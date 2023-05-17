訪台遭中英媒體「砲口ㄧ致」稱作秀，特拉斯痛批《衛報》等英媒複製中共大外宣
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特拉斯說，有時英國媒體或英國政治圈會複製中國共產黨的說詞，「英國媒體要非常謹慎」。她也額外點名針對她訪台砲火猛烈的英國《衛報》，稱《衛報》如果在沒有新聞自由的北京運作，「可能會不太成功」。
英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）昨日抵台，今（17）日應台灣智庫「遠景基金會」邀請於台北君悅發表演說，結束後也接受台灣與國際媒體的訪問，由前駐美國代表處政治組組長、台北市議員趙怡翔主持。
面對近期英國國內不少政治人物反對她拜訪台灣，特拉斯直言，有時英國媒體或英國政治圈會複製中國共產黨的說詞，「要非常謹慎」。
特拉斯訪台前爭議不斷，除了中國官媒《環球時報》痛批她是「過氣的政治人物，透過訪台達成政治利益」，甚至保守黨同黨議員也不力挺。去（2022）年12月才率團訪台的英國下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns），痛批特拉斯訪台行程是「作秀外交」（Instagram Diplomacy），對中國的鷹派發言，可能會讓已經面臨中國軍事行動升級的台灣民眾處境更加困難。
特拉斯今日於記者會上被問及，此次訪台是否有與英國政府進行協調，以及是否有將美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後造成台海局勢升溫這樣的因素，納入訪台計畫的考量？
特拉斯重申自己是因台灣政府邀請來台，她相信台灣的民選政府最知道什麼是對台灣人民最好的，以及怎麼做能幫助台灣。特拉斯說，北京當局在做的是試圖限制人們討論台灣，想要讓台灣的支持者噤聲，「他們在英國這樣做，也想在台灣這樣做」，特拉斯認為國際社會需要挺身而出，因為如果北京成功縮小了台灣的活動空間，未來會更容易達成兼併台灣的目標。
「我們難道讓中國決定我們可以拜訪誰嗎？」特拉斯說，讓極權國家去決定世界上的國家可以去哪裡旅行，是很危險的想法，對自由是很大的限縮，也與英國倡導的價值觀背道而馳；她強調自己與英國政府有很多溝通，包括與前首相強森（Boris Johnson）定期談話。
特拉斯也說，有時英國媒體或英國政治圈會複製中國共產黨的說詞，「英國媒體要非常謹慎」。她也額外點名針對她訪台砲火猛烈的英國《衛報》（The Guardian），稱《衛報》如果在沒有新聞自由的北京運作，「可能會不太成功」，她也強調「媒體自由是很珍貴的」。
《衛報》在最近一篇關於特拉斯在台演講的報導裡，引述了中國駐英國大使館譴責這次的訪問是「一場危險的政治表演，只會對英國造成傷害」，以及中國官媒《環球時報》稱特拉斯「（訪問台灣）這種醜陋的表演吸引的觀眾只會越來越少」等內容。
樂見北約在日本設立辦公室，但太平洋的安全必須由印太領袖主導
特拉斯說，她非常清楚習近平有野心奪取台灣，雖然不知道什麼時候會發生，也不知道以什麼樣的方式發生，她認為習近平和中共傾向非武力奪台，但也不排除武力犯台的可能，而自由世界可以做到的是確保台灣有良好的保護力，也讓中國政府了解，如果武力犯台將有嚴重後果，包括表明實施制裁，以及對中國實行技術出口限制，「最重要的是盡快最好準備」。
被問及北約考慮在日本設立辦公室，特拉斯表示這是很棒的消息，北約近年來在印太區域有許多實質上的合作，包括英國最近與日本簽署「相互准入協定」（RAA），同意進行聯合軍演，並分享相關技術，她期待看到北約與印太區域的盟友有更多合作。
特拉斯指出，北約是歐洲大西洋為基礎的組織，雖然英國有領土是太平洋的一部分，英國也支持在太平洋的朋友，但她認為「太平洋的安全，必須由太平洋領袖主導」，以顯示他們的領導能力。
特拉斯認為，考慮到面臨的威脅規模，她認為除了澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）、印太四方對話（QUAD）外，印太區域的國家彼此應該有更多的安全合作，也應該將台灣包括在內。
特拉斯說，伊利莎白女王級航空母艦在世界各地的巡航，是英國與世界各地盟友合作的很好的示範，並且英國與澳洲簽訂了澳英美三邊安全夥伴關係，確保澳洲能有自己的核動力潛艇；英國還與日本簽署了聯合軍演的相互准入協定，也希望與日本、韓國、澳洲這樣的盟友密切合作，以確保台灣擁有需要的防禦能力。
特拉斯於本月16日至20日訪問台灣，今早也應台灣智庫「遠景基金會」邀請發表演說，特拉斯表示，西方國家近期出現不少雜音，仍不願與中國經濟脫鉤，或者想與中國進行某方面的合作，但她直言，「沒有民主自由，什麼都不用談」，她也呼籲西方世界形成「經濟上的北約」，透過合作共同抵禦中國的經濟脅迫。
特拉斯訪台期間也將晉見府院高層，她是繼英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）後，睽違27年再度訪台的英國卸任首相。
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核稿編輯：羅元祺
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。