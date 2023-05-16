從學霸到泰國政壇黑馬，皮塔表示他準備好擔任總理、「去服務民眾」
我們想讓你知道的是
前進黨的前身是泰國年輕企業家他納通2018年成立的未來前進黨（Future Forward），該黨在2020遭法院解散，引發了學生街頭運動狂潮。未來前進黨的議員在黨被解散後轉入前進黨，企業家背景的皮塔便一肩扛下主席重任，帶領該黨在今年的選舉中獲得超乎預期的成績。
（中央社）泰國大選結果揭曉，前進黨是大贏家，42歲的黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）可望成總理。他頂著哈佛學霸光環、幫家族企業起死回生，並深受年輕人喜愛，其堅持反獨裁、建立真民主的理念讓各界期待能為泰國帶來改變。
5月13日下午，泰國國會眾議院選舉前一天，曼谷的氣溫來到將近攝氏40度，老城區的路邊聚集著一群民眾，在豔陽下揮汗如雨，一見到前進黨主席皮塔，人群騷動尖叫，爭相與皮塔合照。
皮塔從上一個行程匆匆趕過來，馬上再登上另一個候選人的競選車，要趕在競選時間傍晚6時前完成掃街催票行程，在刺眼的陽光下，皮塔告訴現場的記者：「前進黨的夢想是透過去軍事化、反獨裁以及去中央化的概念建立真正的民主，讓泰國可以往前邁進。」
在那個時候，沒有人料到隔天的選舉，前進黨一舉拿下眾議員151席，成為國會最大黨，透過和其他政黨結盟，前進黨將有望組閣，皮塔和前進黨的夢想，就像投票日前一天的亮眼陽光一樣，閃耀在眼前，等著他們去實現。
前進黨的前身是泰國年輕企業家他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）2018年成立的未來前進黨（Future Forward），2019年選舉中，未來前進黨以新星之姿，獲得80席，成為國會第三大黨。
但他納通直言不諱挑戰當局威權遭到當局追殺，2020年憲法法庭認為他納通貸款給未來前進黨違法，裁定解散未來前進黨，他納通在內等16位黨內幹部未來10年不得成立新政黨、不能參與其他政黨、不能投票。
未來前進黨遭到解散，引發泰國年輕世代怒火，進而推動2020年的學生街頭運動狂潮，為前進黨此次勝利埋下伏筆。
皮塔是未來前進黨2019年當選的80席議員其中一個，未來前進黨的議員在黨被解散後轉入前進黨，皮塔一肩扛下主席重任，延續未來前進黨的風格，敢於提出挑戰執政當局的政策。
例如修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，反對酒類飲料生產壟斷、修憲防止再有政變及支持同性戀、雙性戀、跨性別人士（LGBT）婚姻平權等政策，都受年輕世代歡迎。
泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑，修改刑法112條觸碰了敏感的王室議題，但皮塔在15日的國際記者會上明確表示，前進黨組閣，一定會推動修改刑法112條。
今年42歲的皮塔出身富裕家庭，皮塔在踏入政治圈之前是一個商人，25歲繼承了父親的玄米油公司，後來又擔任了叫車軟體Grab的執行長，但其實皮塔的家族和政治圈有淵源，父親曾經擔任農業部的顧問，叔叔曾經是流亡前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的幕僚。
皮塔畢業於泰國法政大學金融學系，後來在哈佛大學拿到公共政策的碩士以及麻省理工學院的MBA。皮塔的父親在皮塔11歲時把他送到紐西蘭唸書，皮塔今年2月曾在一個泰國Youtube頻道中表示，他在紐西蘭唸書時只有3個電視頻道可以看，如果不是看肥皂劇，就只能看國會辯論，他因此在那時培養了對政治的興趣。
在紐西蘭、泰國、美國多地接受教育的皮塔，在哈佛大學就讀期間，是第一個拿到哈佛國際獎學金的泰國學生。留學期間一度因父親去世，返家接掌家族企業，協助負債累累的Agrifood公司起死回生，才回到美國繼續完成學業。
皮塔在2012年和泰國女演員丘堤瑪（Chutima Teepanat）結婚，2人育有一個今年7歲的女兒，不過皮塔和丘堤瑪已經在2019年離婚。
善於運用網路社群的皮塔，臉書粉專擁有137萬粉絲追蹤，除了發布與分享政黨相關活動與理念，他也經常貼出和7歲女兒的互動照片，吸引年輕粉絲支持和喜愛。他甚至曾在第一段婚姻前，被選為泰國50名最吸引人的黃金單身漢之一。
5月15日傍晚，前進黨勝選並將和其他黨結盟組閣態勢明確，皮塔帶領著曼谷32位前進黨眾議員當選人以車隊掃街方式在老城區謝票，車隊從民主紀念碑出發，到曼谷市政府前停下，皮塔對著市府廣場前上千支持者表示：「 新的一天已經來臨，新的一天為泰國帶來希望和光明！」
在國際記者會上，皮塔表示他準備好擔任總理，他也向群眾保證，所有前進黨在選前許下的承諾和計畫都會實現，「 只要大家攜手，什麼都有可能實現，此刻是我人生最榮幸的一刻，去服務民眾」。
前進黨已經宣布將和席次第二名的為泰黨（Pheu Thai）以及其他小黨包括民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、泰自由黨（Liberal Thai）以及公平黨（Fair Party）結盟，組成聯合政府，6個黨的席次加起來共309席。
泰國眾議員共500席，參議員250席，要順利當選總理需要參眾議員750個席次過半的376個席次，由於親軍方的250名參議員意向不明，前進黨的聯盟若要保證讓聯盟推出的總理人選當選，仍需要67個席次，因此皮塔若要順利出任下屆總理，需要爭取更多的盟友。
新聞來源：
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
“2023泰國大選”的相關議題
- 2023-05-16 從學霸到泰國政壇黑馬，皮塔表示他準備好擔任總理、「去服務民眾」
- 2023-05-16 泰國大選在野黨強勢領先，學者：反映了對逃離「帕拉育政權」的需要及對改變的渴望
- 2023-05-15 前進黨主席皮塔仍未有足夠席次當選泰國總理，第三大贏家泰自豪黨動向受矚
Tags：
AI浪潮來襲，雲端大鬧人才荒：即刻報名AWSome Day線上雲端培訓日，加值成為AI時代搶手新人才！
我們想讓你知道的是
當雲端與AI技術逐漸成為企業標配，「認識雲端」已然成為了工作者或求職者的關鍵素養。若想不落人後，歡迎免費報名臺灣雲端服務商AWS於5月31日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」，將雲端基礎技術、概念與服務，以及時下的熱門AI應用一次掌握！
近年，人工智慧（AI）與機器學習（ML）進展到前所未有的高度，一波來勢洶洶的AI浪潮悄然成形，即將衝擊既有的產業型態。但你知道嗎？如果沒有強大的雲端技術支撐，AI如今可能無法如此普及興盛。因為「雲端」與「AI」可說是相互依賴、相輔相成──成熟的雲端服務能替AI增添許多應用可能，而AI模型的強化，也會反過來讓雲端得以提供更多元的服務場景。
因此，當各大企業紛紛運用AI來處理、分析甚至預測數據，提高生產效率、優化產品或服務時，產業對於專業人才的需求也隨之提升，而其中能夠理解雲端，或是擁有雲端素養的人才，也成為企業爭相招攬的重點目標，甚至鬧起了「雲端人才荒」。
免費養成雲端基礎素養，機會就在此刻！
顯而易見，雲端與AI不只是未來趨勢，亦是企業更靈活地應對市場變化，取得競爭優勢的最佳方案，而身處其中的工作者們，對於雲端有所認識更是基礎中的基礎。若想豐富職場能力，或在未來產業佔有一席之地，雲端知識絕對是任何產業都不可不學的關鍵素養之一。
好消息是，為讓有意學習雲端的初學者深入認識雲端服務，AWS即將於5月31日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，AWS除了介紹雲端基本概念、運算及儲存服務、安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並展示AWS以機器學習驅動的雲端解決方案，幫助參與者探索業務創新的可能性。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白大翻身：完整雲端趨勢應用介紹，打造職場即戰力！
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容專為雲端小白量身打造，從雲端趨勢、技術實務、資安概念、雲端應用等基礎概念出發，延伸覆蓋物連網、機器學習等熱門技術領域。課程中，資深講師將會深入淺出的示範，讓毫無雲端基礎的參與者都能輕鬆使用高達200種的AWS服務，確保每一位參與者都能有所收穫。
課程結束後，參與者除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何活用雲端、掌握AI，為個人或公司帶來正面影響。無論是高級主管、擁有開發經驗的技術人員，還是對雲端服務感興趣的新鮮人，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野。此外，若您是新用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS雲造型悠遊卡」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年5月31日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。