【關鍵專訪】立委吳欣盈：金融可扮演第二軌外交，台灣應設置主權基金，打造「護國金盾」
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台灣中央銀行不能變成「電影哈比人裡專門收集金幣的龍」，外匯存底要靈活有效利用。民眾黨立委吳欣盈強調，5603億美元提撥10%，約560億美元成立主權基金，雖然相較於國際的主權基金，規模較小，但卻能成為保護台灣成為「護國金盾」。
一直以來，台灣中央銀行（下稱央行）是民眾最信賴的機構之一。而本次台灣民眾黨立法委員吳欣盈向央行喊話，修正《中央銀行法》第22條、33條，主張拿外匯存底的10%，設置「主權基金」。這是一個相當艱難的說服過程。
主權基金（SWF）：政府因為特殊目的，成立並持有的投資基金。它透過管理資產以達成較好報酬率，通常採用包括投資國外金融資產等各種的策略。
事實上，央行在「穩定匯率」上功不可沒，但多年來也形成了一種保守的心態，以致於台灣外匯存底膨脹，截至2023年3月已來到5603億美元，在世界各國之中名列前茅。過度膨脹的外匯，有人開玩笑說，央行成為電影哈比人裡專門收集金幣的惡龍。
金幣堆在倉庫沒流動顯然是大問題。但為何要動用這筆「大錢」去設立主權基金，台灣有何迫切要面對的問題嗎？
台灣問題分為國內和國外。在國內，吳欣盈強調，台灣的資源不多，還有高齡化、少子化，勞工退休金、健康保險破產等巨大挑戰。
很現實的，窘迫的財政漏洞，錢要從哪裡來？吳欣盈強調，政府資源要做有效率運用，而不是固守城池、甚至盲目大撒幣，這些都治標不治本。
台灣是一個島國，面對國際情勢的挑戰，只有乘風破浪的開拓，才是唯一的出路。
吳欣盈解釋，撇除大的經濟體，如中國，包含挪威、新加坡、香港、卡達，甚至是拉丁美洲國家，都已設立主權基金，唯獨台灣舉棋不定。上述國家將資金投入有前景的產業，獲得不錯報酬，替其國內政策開闢所需財源。
談到台灣金融，其實還一個大問題，那就是「台灣一直沒有把『金融』當作一個產業看待，這是我最大的衝擊」吳欣盈不滿地說道。
吳欣盈進一步解釋，自身是金融背景出來的，剛回到台北時感到很震驚。對許多台灣人來說，學成歸國從事「資通訊產業」是最好的選擇，但是如果以金融業而言，卻不是如此。
吳欣盈說明，如果不是因為家業（新光集團）的關係，若作為一個金融業的人，首選不是台灣。他直言：「許多年前，可能會在香港和韓國中會二選一，應是香港是第一，韓國、日本也許還不錯，直至今日，新加坡是最好。」
吳欣盈的說法，像是說國王沒穿新衣的孩子，一針見血地戳中多年來台灣相關部會，那保守僵化的心態。這是攤在陽光下的秘密，是金融市場台灣總不如港星韓等地區的主因之一。
吳欣盈以指數股票型基金（ETF）為例指出，當時英國上架後，台灣會晚5至7年才跟上腳步。他擔憂的說：「那時候我真的深深感覺，台灣真的很慢」。
投資是王道，可以開拓台灣外交影響力
另一方面，主權基金在國外的功能，是以「投資」開拓台灣外交、發揮影響力。
金融是可以改變世界。吳欣盈說，現在最著名的例子是，聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會（COP）衍生的關稅及罰金，是產業立即要面對的「碳關稅」挑戰，金融稅務已改變全球供應鏈。
此外，吳欣盈仔細地向《關鍵評論網》解釋，金融和國際的關聯。國際關係中有第一軌外交（track one）意即官方外交；而第二軌外交（track two）非官方外交。吳欣盈強調：「如果是第一軌外交會引起沒必要的外交問題」。
台灣必須要更靈活，利用「非正式管道」擴大影響力。
吳欣盈說明，第二軌外交是目前台灣最可以發展也最靈活的選擇，像是文化、藝術、經濟等交流。而他目前在立法院最重要的任務，就是利用金融上的長才，替台灣「打開非官方的連結」。
吳欣盈：「如果外交走不出去，那我們邀請它進來」
吳欣盈強調，過去象徵性的外交是由金錢堆砌出來的，我們必須走向實質外交，利用「主權資金」進行投資，擴大國家影響力。
多年來，政府做了許多無效的金錢外交，那些錢，為何不乾脆以主權基金方式，投資有前景的企業。他再度拿出圖表直言：「國家政策，步伐有無一致，目標是否明確，從數據看很清楚」。
「投資是王道，資源要結合，擴大台灣在各組織的影響力。」他進一步補充，假如台灣有一個主權基金如何帶動國內觀光，發揮影響力。
此外，主權基金還有一個好處。主權基金的董事、顧問團隊，可以舉辦各式的年會論壇，屆時邀請輝達（NVIDIA）黃仁勳，甚至臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）來台演講，這些年會都能提高台灣能見度，吸引國際投資人來台灣。
想想看，那時候將有更多商業、投資市場上的重量級人物湧進台灣，全球目光都會在台灣。現階段，新加坡已經做到了，它們順利接收這些以「投資帶動」的觀光熱潮，如當地MICE Hotel等級的飯店相當缺人，是一種商機；最後還吸引到更多金融業的人才。
MICE：是由Meeting、Incentive、Convention、Exhibition/Event的首字母組合而成的新商務關鍵字。在基於這4大主題的活力交流場合，MICE帶來極為重要的影響，還可解決商業上的問題，各國企業以此為基礎展開努力。
台灣除了有矽盾，更要有「護國金盾」
事實上，5603億美元提撥10%，約560億美元，這樣的金額「非常保守」，但卻可以發揮奇效，甚至可成保護台灣的「護國金盾」。吳欣盈說，我們應該改變想法，轉換態度，才能把金融當作一個產業推動。
目前台灣央行資產都是債券與現金，每年報酬率只有約2.64%；相比於新加坡的主權基GIC（Government of Singapore Investment Corp），它透過投資不同資產，創造了高達7%的年化報酬率，相比之下，台星兩國差距非常大。
吳欣盈強調，1981年新加坡成立GIC，它們僅花8個月的時間，下定決心成立GIC，當時新加坡沒有什麼人才，但是發展至今，在全市有10個Office，成果非常卓越。
未來台灣主權基金若設立，將投資國際上優秀的公司，能夠在產業鍊上發揮影響力。他開玩笑說：「這就像是我們去廟拜拜，有捐獻的民眾，神明多少會保佑。」意即，未來我們的主權基金，能夠投資法國空中巴士（Airbus），豈不是和法國有一定程度的連結？這是一種外交手段，就是主權基金的重要功能。
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。