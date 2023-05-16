全台目前最大離岸風場「海能風電」完工啟用，澳洲駐台代表：澳台合作提供安全的能源
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「海能風電」是繼海洋風電、台電離岸一期之後，台灣第3座投入運轉的離岸風場，是COVID-19疫情後台灣第一個完工的離岸風場，也是目前台灣最大的離岸風場，一共有47架西門子歌美颯的離岸風機，所產電力預計每年將可供應約38萬戶家庭用電。
台灣第3座離岸風場「海能風電」完工啟用，今（16）日在苗栗縣後龍鎮外埔漁港舉辦啟用典禮，此風場為澳商「麥格理綠投資集團」合作開發，澳洲辦事處代表露珍怡（Jenny Polyxeni Bloomfield）出席典禮，與總統蔡英文、經濟部長王美花共同見證里程碑。
「海能風電」是繼海洋風電、台電離岸一期之後，台灣第3座投入運轉的離岸風場，是COVID-19疫情後台灣第一個完工的離岸風場，也是目前台灣最大的離岸風場，一共有47架西門子歌美颯的離岸風機，總裝置容量為376MW，所產電力預計每年將可供應約38萬戶家庭用電。
總統蔡英文今日出席「海能馭風，綠電供臺－海能風電完工啟用典禮」，提到今年將會有4個風場完工，其中海能風場是目前最大的一個，今日共同見證再生能源發展的里程碑。
蔡英文致詞時指出，今天海能風電完工，有3項重要意義：第一項是供應產業需求，強化國際競爭力。蔡英文說，常常有人問為什麼要發展綠電？事實上，綠電已經是國家發展產業越來越重要的生產要素，作為貿易出口國，台灣產業對綠電需求只會越來越高。
第二為展現綠電在台灣穩健發展。蔡英文說，發展再生能源是台灣政府的目標，目前海上已有208座風機，從2016至2022綠電已成長5倍，未來發電度數也會越來越多。
第三則是讓台灣供電調度更靈活、更有效率，過去最大挑戰為白天用電需求尖峰，綠電能協助台電於不同時段調度供電，可以更有餘裕，讓機組在年度用電尖峰時，能夠維修完畢、上線發電。
澳洲駐台代表：澳台合作提供安全的能源供應
海能風電是由日商捷熱能源（49%）、澳商麥格理集團旗下的綠投資集團（26%）及台灣風睿能源（25%）合作開發，也是麥格理在台灣開發建造的第2座離岸風場（另一為2019年商轉的海洋風電）。
澳洲辦事處今日也特別發布新聞稿，恭喜成功完成苗栗「海能風電」離岸風場計畫項目，並指這是台灣離岸風電產業發展，及推動能源轉型的重要里程碑。
澳洲辦事處指出，澳商「麥格理集團」從初期便參與了台灣離岸風電產業發展機會的開發，不僅在台灣首座商業規模離岸風場「海洋風電」（Formosa 1）的建造與啟用上扮演關鍵角色，也已於近期完成「海能風電」（Formosa 2）47支風機的安裝，而「麥格理集團」的專業離岸風電公司「科里歐永續能源」更是「海鼎風電」（Formosa 3）的主要合作夥伴。
澳洲辦事處說，上述3個 Formosa離岸風電風場計畫項目，估計每年可為台灣超過200萬戶家庭， 提供潔淨的綠色電力；另外透過這些計畫，「麥格理集團」也帶來豐富的離岸風電專業及環境保護措施，與台灣合作夥伴分享，並為台灣未來離岸風電的發展鋪路。
澳洲辦事處強調，今天的完工啟用典禮是見證澳台長期、互惠的貿易與投資關係的又一重要里程碑。澳洲很榮幸成為台灣第一大能源與礦產供應國，也是能源轉型的好夥伴。台灣在 2022年更是澳洲第4大貨物出口市場，澳台的合作夥伴關係，長期為台灣提供安全的能源供應，同時也讓澳洲的資源有穩定的投資與出口市場。
根據澳洲辦事處，澳台已舉辦3場氫能貿易與投資論壇，去年台灣亦有代表團訪問澳洲研討氫能投資計畫。此外，「澳台能礦諮商會議」今年將於澳洲舉行第28屆會議，聚焦探討能源合作與投資的新契機，並支持澳台能源與資源的多面向合作。
經濟部規劃，除了海能風電，今年預計完工的風場還包含沃旭能源的大彰化東南及西南、哥本哈根基礎建設基金（CIP）的彰芳西島、天豐新能源開發的允能1期風場，合計將達2GW裝置容量。
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核稿編輯：楊士範
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。