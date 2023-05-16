2023/05/16,
政治

外媒分析藍營提名：《外交政策》稱郭台銘為「台灣川普」想和北京交好，《彭博》認為侯友宜獲國民黨徵召機會大

外媒分析藍營提名：《外交政策》稱郭台銘為「台灣川普」想和北京交好，《彭博》認為侯友宜獲國民黨徵召機會大
2023年5月12日郭台銘與新北市長侯友宜先後至板橋慈惠宮參加遶境起駕儀式，並公開致詞。｜Photo Credit: 郭台銘臉書 

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國民黨已排定在明日的中常會正式公布總統候選人。《外交政策》認為，郭台銘與中國深厚的個人和商業關係，可能反而使他沒那麼適合與北京進行交流。彭博則引述不具名來源分析，國民黨會選擇侯友宜而不是郭台銘，因為侯友宜不論在民調、還是在立法委員及地方人士中，都擁有更高的支持度。

台灣川普想與北京交好

外交政策》昨（15）日以「台灣川普想與北京交好」（Taiwan’s Trump Wants to Make Nice With Beijing）為題，對尋求國民黨提名總統候選人的鴻海創辦人郭台銘進行分析。

郭台銘表示，他與北京的友好關係是抵禦可能的軍事入侵的最佳盾牌，並表明自己是避免與中國開戰的最佳人選。但郭台銘創辦的富士康科技集團，在中國擁有龐大的工廠，並僱用了超過100萬個中國工人，《外交政策》認為，郭台銘與中國深厚的個人和商業關係，可能反而使他沒那麼適合與北京進行交流。

郭台銘4月27日在東海大學演講時曾說過，若他來掌權共機不會繞台。對此史丹佛大學胡佛研究所研究員坦普爾曼（Kharis Templeman）向《外交政策》表示：「有一種富有的、白手起家的億萬富翁，他們認為，因為他們賺了很多錢，多年來取得了這麼多成就，所以他們比任何人都知道如何解決國家的問題。」坦普爾曼還說道，他認為激勵郭台銘參選的部分原因僅是出於他的自我中心——認為自己在商界擁有突出地位，因此可以比政治光譜的任一端更好地治理台灣。

外交政策》也提到，國民黨自1949年逃離中國來台建立政府以來，在意識形態上就發生了某種轉變，從2000年代初期開始，國民黨由原先激進的反共立場逐漸傾向「維持穩定」（don’t rock the boat），與支持台灣獨立、現任總統蔡英文所屬的執政黨民進黨相比，國民黨的立場更為親中。而民進黨所提名的總統候選人賴清德，立場則被認為比蔡英文更傾向獨立。

國民黨提名侯友宜「沒有懸念」

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）告訴《外交政策》：「我認為國民黨更有可能提名侯友宜，因為郭台銘的背景及其與中國的關係，很容易成為民進黨批評的素材。」

也有不具名的知情人士告訴《彭博社》，國民黨明天將正式提名侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選。

這位知情人士還表示，國民黨之所以會選擇侯友宜而不是郭台銘，是因為侯友宜不論在民調、還是在立法委員及地方人士中，都擁有更高的支持度，在黨內也擁有更高的聲量。

儘管可望被提名，但據《彭博社》報導，侯友宜仍面臨兩難境地：首先，侯友宜在贏得市長選舉幾個月後就宣布參選總統，可能會讓人質疑他對選民的承諾；其次，侯友宜缺乏國際經驗，尤其在外交和國防領域。為了提升自己的外交資歷，侯友宜上個月訪問了新加坡，並會見了新加坡的副總理黃循財，而黃循財已被確定成為下一任新加坡總理。

彭博社》也提到，關於台灣的政治地位問題，是每次總統選舉中必爭論的關鍵。據國立政治大學選舉研究中心今年所做的「臺灣民眾統獨立場趨勢分佈」，儘管從2018年開始，台灣民眾傾向獨立的比例大幅提升，但傾向維持現狀的比例還是較高。而侯友宜在5月8日新北市議會總質詢時曾明確表示，他反對「一國兩制」、反對「台獨」。

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Photo Credit: 國立政治大學選舉研究中心

台灣民眾傾向兩岸維持現狀的比例較高。

據《法國國際廣播電台》報導，國民黨主席朱立倫昨天晚間6點先會見郭台銘，7點再會見侯友宜，分別向郭、侯說明黨內初步調查結果，並邀請侯友宜明天出席中常會。國民黨早已排定在明天中常會正式公布代表國民黨角逐總統的人選，報導指出，有國民黨高層分析，據目前所有的民調數據及黨中央調查縣市長、立委的結果，都是侯友宜勝出，因此國民黨徵召侯友宜應該「沒有懸念」。

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核稿編輯：楊士範


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