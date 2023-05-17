倡議12年終於等到「動物保護司」，成立後必須面對「強幹弱枝」等四大問題

文：吳宗憲（台南大學行政管理系教授、關懷生命協會理事長）

阿基米德曾說：「給我一個支點，我就能移動地球（Give me a place to stand on, and I will move the Earth）。」我想尋找支點，不只是物理科學家的真理，尋找解決社會沉痾的最有效支點，更是許多社會議題工作者畢生的期盼。

認真想起來，雖然過去也常對自己有興趣的議題參與聯署，但2011年受關懷生命協會邀請，倡議動物保護司議題，才是我實際參與的社會運動的開始。

那一年，第一次向總統陳情，第一次向黨主席陳情，第一次站到立法院前短講，之後，國民黨政府承諾將提升動物保護科成立動物保護會，但之後政黨輪替。持續努力遊說下，終於盼到了行政院願意成立動物保護司，不過立法院改選屆期不連續的原因，組織法未能如期審查，直到這個會期的前幾天，終於等來了農業部組織法三讀，終於等到動物保護司的成立，2023年，距離倡議的開始，已經過了12年。

為什麼需要「動物保護司」？

回想十多年前，我們為什麼這麼急迫地希望政府能夠成立動物保護司？主要是基於以下幾個理由：

首先，動物保護行政資源極度缺乏。

至今猶記得當年面對龐大的動物保護業務，正式編制竟然只編制一個科四位同仁，如何能夠有效解決問題？未來升格後的動物保護司，人力和經費都可望增加，相信在政策規劃能力上有更大的力度。

其次，由於行政資源侷限，動物保護被迫主要只能解決同伴動物及遊蕩動物議題。

展望未來，據悉於動保司之下會再細緻分科，在動物保護科處理遊蕩動物議題、寵物管理科設計商業制度以外，預計將另設動物福利科，專門處理以往「三不管地帶」的展演動物、實驗動物、經濟動物等業務。

此外，過去動保主管機關「動保科」長年隸屬於農委會畜牧處，當動物福利與經濟利益相衝突時，難免得屈就於經濟發展之下。畜牧處所涉主要業務必定涉及動物福利議題，但扮演監督考核者卻是自己所管理的下級單位「動物保護科」，難免產生球員兼裁判的問題。未來，動物保護司從畜牧業務下獨立，更能夠扮演維護各種動物福利的角色。

再來，動物保護主管的組織位階較低，議題推動窒礙難行。

由於動物保護涉及民眾生活中的方方面面，經濟動物議題與食安有關、實驗動物議題與醫衛有關、同伴動物虐待議題與警政相關、遊蕩動物議題與民政／環保問題相關，但過去動物保護主管層級低，無法有效協調其他行政單位，動物保護司成立後，未來可以降低政策協調的難度。

「動物保護司」成立後需要面對的問題

從上面的幾項動保沉痾來說，成立動物保護司無疑是解決問題的有效支點之一。但是，面對複雜的問題並沒有簡單的答案，筆者謹分析動物保護司成立之後，必須要面對的幾項問題：

第一項，必須解決組織分工問題

《中央行政機關組織基準法》第30條第一項規定，業務單位設六司至八司為原則，各司設四科至八科為原則。因此理論上，動物保護司成立之後，最少應會設置四科。

在目前動物保護工作習慣的分類下，如何在四科之內，將龐大的同伴動物、遊蕩動物、經濟動物、展演動物及實驗動物的行政管理通通予以規劃在內，將非常考驗當事者的智慧。

根據行政理論，行政分工可以根據服務對象（同伴動物/經濟動物/實驗動物等）分工，可以根據功能特性（總務/聯絡/業務）分工，也可以根據地區（北中南東）分工，估計未來大抵會根據服務對象做為分工基礎，再加入些許的功能特性分工，組成新的動物保護司。

Photo Credit: 中央社 農委會即將升格為農業部

第二項，必須爭取足夠的行政資源

由於農業部是升格的部會，未來設置的8個司、6個處、8個三級所屬機關及7個試驗研究單位，除了延續現有的組織外，除了新增的「動物保護司」以外，也新增了「資源永續利用司」，林務局調整為「林業及自然保育署」，水土保持局調整為「水土保持及農村發展署」，還有「獸醫研究所」由目前家畜衛生試驗所改制，「農業藥物試驗所」由農業藥物毒物試驗所改制，「生物多樣性研究所」則由特有生物研究保育中心改制。

眾多新成立與調整改制的單位，如何爭取有限行政資源，是議題之二。

第三項，必須面對行政業務排序的問題

除了向部內爭取資源，也必須與眾多部外的利益團體，包括業者、動物保護團體、學術單位等，協調行政資源分配的優先順序。

所幸，過去這麼多年以來，雖然在行政資源不足的情況下，動物保護科仍勉力在2020年集合了產官學之力，完成了我國第一部「動物福利白皮書」，規劃了我國動物福利政策的發展藍圖，目前的當務之急，便是在這個藍圖之下，統合各方意見進一步排出政策優先順序，做為未來行政業務及分配資源的標準。

第四項，必須面對「強幹弱枝」的問題

猶記得當年到總統府陳情之時，馬總統面對成立動物保護司的要求，眉頭深鎖地說，如果中央成立的動物保護司，那會面臨「強幹弱枝」的問題，地方政府的行政量能將無法配合中央政策的要求。

究實而論，從地方自治法的角度來說，地方政府的組織權、人事權與預算權的確都屬於地方首長所有，中央政府對地方或許能在政策或法令上予以要求，但卻無法干涉地方政府的用人用錢，若地方政府不願在動保司成立之後，同步調整地方政府的組織、人力與預算，的確會發生「強幹弱枝」的問題，在地方政府動保業務增加，人力卻未見增補的狀況下，會造成嚴重的動保行政人力流失的問題。