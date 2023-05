外媒分析藍營提名：《外交政策》稱郭台銘為「台灣川普」想和北京交好，《彭博》認為侯友宜獲國民黨徵召機會大

台灣川普想與北京交好

《外交政策》昨(15)日以「台灣川普想與北京交好」(Taiwan’s Trump Wants to Make Nice With Beijing)為題,對尋求國民黨提名總統候選人的鴻海創辦人郭台銘進行分析。

郭台銘表示,他與北京的友好關係是抵禦可能的軍事入侵的最佳盾牌,並表明自己是避免與中國開戰的最佳人選。但郭台銘創辦的富士康科技集團,在中國擁有龐大的工廠,並僱用了超過100萬個中國工人,《外交政策》認為,郭台銘與中國深厚的個人和商業關係,可能反而使他沒那麼適合與北京進行交流。

郭台銘4月27日在東海大學演講時曾說過,若他來掌權共機不會繞台。對此史丹佛大學胡佛研究所研究員坦普爾曼(Kharis Templeman)向《外交政策》表示:「有一種富有的、白手起家的億萬富翁,他們認為,因為他們賺了很多錢,多年來取得了這麼多成就,所以他們比任何人都知道如何解決國家的問題。」坦普爾曼還說道,他認為激勵郭台銘參選的部分原因僅是出於他的自我中心——認為自己在商界擁有突出地位,因此可以比政治光譜的任一端更好地治理台灣。

《外交政策》也提到,國民黨自1949年逃離中國來台建立政府以來,在意識形態上就發生了某種轉變,從2000年代初期開始,國民黨由原先激進的反共立場逐漸傾向「維持穩定」(don’t rock the boat),與支持台灣獨立、現任總統蔡英文所屬的執政黨民進黨相比,國民黨的立場更為親中。而民進黨所提名的總統候選人賴清德,立場則被認為比蔡英文更傾向獨立。

國民黨提名侯友宜「沒有懸念」

華府智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund)亞洲計畫主任葛來儀(Bonnie S. Glaser)告訴《外交政策》:「我認為國民黨更有可能提名侯友宜,因為郭台銘的背景及其與中國的關係,很容易成為民進黨批評的素材。」

也有不具名的知情人士告訴《彭博社》,國民黨明天將正式提名侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選。

這位知情人士還表示,國民黨之所以會選擇侯友宜而不是郭台銘,是因為侯友宜不論在民調、還是在立法委員及地方人士中,都擁有更高的支持度,在黨內也擁有更高的聲量。

儘管可望被提名,但據《彭博社》報導,侯友宜仍面臨兩難境地:首先,侯友宜在贏得市長選舉幾個月後就宣布參選總統,可能會讓人質疑他對選民的承諾;其次,侯友宜缺乏國際經驗,尤其在外交和國防領域。為了提升自己的外交資歷,侯友宜上個月訪問了新加坡,並會見了新加坡的副總理黃循財,而黃循財已被確定成為下一任新加坡總理。

《彭博社》也提到,關於台灣的政治地位問題,是每次總統選舉中必爭論的關鍵。據國立政治大學選舉研究中心今年所做的「臺灣民眾統獨立場趨勢分佈」,儘管從2018年開始,台灣民眾傾向獨立的比例大幅提升,但傾向維持現狀的比例還是較高。而侯友宜在5月8日新北市議會總質詢時曾明確表示,他反對「一國兩制」、反對「台獨」。

Photo Credit: 國立政治大學選舉研究中心 台灣民眾傾向兩岸維持現狀的比例較高。

據《法國國際廣播電台》報導,國民黨主席朱立倫昨天晚間6點先會見郭台銘,7點再會見侯友宜,分別向郭、侯說明黨內初步調查結果,並邀請侯友宜明天出席中常會。國民黨早已排定在明天中常會正式公布代表國民黨角逐總統的人選,報導指出,有國民黨高層分析,據目前所有的民調數據及黨中央調查縣市長、立委的結果,都是侯友宜勝出,因此國民黨徵召侯友宜應該「沒有懸念」。

