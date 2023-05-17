前英相特拉斯抵台演說：「我是台灣的盟友」，呼籲關閉英國全境孔子學院、停止英中經濟對話

英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）昨日抵台，今（17）日應台灣智庫「遠景基金會」邀請於台北君悅發表演說，特拉斯表示，西方國家近期出現不少雜音，仍不願與中國經濟脫鉤，或者想與中國進行某方面的合作，但她直言，「沒有民主自由，什麼都不用談」，她也呼籲西方世界形成「經濟上的北約」，透過合作共同抵禦中國的經濟脅迫。

特拉斯在本月16日至20日訪問台灣，訪台期間也將晉見府院高層。她是繼英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）後，睽違27年再度訪台的英國卸任首相。

「你們台灣，知道威脅是什麼，因為僅在80英里之外就有一個極權政權，構成的威脅不會消失。」特拉斯說，中國不想看到台灣以現況存在，因為台灣是對中國共產黨所代表的一切的直接挑戰。台灣人比中國人過得好，台灣比中國更自由，也比在中國更幸福，根據世界幸福指數，台灣比中國高出37個名次（註：台灣排在第27名，中國則為64名）。

特拉斯稱讚，台灣在總統蔡英文的領導和法治下，看到了現代科技和創新，也看到來自台灣的半導體和珍珠奶茶，正出口到世界各地。特拉斯說，台灣正在全球形塑巨大影響，世界上90％的先進晶片，60％的手機、筆電都來自台灣，而台海周邊的航線對全球商業來說絕對至關重要；台灣經濟從2013年開始，平均每年增長3.2％，「西方國家可以向台灣學習很多」。

駁斥西方國家仍盼與中國合作，「沒有自由民主什麼都不用談」

特拉斯說，歐洲國家以距離遙遠為由對台灣撒手不管是完全不負責任的，她說台海議題攸關歐洲的核心利益，對台灣的封鎖或入侵會破壞歐洲的自由和民主，就像俄羅斯入侵烏克蘭，中國對台灣的入侵也會破壞太平洋的自由和民主。

特拉斯指出，西方有很多人說我們不想再發生一次冷戰，但「這不是我們可以選擇的」。特拉斯說，中國作為一個極權政權，現在已是世界上最大的經濟體，中國想利用這樣的地位以獲得支配優勢，並且中國正在以驚人的速度發展海軍，進行歷史上最大規模的平時擴軍計畫，中國已經與其他希望削弱自由世界的國家結盟，「他們已經對自己的策略做出了選擇。」

特拉斯說，自由世界出現許多雜音，西方仍然有太多人認為可以在氣候變遷等議題上與中國合作，但她指出，「沒有自由和民主，什麼都不用談。」

英國前首相特拉斯16日於台北君悅發表演說。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

呼籲關閉英國全境孔子學院、停止英中經濟對話

特拉斯反問，「我們的選擇是安撫和接受中國的選擇，還是立即採取行動防止衝突？」她提到英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在去年夏天形容中國作為英國最大的長期威脅，也說孔子學院應該關閉，而特拉斯認同「他是對的，我們需要緊急制定這些政策。」

她建議英國的外交國防評估報告需要修改，明確的表明中國是一個威脅，英國的孔子學院應該立即關閉，而可以由香港和台灣的機構取代提供服務。

特拉斯也建議英國不再恢復與中國的經濟對話和中英經貿聯委會，因為英國無法與中國經濟有更多的合作。特拉斯也呼籲要在各個領域減少對中國的依賴，提到當她擔任外相時，英國首次對俄羅斯實施制裁時，英國民間也有反對聲浪，因為那些單位當時已經深深紮根於俄羅斯，特拉斯說對中國而言，「現在就要採取行動，確保我們做好準備。」

對於自由世界的建言，特拉斯認為，自由世界可以利用貿易協定作為維護自由的墊腳石。 她很高興英國現在加入了全面進步的跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），也鼓勵英國、日本和加拿大與其他盟友公開支持台灣加入CPTPP，如此不僅會讓每年86億英鎊的英台貿易更上一層樓，還將有助於為台灣這個重要的民主國家進一步建立經濟聯繫：「我希望英國與CPTPP的主要成員合作，支持台灣加入CPTPP，並共同努力建立一個經濟北約，這對於承擔經濟脅迫和試圖主導經濟至關重要。」

特拉斯進一步指出，要對抗中國，自由世界需要在防務方面更緊密地合作，也需要協調如何對台灣出口武器，特拉斯說太多的政策是在沒有直接與台灣對話的情況下制定的，要確保世界各地的代表處能夠進行這些對話，也要被賦予能夠參與這些討論所需要的地位。

特拉斯說，她一直很想來台灣，但作為首相受到了很大的限制；她說台灣確實是自由、民主、自由企業的燈塔，也是現在世界民主國家和獨裁政權對抗時，位於自由的前線。

特拉斯說，她知道如果台灣的自由受到威脅，台灣人民會挺身而出抗爭，但也需要盟友支持，「我是這些盟友之一，我知道你們在整個自由世界有很多很多朋友。」她也說自己這次來台，就是直接傳遞英國人民與台灣團結一心，「在未來的日子裡，英國與世界需要竭盡全力支持台灣。你們的未來，就是我們的未來。」

遠景基金會董事長陳唐山表示，特拉斯在擔任英國外相期間，已對台灣表現出大力支持，她呼籲西方世界向台灣提供更多支持，確保台灣有能力自我防衛。陳唐山也指出，英國是向烏克蘭提供軍事援助的第二大提供國，也是第一個向烏克蘭提供遠程武器的國家，英國已經表明，支持烏克蘭並不意味著轉移對台灣的支持，英國政府去年批准大幅增加對台灣的潛艇零組件和技術出口。

Photo Credit: 中央社 英國前首相特拉斯（後中）抵台訪問，17日上午應遠景基金會邀請在台北君悅酒店舉辦訪台演講會。

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核稿編輯：羅元祺