全台目前最大離岸風場「海能風電」完工啟用，澳洲駐台代表：澳台合作提供安全的能源

台灣第3座離岸風場「海能風電」完工啟用，今（16）日在苗栗縣後龍鎮外埔漁港舉辦啟用典禮，此風場為澳商「麥格理綠投資集團」合作開發，澳洲辦事處代表露珍怡（Jenny Polyxeni Bloomfield）出席典禮，與總統蔡英文、經濟部長王美花共同見證里程碑。

「海能風電」是繼海洋風電、台電離岸一期之後，台灣第3座投入運轉的離岸風場，是COVID-19疫情後台灣第一個完工的離岸風場，也是目前台灣最大的離岸風場，一共有47架西門子 歌美颯的離岸風機， 總裝置容量為376MW，所產電力預計每年將可供應約38萬戶家庭用電。

總統蔡英文今日出席「海能馭風，綠電供臺－海能風電完工啟用典禮」，提到今年將會有4個風場完工，其中海能風場是目前最大的一個，今日共同見證再生能源發展的里程碑。

蔡英文致詞時指出，今天海能風電完工，有3項重要意義：第一項是供應產業需求，強化國際競爭力。蔡英文說，常常有人問為什麼要發展綠電？事實上，綠電已經是國家發展產業越來越重要的生產要素，作為貿易出口國，台灣產業對綠電需求只會越來越高。

第二為展現綠電在台灣穩健發展。蔡英文說，發展再生能源是台灣政府的目標，目前海上已有208座風機，從2016至2022綠電已成長5倍，未來發電度數也會越來越多。

第三則是讓台灣供電調度更靈活、更有效率，過去最大挑戰為白天用電需求尖峰，綠電能協助台電於不同時段調度供電，可以更有餘裕，讓機組在年度用電尖峰時，能夠維修完畢、上線發電。

Photo Credit: 總統府提供 總統蔡英文今日出席「海能風電完工啟用典禮」。

澳洲駐台代表：澳台合作提供安全的能源供應

海能風電是由日商捷熱能源（49%）、澳商麥格理集團旗下的綠投資集團（26%）及台灣風睿能源（25%）合作開發，也是麥格理在台灣開發建造的第2座離岸風場（另一為2019年商轉的海洋風電）。

Photo Credit: formosa2windpower 官網

澳洲辦事處今日也特別發布新聞稿，恭喜成功完成苗栗「海能風電」離岸風場計畫項目，並指這是台灣離岸風電產業發展，及推動能源轉型的重要里程碑。

澳洲辦事處指出，澳商「麥格理集團」從初期便參與了台灣離岸風電產業發展機會的開發，不僅在台灣首座商業規模離岸風場「海洋風電」（Formosa 1）的建造與啟用上扮演關鍵角色，也已於近期完成「海能風電」（Formosa 2）47支風機的安裝，而「麥格理集團」的專業離岸風電公司「科里歐永續能源」更是「海鼎風電」（Formosa 3）的主要合作夥伴。

澳洲辦事處說，上述3個 Formosa離岸風電風場計畫項目，估計每年可為台灣超過200萬戶家庭， 提供潔淨的綠色電力；另外透過這些計畫，「麥格理集團」也帶來豐富的離岸風電專業及環境保護措施，與台灣合作夥伴分享，並為台灣未來離岸風電的發展鋪路。

澳洲辦事處強調，今天的完工啟用典禮是見證澳台長期、互惠的貿易與投資關係的又一重要里程碑。澳洲很榮幸成為台灣第一大能源與礦產供應國，也是能源轉型的好夥伴。台灣在 2022年更是澳洲第4大貨物出口市場，澳台的合作夥伴關係，長期為台灣提供安全的能源供應，同時也讓澳洲的資源有穩定的投資與出口市場。

根據澳洲辦事處，澳台已舉辦3場氫能貿易與投資論壇，去年台灣亦有代表團訪問澳洲研討氫能投資計畫。此外，「澳台能礦諮商會議」今年將於澳洲舉行第28屆會議，聚焦探討能源合作與投資的新契機，並支持澳台能源與資源的多面向合作。

經濟部規劃，除了海能風電，今年預計完工的風場還包含沃旭能源的大彰化東南及西南、哥本哈根基礎建設基金（CIP）的彰芳西島、天豐新能源開發的允能1期風場，合計將達2GW裝置容量。

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核稿編輯：楊士範