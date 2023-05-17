訪台遭中英媒體「砲口ㄧ致」稱作秀，特拉斯痛批《衛報》等英媒複製中共大外宣

英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）昨日抵台，今（17）日應台灣智庫「遠景基金會」邀請於台北君悅發表演說，結束後也接受台灣與國際媒體的訪問，由前駐美國代表處政治組組長、台北市議員趙怡翔主持。

面對近期英國國內不少政治人物反對她拜訪台灣，特拉斯直言，有時英國媒體或英國政治圈會複製中國共產黨的說詞，「要非常謹慎」。

特拉斯訪台前爭議不斷，除了中國官媒《環球時報》痛批她是「過氣的政治人物，透過訪台達成政治利益」，甚至保守黨同黨議員也不力挺。去（2022）年12月才率團訪台的英國下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns），痛批特拉斯訪台行程是「作秀外交」（Instagram Diplomacy），對中國的鷹派發言，可能會讓已經面臨中國軍事行動升級的台灣民眾處境更加困難。

特拉斯今日於記者會上被問及，此次訪台是否有與英國政府進行協調，以及是否有將美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後造成台海局勢升溫這樣的因素，納入訪台計畫的考量？

特拉斯重申自己是因台灣政府邀請來台，她相信台灣的民選政府最知道什麼是對台灣人民最好的，以及怎麼做能幫助台灣。特拉斯說，北京當局在做的是試圖限制人們討論台灣，想要讓台灣的支持者噤聲，「他們在英國這樣做，也想在台灣這樣做」，特拉斯認為國際社會需要挺身而出，因為如果北京成功縮小了台灣的活動空間，未來會更容易達成兼併台灣的目標。

「我們難道讓中國決定我們可以拜訪誰嗎？」特拉斯說，讓極權國家去決定世界上的國家可以去哪裡旅行，是很危險的想法，對自由是很大的限縮，也與英國倡導的價值觀背道而馳；她強調自己與英國政府有很多溝通，包括與前首相強森（Boris Johnson）定期談話。

特拉斯也說，有時英國媒體或英國政治圈會複製中國共產黨的說詞，「英國媒體要非常謹慎」。她也額外點名針對她訪台砲火猛烈的英國《衛報》（The Guardian），稱《衛報》如果在沒有新聞自由的北京運作，「可能會不太成功」，她也強調「媒體自由是很珍貴的」。

《衛報》在最近一篇關於特拉斯在台演講的報導裡，引述了中國駐英國大使館譴責這次的訪問是「一場危險的政治表演，只會對英國造成傷害」，以及中國官媒《環球時報》稱特拉斯「（訪問台灣）這種 醜陋的表演吸引的觀眾只會越來越少」等 內容。

Liz Truss in Taiwan calls for ‘economic Nato’ to challenge China https://t.co/AoQkbMnMMc pic.twitter.com/BmkOC2SYgE — Guardian news (@guardiannews) May 17, 2023

樂見北約在日本設立辦公室，但太平洋的安全必須由印太領袖主導

特拉斯說，她非常清楚習近平有野心奪取台灣，雖然不知道什麼時候會發生，也不知道以什麼樣的方式發生，她認為習近平和中共傾向非武力奪台，但也不排除武力犯台的可能，而自由世界可以做到的是確保台灣有良好的保護力，也讓中國政府了解，如果武力犯台將有嚴重後果，包括表明實施制裁，以及對中國實行技術出口限制，「最重要的是盡快最好準備」。

被問及北約考慮在日本設立辦公室，特拉斯表示這是很棒的消息，北約近年來在印太區域有許多實質上的合作，包括英國最近與日本簽署「相互准入協定」（RAA），同意進行聯合軍演，並分享相關技術，她期待看到北約與印太區域的盟友有更多合作。

特拉斯指出，北約是歐洲大西洋為基礎的組織，雖然英國有領土是太平洋的一部分，英國也支持在太平洋的朋友，但她認為「太平洋的安全，必須由太平洋領袖主導」，以顯示他們的領導能力。

特拉斯認為，考慮到面臨的威脅規模，她認為除了澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）、印太四方對話（QUAD）外，印太區域的國家彼此應該有更多的安全合作，也應該將台灣包括在內。

特拉斯說，伊利莎白女王級航空母艦在世界各地的巡航，是英國與世界各地盟友合作的很好的示範，並且英國與澳洲簽訂了澳英美三邊安全夥伴關係，確保澳洲能有自己的核動力潛艇；英國還與日本簽署了聯合軍演的相互准入協定，也希望與日本、韓國、澳洲這樣的盟友密切合作，以確保台灣擁有需要的防禦能力。

特拉斯於本月16日至20日訪問台灣，今早也應台灣智庫「遠景基金會」邀請發表演說，特拉斯表示，西方國家近期出現不少雜音，仍不願與中國經濟脫鉤，或者想與中國進行某方面的合作，但她直言，「沒有民主自由，什麼都不用談」，她也呼籲西方世界形成「經濟上的北約」，透過合作共同抵禦中國的經濟脅迫。

特拉斯訪台期間也將晉見府院高層，她是繼英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）後，睽違27年再度訪台的英國卸任首相。

Photo Credit: 中央社 前英國首相特拉斯（右3）訪台，17日應遠景基金會邀請，在台北發表演講，外交部長吳釗燮（左1）、美國全球婦女議題無任所大使柯里（左3）、日本前防衛副大臣中山泰秀（左2）、遠景基金會董事長陳唐山（右2）、執行長賴怡忠（右1）出席活動。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺