響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖

全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。

同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。

綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質

由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。

Photo Credit : 藍圖營造

藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。

從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。

推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅

接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。

Photo Credit : 藍圖營造

當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。

藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」

尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。

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