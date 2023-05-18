【關鍵專訪】立委吳欣盈：金融可扮演第二軌外交，台灣應設置主權基金，打造「護國金盾」

一直以來，台灣中央銀行（下稱央行）是民眾最信賴的機構之一。而本次台灣民眾黨立法委員吳欣盈向央行喊話，修正《中央銀行法》第22條、33條，主張拿外匯存底的10%，設置「主權基金」。這是一個相當艱難的說服過程。

主權基金（SWF）：政府因為特殊目的，成立並持有的投資基金。它透過管理資產以達成較好報酬率，通常採用包括投資國外金融資產等各種的策略。

事實上，央行在「穩定匯率」上功不可沒，但多年來也形成了一種保守的心態，以致於台灣外匯存底膨脹，截至2023年3月已來到5603億美元，在世界各國之中名列前茅。過度膨脹的外匯，有人開玩笑說，央行成為電影哈比人裡專門收集金幣的惡龍。

金幣堆在倉庫沒流動顯然是大問題。但為何要動用這筆「大錢」去設立主權基金，台灣有何迫切要面對的問題嗎？

台灣問題分為國內和國外。在國內，吳欣盈強調，台灣的資源不多，還有高齡化、少子化，勞工退休金、健康保險破產等巨大挑戰。

很現實的，窘迫的財政漏洞，錢要從哪裡來？吳欣盈強調，政府資源要做有效率運用，而不是固守城池、甚至盲目大撒幣，這些都治標不治本。

台灣是一個島國，面對國際情勢的挑戰，只有乘風破浪的開拓，才是唯一的出路。

吳欣盈解釋，撇除大的經濟體，如中國，包含挪威、新加坡、香港、卡達，甚至是拉丁美洲國家，都已設立主權基金，唯獨台灣舉棋不定。上述國家將資金投入有前景的產業，獲得不錯報酬，替其國內政策開闢所需財源。

關鍵評論網TJ拍攝 吳欣盈受訪期間，拿出許多圖表數據，甚至向《關鍵評論網》翻起了各國文獻、大頭書佐證（桌面擺滿各種資料），主權基金應該做，而且要趕快做。過去吳欣盈曾在金融業任職多年，他還以經驗向我們分享我們，目前台灣金融業的種種沉痾。

談到台灣金融，其實還一個大問題，那就是「台灣一直沒有把『金融』當作一個產業看待，這是我最大的衝擊」吳欣盈不滿地說道。

吳欣盈進一步解釋，自身是金融背景出來的，剛回到台北時感到很震驚。對許多台灣人來說，學成歸國從事「資通訊產業」是最好的選擇，但是如果以金融業而言，卻不是如此。

吳欣盈說明，如果不是因為家業（新光集團）的關係，若作為一個金融業的人，首選不是台灣。他直言：「許多年前，可能會在香港和韓國中會二選一，應是香港是第一，韓國、日本也許還不錯，直至今日，新加坡是最好。」

吳欣盈的說法，像是說國王沒穿新衣的孩子，一針見血地戳中多年來台灣相關部會，那保守僵化的心態。這是攤在陽光下的秘密，是金融市場台灣總不如港星韓等地區的主因之一。

吳欣盈以指數股票型基金（ETF）為例指出，當時英國上架後，台灣會晚5至7年才跟上腳步。他擔憂的說：「那時候我真的深深感覺，台灣真的很慢」。

投資是王道，可以開拓台灣外交影響力

另一方面，主權基金在國外的功能，是以「投資」開拓台灣外交、發揮影響力。

金融是可以改變世界。吳欣盈說，現在最著名的例子是，聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會（COP）衍生的關稅及罰金，是產業立即要面對的「碳關稅」挑戰，金融稅務已改變全球供應鏈。

此外，吳欣盈仔細地向《關鍵評論網》解釋，金融和國際的關聯。國際關係中有第一軌外交（track one）意即官方外交；而第二軌外交（track two）非官方外交。吳欣盈強調：「如果是第一軌外交會引起沒必要的外交問題」。

台灣必須要更靈活，利用「非正式管道」擴大影響力。

吳欣盈說明，第二軌外交是目前台灣最可以發展也最靈活的選擇，像是文化、藝術、經濟等交流。而他目前在立法院最重要的任務，就是利用金融上的長才，替台灣「打開非官方的連結」。

吳欣盈：「如果外交走不出去，那我們邀請它進來」

吳欣盈強調，過去象徵性的外交是由金錢堆砌出來的，我們必須走向實質外交，利用「主權資金」進行投資，擴大國家影響力。

多年來，政府做了許多無效的金錢外交，那些錢，為何不乾脆以主權基金方式，投資有前景的企業。他再度拿出圖表直言：「國家政策，步伐有無一致，目標是否明確，從數據看很清楚」。

關鍵評論網TJ拍攝 吳欣盈拿出數據，熟練地向我們說明主權基金內涵。他說過去擔任6個月的立委期間，親自拿著數據懶人包，向不同黨派的人解釋主權基金對台灣的好處，終於獲得過半立委的支持。資料中大大寫著「今天不做，明天會後悔！」的字樣。

「投資是王道，資源要結合，擴大台灣在各組織的影響力。」他進一步補充，假如台灣有一個主權基金如何帶動國內觀光，發揮影響力。

此外，主權基金還有一個好處。主權基金的董事、顧問團隊，可以舉辦各式的年會論壇，屆時邀請輝達（NVIDIA）黃仁勳，甚至臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）來台演講，這些年會都能提高台灣能見度，吸引國際投資人來台灣。

想想看，那時候將有更多商業、投資市場上的重量級人物湧進台灣，全球目光都會在台灣。現階段，新加坡已經做到了，它們順利接收這些以「投資帶動」的觀光熱潮，如當地MICE Hotel等級的飯店相當缺人，是一種商機；最後還吸引到更多金融業的人才。

MICE：是由Meeting、Incentive、Convention、Exhibition/Event的首字母組合而成的新商務關鍵字。在基於這4大主題的活力交流場合，MICE帶來極為重要的影響，還可解決商業上的問題，各國企業以此為基礎展開努力。

台灣除了有矽盾，更要有「護國金盾」

事實上，5603億美元提撥10%，約560億美元，這樣的金額「非常保守」，但卻可以發揮奇效，甚至可成保護台灣的「護國金盾」。吳欣盈說，我們應該改變想法，轉換態度，才能把金融當作一個產業推動。

目前台灣央行資產都是債券與現金，每年報酬率只有約2.64%；相比於新加坡的主權基GIC（Government of Singapore Investment Corp），它透過投資不同資產，創造了高達7%的年化報酬率，相比之下，台星兩國差距非常大。

吳欣盈強調，1981年新加坡成立GIC，它們僅花8個月的時間，下定決心成立GIC，當時新加坡沒有什麼人才，但是發展至今，在全市有10個Office，成果非常卓越。

未來台灣主權基金若設立，將投資國際上優秀的公司，能夠在產業鍊上發揮影響力。他開玩笑說：「這就像是我們去廟拜拜，有捐獻的民眾，神明多少會保佑。」意即，未來我們的主權基金，能夠投資法國空中巴士（Airbus），豈不是和法國有一定程度的連結？這是一種外交手段，就是主權基金的重要功能。