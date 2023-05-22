《法律有關係》：聲援228而短暫入獄的楊肇嘉，進入省政府成為「體制內破壞者」
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楊肇嘉擔任民政廳長期間參與台灣行政區域重劃以及推動台灣地方自治，則是在狹窄的政治空間中，從日治時期總督府體制外的造反者，在戰後進入中華民國體制，成為體制內破壞者。楊肇嘉選擇擔任落實地方自治制度的省府民政廳長，尋求在體制內以緩慢且漸進方式，推進地方自治。
文：陳柏良
當代台灣地方自治制度的奠基與變遷：戰後初期
中華民國政府對於治理台灣的思考始於二次大戰末期，開羅會議之後。
中華民國政府於1944年在中央設計局內設立台灣調查委員會，由陳儀擔任主任委員，統籌規畫台灣收復事宜，並通過《臺灣接管計劃綱要》，台灣設立行省，適用國民政府一切法令。
依據《臺灣接管計劃綱要》第一編（通則）第五條規定：「民國之一切法令均適應於台灣」，第二編（內政）第四條規定：「接管後應積極推行地方自治」。戰後因來自美國的政治壓力，及《臺灣接管計劃綱要》的窒礙難行，中華民國政府於1945年9月制定《臺灣省收復計畫大綱》，設立台灣省行政長官公署，台灣省行政長官兼任台灣省警備總司令。
對於台灣地方自治與議會設置部分，台灣省行政長官陳儀於1945年12月26日公布《臺灣省各級民意機關成立方案》，要求地方政府必須依照中央法令，於隔年（1946）5月前，陸續辦理公民宣誓登記、公職人員候選人資格檢覆等程序，以召開村里民大會，選舉鄉鎮市民代表。鄉鎮市民代表大會選出縣參議會議員，縣參議會再選出省參議會議員，以產生制憲國民代表，參加預計於1946年5月5日在南京召開之制憲國民代表大會。
其後台灣行政長官公署依據行政長官公署條例的授權，陸續頒布《省參議會組織條例》、《省參議員選舉條例》、《縣參議會組織暫行條例》、《縣參議員選舉條例》、《市參議會組織條例》、《市參議員選舉條例》等署令。
楊肇嘉戰後曾在上海參與聲援228事件受難者運動，因而短暫入獄，之後於1948年初，自上海舉家返台。1949年12月，吳國楨擔任台灣省政府主席，即延攬楊肇嘉擔任台灣省政府委員，再於1950年1月起擔任台灣省政府民政廳長。
楊肇嘉在擔任民政廳長期間，延續其在日治時期對於地方自治的熱情，先後頒布《臺灣省各縣市實施地方自治綱要》、《臺灣省各縣市議員選舉罷免規程》、《臺灣省各縣市長選舉罷免規程》、《縣市政府組織規程》、《縣市議會組織規程》，並基於日治時期參與選舉活動的在地經驗，建議台灣省縣市長及縣市議員選舉分區分期舉辦，後經省府委員會第144次會議通過後，公告並辦理實施。
第一期是花蓮縣、台東縣，第二期是台北、基隆、台中、台南市和澎湖縣，其餘則列為第三期實施，奠定台灣地方自治的基石。
此外，楊肇嘉在民政廳長任內，基於日治時期曾赴日本與朝鮮考察選舉法規與實際運作的經驗，延續其在台灣議會設置請願運動與台灣自治聯盟的主張，於1950年頒布《臺灣省妨害選舉取締辦法》（下稱取締辦法），以日本戰前與戰後制度為主要參照對象，樹立五項基本原則：一、規定候選人得設置選舉運動員或助選員數額；二、禁止軍警公教及自治人員助選；三、規定競選經費最高額並設置帳簿定期報告收支；四、規定競選活動方式；五、規定應行取締與處罰規定。
楊肇嘉期盼透過警察嚴格執行有關限制競選活動的時間、地點與方式，以達到抑制政治資金需求的目的。此外，楊肇嘉在1952年修正《取締辦法》，引進公費選舉制度，增訂公辦政見會以及刊印選舉公報，相關經費由主辦選舉機關負擔，以維繫選舉競爭的公平性。
以戶別拜訪禁止條款為例，總督府考量到提高投票率，並未予以禁止。然楊肇嘉卻認為，避免候選人、助選員與選民接觸，才能避免買票等不正行為，從而壓低競選開支，此在《取締辦法》第四條規定：競選活動以左列各種方式為限：演說、廣播、刊登競選廣告或活動廣告、發放宣傳品。競選活動限於公開場合，禁止候選人、助選員與選民有檯面下接觸，意圖透過以立法強制的方式，限制競選活動為政策性宣傳之方式，改變台灣的選舉文化。
楊肇嘉於1952年再次主導修正《取締辦法》，仿效日本戰前內地於1934年修正的眾議員選舉法，導入公費選舉制度並限縮競選活動範圍。1952年版的《取締辦法》第五條規定，競選活動以左列方式為限：一、使用學校或廣播電台之設備發表政見或演說；二、選舉公報：由選務機關彙編，並分送選民；三、候選人之基本資料，由選務機關在當地報紙刊登；四、使用汽車一輛。此外，競選經費僅限於設立競選辦事處，辦事處人員限於三到五人。
雖然楊肇嘉在競選經費管制的嘗試與台灣政治脈絡和社會現實相距過遠，因而在其卸任後遭到邊緣化，產生制度飄移現象。但其利用歷史機遇，成功發揮體制內破壞者的功能，重新劃分台灣地方行政區域、開放省政府以下各級議會直選、引進公費選舉制度等，對台灣地方自治與近代民主思潮奠定制度性基礎架構。
1980年代黨外運動風起雲湧時，曾有黨外人士批評楊肇嘉在1960年代組黨運動的缺席以及引入「半套」地方自治。相較之下，日治時期台灣自治運動的先驅林茂生、陳忻在228事件中犧牲；林獻堂於1949年9月起以養病為由離台赴日，從日治時期尋求體制外改革的造反者，到戰後因對中華民國體制的政治脈絡失望而選擇完全退隱。
曾在台灣議會設置議會請願運動風頭甚健，並創辦台灣青年雜誌的林呈祿，卻在戰後選擇噤聲不言。另一自治運動健將蔡培火，在戰後積極向中華民國政府靠攏，先後出任毫無實權的行政院政務委員、國策顧問，成為既有制度內的機會主義者或共生者。
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。