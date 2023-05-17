GIMBA雙聯學位，跨界培養AI大數據人才

美國西密西根大學和國立中正大學於2020年開始合作雙聯學制，以培育高階企業管理人才為軸心，創造多元彈性的就學環境。全新的1+1碩士學程就是一個很好的例子，學生可以在台灣奠定基礎實力一年，然後前往美國校本部就讀，或可以直接選擇在台北完成學位，取得美國校本部MBA碩士同等學歷。

美國西密西根大學全球創新管理碩士今年邁入第四屆招生，推出了最新的BAGC（Business Analytics Graduate Certificate）大數據商業分析證照課程。學員可以取得證照後，銜接線上或實體MBA課程，並彈性抵免學分。透過七個月的實務主題包含商業分析、商業資料管理、視覺化分析、預測分析與資料探勘，讓專業工作者在未來虛實交互的商業營運模式中，找到最適決策。

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今年五月初，西密西根大學商學院行銷學首席教授Kelley O'Reilly親自來台授課。接受中心採訪時，她談到對人工智慧如何顛覆傳統產業的樂觀態度：「我認為人工智慧的出現對人類文明是有益的。我們不需要過度驚慌。人工智慧會進化，而人類當然也會。懂得運用就能截長補短，世界將會變得更美好。」

Photo Credit：中碩教育集團 Kelley教授。

Global Innovation MBA學員來自各方產業的菁英，現任仁寶電腦品管副理的第一屆校友黃先生特別在自己的部落格上回顧：

記得Kelley教授的跨國談判溝通課是場震撼教育；教授指派了一項任務，內容是和旅行社議價所有可能的旅遊方案，這對當時的校友來說是一項艱難的挑戰。Kelley教授在課程中說道，「談判最重要的是提供雙方所需的資源，創造互利共贏的長久合作關係，而非視對方為敵人。」在大數據的時代，我們有太多可運用的AI工具，幫助我們將數據影像視覺化達到更精準的預測。無論是在談判的過程或是向客戶提案，能看懂圖表的言外之意，將是一個能讓你從人群中脫穎而出的專業技能。

校友黃副理也在文末有感而發：真心感恩，能在台灣完成我第二個碩士學位，而且是用相對低的成本體驗了國外的教學方式，兼顧工作與學業的方式，非常適合經理人的需求，藉此在這一新世代科技轉折「奇異點」中勝出。如果你正在考慮在職進修，想創造全英文環境並提升自己的英文口說與報告能力，那麼進入WMU GIMBA的西方管理科學碩士學程，將會是最適合你的選擇。

Photo Credit：中碩教育集團 GIMBA學生赴美參加畢業典禮。

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