體育選手進半導體業不是夢，5家半導體業者參與教育部計畫、助選手轉職

台灣運動產業發展越發蓬勃，體育選手的職涯也逐漸受到關注，教育部今（16）日宣布啟動「選手前進半導體培訓計畫」，協助體育選手轉換跑道、進入高科技產業，目前共有5家半導體廠商加入。

教育部次長林騰蛟表示，去（2022）年年底楠梓足球場的啟用時，與高雄大學校長陳月端結緣，閒聊時了解到高雄大學結合鄰近日月光等半導體公司，辦理運動選手的人才培訓，評估之後體育署在1月委託高雄大學做規劃，4月份正式核定「輔導績優運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」。

該計畫共有日月光、華泰、國巨、穎崴、台虹等5家半導體業者加入，林騰蛟指出，目前計畫每個梯次招收35名學生，培訓對象以曾任國家代表隊的選手優先，剩下名額會擴及曾參加國內六大綜合性賽事的選手，針對選手採用先聘後訓方式，經過半年基礎訓練、一年半進階在職訓練，最後到企業擔任初級工程師。

選手加入計畫，5大企業「保證就業」

立委劉世芳指出，台灣很多績優運動選手體力到達巔峰後，可能在年輕時就需要轉職，這項計畫替選手的職涯再開一扇窗，讓他們除了學校老師、教練、運動產業等職業以外，還可以進入台灣引以為傲的護國神山——半導體產業。劉世芳表示，很多學生家長怕孩子年輕就沒工作，不管是公務部門還是民間的高科技產業，而讓家長知道孩子隨時都能轉職，學生也更能在本職運動上發揮。

談到計畫的進行流程，高雄大學校長陳月端表示，廠商一旦決定聘用選手，選手就是受僱員工、以技術員的身份加入計畫，為期2年的計畫包含培訓、考核，未來選手就可能成為初級工程師或在現場擔任管理職，保證就業。陳月端感謝5大企業善盡社會責任，讓參與計畫的選手能有2年完整培訓與受僱身份，原計每梯次收35名學生，目前各企業共已開出55個職缺。

日月光副總李叔霞說明為何運動員適合進入科技業，選手有抗壓性、穩定、追求成功的特質，且能夠團隊合作、擁有開放的心胸，這些特質都符合半導體行業的需求。除此之外，穩定人才來源對企業來講非常重要，李叔霞坦言，今（2023）年半導體正好生意不太好，這個計畫就可以用來儲備人才能量，未來期許能攜手更多的企業加入團隊。

選手跳半導體業不是夢，前球員現身說法

記者會也邀請到從運動選手跳到半導體業工程師的郭建宏，到場分享自己轉職的心路歷程。他過去是職棒選手，26歲參加選秀時進入中信棒球隊、29歲決定不要再打球，「體育選手沒有大家看到的那麼光鮮亮麗，薪資也沒那麼高」，一心想回南部家鄉的他，剛好碰到有學長在日月光工作，就進入了科技業。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 郭建宏過去是職棒選手，26歲參加選秀時進入中信棒球隊、29歲決定不要再打球，「體育選手沒有大家看到的那麼光鮮亮麗，薪資也沒那麼高」。

郭建宏表示，雖然他待的部門沒有那麼好走，但他不會就問、不會就學習，也已經在日月光待了9年。目前計畫都在南部，郭建宏也希望讓中區、北區也有這樣的計畫，讓各種選手都能參與這樣的活動，有更多機會從事教練以外的事情。

對於這樣的建議，陳月端強調，只要教育部、體育署支持，「到哪裡都可以，高雄大學和18所學校會全力以赴」。林騰蛟也回應，這只是先導計劃，未來如果中北部有需求，體育署會視學校情況做進一步規劃。

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核稿編輯：楊士範