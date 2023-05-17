前英相特拉斯抵台演說：「我是台灣的盟友」，呼籲關閉英國全境孔子學院、停止英中經濟對話
我們想讓你知道的是
英國前首相特拉斯說，歐洲國家以距離遙遠為由對台灣撒手不管是完全不負責任的，她說台海議題攸關歐洲的核心利益，她建議英國的外交國防評估報告需要修改，明確的表明中國是一個威脅，英國的孔子學院應該立即關閉，而可以由香港和台灣的機構取代提供服務。
英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）昨日抵台，今（17）日應台灣智庫「遠景基金會」邀請於台北君悅發表演說，特拉斯表示，西方國家近期出現不少雜音，仍不願與中國經濟脫鉤，或者想與中國進行某方面的合作，但她直言，「沒有民主自由，什麼都不用談」，她也呼籲西方世界形成「經濟上的北約」，透過合作共同抵禦中國的經濟脅迫。
特拉斯在本月16日至20日訪問台灣，訪台期間也將晉見府院高層。她是繼英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）後，睽違27年再度訪台的英國卸任首相。
「你們台灣，知道威脅是什麼，因為僅在80英里之外就有一個極權政權，構成的威脅不會消失。」特拉斯說，中國不想看到台灣以現況存在，因為台灣是對中國共產黨所代表的一切的直接挑戰。台灣人比中國人過得好，台灣比中國更自由，也比在中國更幸福，根據世界幸福指數，台灣比中國高出37個名次（註：台灣排在第27名，中國則為64名）。
特拉斯稱讚，台灣在總統蔡英文的領導和法治下，看到了現代科技和創新，也看到來自台灣的半導體和珍珠奶茶，正出口到世界各地。特拉斯說，台灣正在全球形塑巨大影響，世界上90％的先進晶片，60％的手機、筆電都來自台灣，而台海周邊的航線對全球商業來說絕對至關重要；台灣經濟從2013年開始，平均每年增長3.2％，「西方國家可以向台灣學習很多」。
駁斥西方國家仍盼與中國合作，「沒有自由民主什麼都不用談」
特拉斯說，歐洲國家以距離遙遠為由對台灣撒手不管是完全不負責任的，她說台海議題攸關歐洲的核心利益，對台灣的封鎖或入侵會破壞歐洲的自由和民主，就像俄羅斯入侵烏克蘭，中國對台灣的入侵也會破壞太平洋的自由和民主。
特拉斯指出，西方有很多人說我們不想再發生一次冷戰，但「這不是我們可以選擇的」。特拉斯說，中國作為一個極權政權，現在已是世界上最大的經濟體，中國想利用這樣的地位以獲得支配優勢，並且中國正在以驚人的速度發展海軍，進行歷史上最大規模的平時擴軍計畫，中國已經與其他希望削弱自由世界的國家結盟，「他們已經對自己的策略做出了選擇。」
特拉斯說，自由世界出現許多雜音，西方仍然有太多人認為可以在氣候變遷等議題上與中國合作，但她指出，「沒有自由和民主，什麼都不用談。」
呼籲關閉英國全境孔子學院、停止英中經濟對話
特拉斯反問，「我們的選擇是安撫和接受中國的選擇，還是立即採取行動防止衝突？」她提到英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在去年夏天形容中國作為英國最大的長期威脅，也說孔子學院應該關閉，而特拉斯認同「他是對的，我們需要緊急制定這些政策。」
她建議英國的外交國防評估報告需要修改，明確的表明中國是一個威脅，英國的孔子學院應該立即關閉，而可以由香港和台灣的機構取代提供服務。
特拉斯也建議英國不再恢復與中國的經濟對話和中英經貿聯委會，因為英國無法與中國經濟有更多的合作。特拉斯也呼籲要在各個領域減少對中國的依賴，提到當她擔任外相時，英國首次對俄羅斯實施制裁時，英國民間也有反對聲浪，因為那些單位當時已經深深紮根於俄羅斯，特拉斯說對中國而言，「現在就要採取行動，確保我們做好準備。」
對於自由世界的建言，特拉斯認為，自由世界可以利用貿易協定作為維護自由的墊腳石。 她很高興英國現在加入了全面進步的跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），也鼓勵英國、日本和加拿大與其他盟友公開支持台灣加入CPTPP，如此不僅會讓每年86億英鎊的英台貿易更上一層樓，還將有助於為台灣這個重要的民主國家進一步建立經濟聯繫：「我希望英國與CPTPP的主要成員合作，支持台灣加入CPTPP，並共同努力建立一個經濟北約，這對於承擔經濟脅迫和試圖主導經濟至關重要。」
特拉斯進一步指出，要對抗中國，自由世界需要在防務方面更緊密地合作，也需要協調如何對台灣出口武器，特拉斯說太多的政策是在沒有直接與台灣對話的情況下制定的，要確保世界各地的代表處能夠進行這些對話，也要被賦予能夠參與這些討論所需要的地位。
特拉斯說，她一直很想來台灣，但作為首相受到了很大的限制；她說台灣確實是自由、民主、自由企業的燈塔，也是現在世界民主國家和獨裁政權對抗時，位於自由的前線。
特拉斯說，她知道如果台灣的自由受到威脅，台灣人民會挺身而出抗爭，但也需要盟友支持，「我是這些盟友之一，我知道你們在整個自由世界有很多很多朋友。」她也說自己這次來台，就是直接傳遞英國人民與台灣團結一心，「在未來的日子裡，英國與世界需要竭盡全力支持台灣。你們的未來，就是我們的未來。」
遠景基金會董事長陳唐山表示，特拉斯在擔任英國外相期間，已對台灣表現出大力支持，她呼籲西方世界向台灣提供更多支持，確保台灣有能力自我防衛。陳唐山也指出，英國是向烏克蘭提供軍事援助的第二大提供國，也是第一個向烏克蘭提供遠程武器的國家，英國已經表明，支持烏克蘭並不意味著轉移對台灣的支持，英國政府去年批准大幅增加對台灣的潛艇零組件和技術出口。
延伸閱讀
- 英國前首相特拉斯今抵台，外交部長吳釗燮：她的訪問讓台灣人放心、知道「我們不孤單」
- 英國前首相特拉斯5/16訪台，同黨友台議員痛批：作秀、糟糕的Instagram外交
- 特拉斯外相轉首相：無論「抗中」姿態是否改變，台英關係有機會更上一層樓
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：羅元祺
Tags：
韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
「你還沒吃過的韓國」線上票選，趕快為您心目中的美食投票！
截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
如果上面幾項介紹不是您的首選，那何不點進線上票選活動投票網頁，從大韓民國的百項美食中，挑選出專屬於你的前5名美食吧！
韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！