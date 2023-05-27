金瓜石大小礦坑長度加總超過600公里，甚至可環繞台灣一圈
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儘管金瓜石金銅礦事業風光不再，仍以蘊含豐厚礦業風采與獨特地理景觀，吸引民眾前往觀覽，甚至成為許多電影取材，拍攝礦工生活的最佳景點。例如：榮獲義大利威尼斯影展「金獅獎」殊榮的《悲情城市》、金馬獎最佳劇情片《無言的山丘》（圖5），以及金馬獎觀眾票選最佳影片的《多桑》，都融入金瓜石獨特建築風貌與礦城景觀。
金瓜石鄰近台灣最北端，蘊藏豐富的金銅礦，歷經近百年開發，形塑一座獨具特色的礦業城市。今日，金瓜石採礦繁華不再，仍留下許多礦業文化與地理景觀，如大小礦坑長度加總超過600公里，可環繞台灣一圈，令人驚嘆！
台灣各種物產豐饒，也蘊藏礦物資源，以富含金礦聞名全球，在16世紀西班牙人、荷蘭人即開始在北部探尋，最終無功而返。直至1889年，台灣巡撫劉銘傳修築鐵路期間，工人偶然在基隆河發現砂金，有人溯溪而上，發現九份、金瓜石蘊藏金脈。這個消息公諸於世，立刻吸引數千名淘金客、採礦者蜂擁而至，在北台灣掀起一股熱潮。
日治初期，台灣總督府在1896年頒布〈台灣鑛業規則〉，規定只有日本人才能經營礦業，隨後將九份、金瓜石礦權一分為二，便於管理。日商田中長兵衛率先承攬金瓜石礦權，從日本引進器具、技術人員，分頭進行露天與坑道開採作業，並發現礦石中蘊藏銅礦，於是在水湳洞建置煉銅廠，形成礦石開採與金屬冶煉併行的經營模式。
1914年，第一次世界大戰爆發，全球經濟陷入蕭條，波及到金瓜石採礦事業，煉銅廠被迫關閉，田中長兵衛為維持金瓜石整體營運，轉將礦砂輸往日本販售。後來，礦區經營權易手，在後宮信太郎主持下，慢慢恢復採礦工作。至1931年，日本鑛業株式會社購得礦場經營權，為提升金銅礦石開採效率，借助地質學勘測技術（圖1），依照地圖資訊指引，按圖索驥大規模開發金銅礦床，設置選礦廠篩選礦石，分類出銅精砂、金銀澱物，分批銷往日本精煉。隨著金瓜石採礦事業興盛，金礦產量高居日本、台灣首位，也成為重要的銅礦產地。1941年太平洋戰爭爆發，國際局勢轉變，待美軍轟炸台灣，金瓜石對外海運航線在1944年陷入瓶頸，採礦工作被迫停歇。
1945年戰爭結束，台灣省行政長官公署接收金瓜石地區。隔年，行政院資源委員會設立台灣銅礦籌備處，接管金瓜石礦權，試圖恢復礦石開採作業，不斷添購金銀澱物、沉澱銅泥冶煉設備，籌劃金屬冶煉實務。籌備處在1948年改組為台灣金銅鑛務局（簡稱鑛務局），依規定煉製的黃金全部交由台灣銀行以官定價格收購。隨著國共戰爭爆發，台灣通貨膨脹劇烈，加上官定價格收購黃金規定的限制，導致黃金生產成本過高。至1951年，鑛務局已入不敷出，為維繫整體營運，決定恢復生產銅礦作業，自此奠定金瓜石「以銅養金」的經營模式。
根據統計，此時在金瓜石作業的礦工超過1900人，相關辦公室、提金室、煉廠、倉庫、車庫、修理廠、機房等四處林立，各式索道馬不停蹄輸送礦石，而鑛務局員工、眷屬占當地總人口1萬1000人的半數以上，除了員工住宅與大量宿舍，還有學校、醫院、電影院、游泳池、物品供應社，方能滿足礦工家庭生活的需求。
1955年，金瓜石金銅礦生產業績蒸蒸日上，經濟部為吸引國內外資本投資，擴大經營規模，遂將鑛務局改組為台灣金屬鑛業股份有限公司（簡稱台金公司）。依據公司章程，經營業務包括：採勘金銅硫化鐵礦、開採金銅硫化鐵礦及選礦作業、製煉純金銀銅及銀銅加工品，以及對其他有關金屬礦業的原料成品、半成品及副產品的製造與銷售，公司內部的所屬單位最初有探勘處、鑛廠、選廠、鍊廠、保修廠，後來因應業務擴張，增設金瓜石煤礦、新竹煤礦等單位。
分析台金公司內部職掌，探勘處負責地質調查、礦床與地質研究，為提升開採效率，也常繪製地質圖、地形圖作為輔助，並分析各礦場構造與地質環境，落實巷道地質鑽探（圖2），且不斷往外擴展鑽測範圍以尋求新礦源。鑛廠專注測繪礦產儲量、質量，擬定採鑛規劃與監督實施，機具修配、保養作業，以及督導作業場域安全、衛生。選廠所負責工作，包括操作碎鑛及重液選鑛、金銀研磨氰化，與鑛石研磨浮選作業。煉廠則負責金屬冶煉技術，生產各級銅品，冶煉金銀產品，沉澱銅生產作業，粗煉銅的操作。保養廠負責各項機械設備安裝、修造、檢查與維護，管理電力與電信作業，與土木工程及辦公廳、工廠與廠房的修建。台金公司內部組織專業分工，各司其職，總營業額屢創新高。
金瓜石開採金銅礦石，依作業地點分為露天、坑內兩種型式，前者用於金礦的開挖，先以鑽孔機挖鑿，或是透過炸藥爆破，再利用怪手等機具挖掘礦石，最後以重型卡車輸運。坑內適用於金銅鑛石的挖鑿，依據山坡高度，每隔120或160公尺處向礦體方向開鑿水平巷道，藉此進入礦山。礦山內部坑道四通八達，上下相鄰的水平坑道垂直距離為40公尺，相互交織，錯綜複雜。至於礦石的運送，海拔417公尺以上先利用台車運至坑外，再以架空索道運到選廠（圖3）；未達海拔417公尺的部分，以貫籠或台車運到坑外，再利用循環索道運往選廠，進行礦石的篩選。
礦石篩選後，經提煉為銅精砂，先集中堆放於水湳洞倉庫，再以鑛車裝載，續以台金公司經營的水八鐵路，即俗稱的金瓜石線，從水湳洞車站經焿子寮、深澳、基隆八斗子，運抵八尺門倉庫儲存。若要銷往國外，會以駁船運送至對岸碼頭，裝填貨船；內銷本地部分，則以卡車送往基隆車站，裝填火車後輸往各縣市。1965年，台灣鐵路管理局經深澳火力發電廠爭取，為便利煤礦運送，打造了深澳至瑞芳段鐵路，亦即深澳線鐵路。之後，台金公司利用金瓜石線、深澳線與台灣鐵路網絡交會，便利輸出礦砂，以及運送從各地採購的工廠器械，公司員工也經常搭乘火車前往各地。
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。