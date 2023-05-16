外媒分析藍營提名：《外交政策》稱郭台銘為「台灣川普」想和北京交好，《彭博》認為侯友宜獲國民黨徵召機會大

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國民黨已排定在明日的中常會正式公布總統候選人。《外交政策》認為，郭台銘與中國深厚的個人和商業關係，可能反而使他沒那麼適合與北京進行交流。彭博則引述不具名來源分析，國民黨會選擇侯友宜而不是郭台銘，因為侯友宜不論在民調、還是在立法委員及地方人士中，都擁有更高的支持度。
台灣川普想與北京交好
《外交政策》昨（15）日以「台灣川普想與北京交好」（Taiwan’s Trump Wants to Make Nice With Beijing）為題，對尋求國民黨提名總統候選人的鴻海創辦人郭台銘進行分析。
郭台銘表示，他與北京的友好關係是抵禦可能的軍事入侵的最佳盾牌，並表明自己是避免與中國開戰的最佳人選。但郭台銘創辦的富士康科技集團，在中國擁有龐大的工廠，並僱用了超過100萬個中國工人，《外交政策》認為，郭台銘與中國深厚的個人和商業關係，可能反而使他沒那麼適合與北京進行交流。
郭台銘4月27日在東海大學演講時曾說過，若他來掌權共機不會繞台。對此史丹佛大學胡佛研究所研究員坦普爾曼（Kharis Templeman）向《外交政策》表示：「有一種富有的、白手起家的億萬富翁，他們認為，因為他們賺了很多錢，多年來取得了這麼多成就，所以他們比任何人都知道如何解決國家的問題。」坦普爾曼還說道，他認為激勵郭台銘參選的部分原因僅是出於他的自我中心——認為自己在商界擁有突出地位，因此可以比政治光譜的任一端更好地治理台灣。
《外交政策》也提到，國民黨自1949年逃離中國來台建立政府以來，在意識形態上就發生了某種轉變，從2000年代初期開始，國民黨由原先激進的反共立場逐漸傾向「維持穩定」（don’t rock the boat），與支持台灣獨立、現任總統蔡英文所屬的執政黨民進黨相比，國民黨的立場更為親中。而民進黨所提名的總統候選人賴清德，立場則被認為比蔡英文更傾向獨立。
國民黨提名侯友宜「沒有懸念」
華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）告訴《外交政策》：「我認為國民黨更有可能提名侯友宜，因為郭台銘的背景及其與中國的關係，很容易成為民進黨批評的素材。」
也有不具名的知情人士告訴《彭博社》，國民黨明天將正式提名侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選。
這位知情人士還表示，國民黨之所以會選擇侯友宜而不是郭台銘，是因為侯友宜不論在民調、還是在立法委員及地方人士中，都擁有更高的支持度，在黨內也擁有更高的聲量。
儘管可望被提名，但據《彭博社》報導，侯友宜仍面臨兩難境地：首先，侯友宜在贏得市長選舉幾個月後就宣布參選總統，可能會讓人質疑他對選民的承諾；其次，侯友宜缺乏國際經驗，尤其在外交和國防領域。為了提升自己的外交資歷，侯友宜上個月訪問了新加坡，並會見了新加坡的副總理黃循財，而黃循財已被確定成為下一任新加坡總理。
《彭博社》也提到，關於台灣的政治地位問題，是每次總統選舉中必爭論的關鍵。據國立政治大學選舉研究中心今年所做的「臺灣民眾統獨立場趨勢分佈」，儘管從2018年開始，台灣民眾傾向獨立的比例大幅提升，但傾向維持現狀的比例還是較高。而侯友宜在5月8日新北市議會總質詢時曾明確表示，他反對「一國兩制」、反對「台獨」。
據《法國國際廣播電台》報導，國民黨主席朱立倫昨天晚間6點先會見郭台銘，7點再會見侯友宜，分別向郭、侯說明黨內初步調查結果，並邀請侯友宜明天出席中常會。國民黨早已排定在明天中常會正式公布代表國民黨角逐總統的人選，報導指出，有國民黨高層分析，據目前所有的民調數據及黨中央調查縣市長、立委的結果，都是侯友宜勝出，因此國民黨徵召侯友宜應該「沒有懸念」。
新聞來源
- Taiwan’s Trump Wants to Make Nice With Beijing（Foreignpolicy）
- Taiwan’s Opposition to Pick Hou for President Over Foxconn’s Gou（Bloomberg）
- 朱立倫昨夜會郭侯國民黨明中常會可能徵召侯友宜（法國國際廣播電台）
延伸閱讀
- 三大面向分析總統候選人，郭侯柯賴誰是年輕人的新寵物？
- 郭台銘低姿態向韓國瑜道歉，沈智慧：過半中常委挺郭，徵召侯會「有意見」
- 【全文】郭台銘金門發表和平宣言，以「一中各表」基礎與中國重新談判
- 侯友宜：我反對一國兩制、反對台獨，2025年非核家園做不到
- 國民黨郭侯兩派角力，柯文哲：郭台銘對被徵召總統參選人有8成自信
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核稿編輯：楊士範
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會