定恢復生產銅礦作業，自此奠定金瓜石「以銅養金」的經營模式。

根據統計，此時在金瓜石作業的礦工超過1900人，相關辦公室、提金室、煉廠、倉庫、車庫、修理廠、機房等四處林立，各式索道馬不停蹄輸送礦石，而鑛務局員工、眷屬占當地總人口1萬1000人的半數以上，除了員工住宅與大量宿舍，還有學校、醫院、電影院、游泳池、物品供應社，方能滿足礦工家庭生活的需求。

1955年，金瓜石金銅礦生產業績蒸蒸日上，經濟部為吸引國內外資本投資，擴大經營規模，遂將鑛務局改組為台灣金屬鑛業股份有限公司（簡稱台金公司）。依據公司章程，經營業務包括：採勘金銅硫化鐵礦、開採金銅硫化鐵礦及選礦作業、製煉純金銀銅及銀銅加工品，以及對其他有關金屬礦業的原料成品、半成品及副產品的製造與銷售，公司內部的所屬單位最初有探勘處、鑛廠、選廠、鍊廠、保修廠，後來因應業務擴張，增設金瓜石煤礦、新竹煤礦等單位。

分析台金公司內部職掌，探勘處負責地質調查、礦床與地質研究，為提升開採效率，也常繪製地質圖、地形圖作為輔助，並分析各礦場構造與地質環境，落實巷道地質鑽探（圖2），且不斷往外擴展鑽測範圍以尋求新礦源。鑛廠專注測繪礦產儲量、質量，擬定採鑛規劃與監督實施，機具修配、保養作業，以及督導作業場域安全、衛生。選廠所負責工作，包括操作碎鑛及重液選鑛、金銀研磨氰化，與鑛石研磨浮選作業。煉廠則負責金屬冶煉技術，生產各級銅品，冶煉金銀產品，沉澱銅生產作業，粗煉銅的操作。保養廠負責各項機械設備安裝、修造、檢查與維護，管理電力與電信作業，與土木工程及辦公廳、工廠與廠房的修建。台金公司內部組織專業分工，各司其職，總營業額屢創新高。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖2：地面鑽探。

金瓜石開採金銅礦石，依作業地點分為露天、坑內兩種型式，前者用於金礦的開挖，先以鑽孔機挖鑿，或是透過炸藥爆破，再利用怪手等機具挖掘礦石，最後以重型卡車輸運。坑內適用於金銅鑛石的挖鑿，依據山坡高度，每隔120或160公尺處向礦體方向開鑿水平巷道，藉此進入礦山。礦山內部坑道四通八達，上下相鄰的水平坑道垂直距離為40公尺，相互交織，錯綜複雜。至於礦石的運送，海拔417公尺以上先利用台車運至坑外，再以架空索道運到選廠（圖3）；未達海拔417公尺的部分，以貫籠或台車運到坑外，再利用循環索道運往選廠，進行礦石的篩選。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖3：架空索道運輸礦石。

礦石篩選後，經提煉為銅精砂，先集中堆放於水湳洞倉庫，再以鑛車裝載，續以台金公司經營的水八鐵路，即俗稱的金瓜石線，從水湳洞車站經焿子寮、深澳、基隆八斗子，運抵八尺門倉庫儲存。若要銷往國外，會以駁船運送至對岸碼頭，裝填貨船；內銷本地部分，則以卡車送往基隆車站，裝填火車後輸往各縣市。1965年，台灣鐵路管理局經深澳火力發電廠爭取，為便利煤礦運送，打造了深澳至瑞芳段鐵路，亦即深澳線鐵路。之後，台金公司利用金瓜石線、深澳線與台灣鐵路網絡交會，便利輸出礦砂，以及運送從各地採購的工廠器械，公司員工也經常搭乘火車前往各地。