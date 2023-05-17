倡議12年終於等到「動物保護司」，成立後必須面對「強幹弱枝」等四大問題
我們想讓你知道的是
過去台灣的動保行政資源極度缺乏，經過倡議、政黨輪替、一個一個會期後，「動物保護司」終於要誕生。不過動保業務非常複雜，如何將同伴動物、遊蕩動物、經濟動物、展演動物及實驗動物種種議題的行政管理通通規劃在內，將非常考驗當事者的智慧。
文：吳宗憲（台南大學行政管理系教授、關懷生命協會理事長）
阿基米德曾說：「給我一個支點，我就能移動地球（Give me a place to stand on, and I will move the Earth）。」我想尋找支點，不只是物理科學家的真理，尋找解決社會沉痾的最有效支點，更是許多社會議題工作者畢生的期盼。
認真想起來，雖然過去也常對自己有興趣的議題參與聯署，但2011年受關懷生命協會邀請，倡議動物保護司議題，才是我實際參與的社會運動的開始。
那一年，第一次向總統陳情，第一次向黨主席陳情，第一次站到立法院前短講，之後，國民黨政府承諾將提升動物保護科成立動物保護會，但之後政黨輪替。持續努力遊說下，終於盼到了行政院願意成立動物保護司，不過立法院改選屆期不連續的原因，組織法未能如期審查，直到這個會期的前幾天，終於等來了農業部組織法三讀，終於等到動物保護司的成立，2023年，距離倡議的開始，已經過了12年。
為什麼需要「動物保護司」？
回想十多年前，我們為什麼這麼急迫地希望政府能夠成立動物保護司？主要是基於以下幾個理由：
首先，動物保護行政資源極度缺乏。
至今猶記得當年面對龐大的動物保護業務，正式編制竟然只編制一個科四位同仁，如何能夠有效解決問題？未來升格後的動物保護司，人力和經費都可望增加，相信在政策規劃能力上有更大的力度。
其次，由於行政資源侷限，動物保護被迫主要只能解決同伴動物及遊蕩動物議題。
展望未來，據悉於動保司之下會再細緻分科，在動物保護科處理遊蕩動物議題、寵物管理科設計商業制度以外，預計將另設動物福利科，專門處理以往「三不管地帶」的展演動物、實驗動物、經濟動物等業務。
此外，過去動保主管機關「動保科」長年隸屬於農委會畜牧處，當動物福利與經濟利益相衝突時，難免得屈就於經濟發展之下。畜牧處所涉主要業務必定涉及動物福利議題，但扮演監督考核者卻是自己所管理的下級單位「動物保護科」，難免產生球員兼裁判的問題。未來，動物保護司從畜牧業務下獨立，更能夠扮演維護各種動物福利的角色。
再來，動物保護主管的組織位階較低，議題推動窒礙難行。
由於動物保護涉及民眾生活中的方方面面，經濟動物議題與食安有關、實驗動物議題與醫衛有關、同伴動物虐待議題與警政相關、遊蕩動物議題與民政／環保問題相關，但過去動物保護主管層級低，無法有效協調其他行政單位，動物保護司成立後，未來可以降低政策協調的難度。
「動物保護司」成立後需要面對的問題
從上面的幾項動保沉痾來說，成立動物保護司無疑是解決問題的有效支點之一。但是，面對複雜的問題並沒有簡單的答案，筆者謹分析動物保護司成立之後，必須要面對的幾項問題：
第一項，必須解決組織分工問題
《中央行政機關組織基準法》第30條第一項規定，業務單位設六司至八司為原則，各司設四科至八科為原則。因此理論上，動物保護司成立之後，最少應會設置四科。
在目前動物保護工作習慣的分類下，如何在四科之內，將龐大的同伴動物、遊蕩動物、經濟動物、展演動物及實驗動物的行政管理通通予以規劃在內，將非常考驗當事者的智慧。
根據行政理論，行政分工可以根據服務對象（同伴動物/經濟動物/實驗動物等）分工，可以根據功能特性（總務/聯絡/業務）分工，也可以根據地區（北中南東）分工，估計未來大抵會根據服務對象做為分工基礎，再加入些許的功能特性分工，組成新的動物保護司。
第二項，必須爭取足夠的行政資源
由於農業部是升格的部會，未來設置的8個司、6個處、8個三級所屬機關及7個試驗研究單位，除了延續現有的組織外，除了新增的「動物保護司」以外，也新增了「資源永續利用司」，林務局調整為「林業及自然保育署」，水土保持局調整為「水土保持及農村發展署」，還有「獸醫研究所」由目前家畜衛生試驗所改制，「農業藥物試驗所」由農業藥物毒物試驗所改制，「生物多樣性研究所」則由特有生物研究保育中心改制。
眾多新成立與調整改制的單位，如何爭取有限行政資源，是議題之二。
第三項，必須面對行政業務排序的問題
除了向部內爭取資源，也必須與眾多部外的利益團體，包括業者、動物保護團體、學術單位等，協調行政資源分配的優先順序。
所幸，過去這麼多年以來，雖然在行政資源不足的情況下，動物保護科仍勉力在2020年集合了產官學之力，完成了我國第一部「動物福利白皮書」，規劃了我國動物福利政策的發展藍圖，目前的當務之急，便是在這個藍圖之下，統合各方意見進一步排出政策優先順序，做為未來行政業務及分配資源的標準。
第四項，必須面對「強幹弱枝」的問題
猶記得當年到總統府陳情之時，馬總統面對成立動物保護司的要求，眉頭深鎖地說，如果中央成立的動物保護司，那會面臨「強幹弱枝」的問題，地方政府的行政量能將無法配合中央政策的要求。
究實而論，從地方自治法的角度來說，地方政府的組織權、人事權與預算權的確都屬於地方首長所有，中央政府對地方或許能在政策或法令上予以要求，但卻無法干涉地方政府的用人用錢，若地方政府不願在動保司成立之後，同步調整地方政府的組織、人力與預算，的確會發生「強幹弱枝」的問題，在地方政府動保業務增加，人力卻未見增補的狀況下，會造成嚴重的動保行政人力流失的問題。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。