美國司法部公布川普「通俄門」調查報告，指責FBI受政治目的操縱且缺乏嚴謹分析

綜合《紐約時報》與《CNN》的報導，美國司法部特別顧問達勒姆（John Durham）在昨（15）日公布歷時4年的調查報告，指責聯邦調查局（FBI），認為其當初不該調查2016年美國總統大選期間，川普（Donald Trump）與俄羅斯之間的關係。

由川普政府任命的司法部特別顧問達勒姆，在其長達306頁的報告中指出，聯邦調查局使用「原始、未經分析，且未經證實的情報」對川普「通俄門」事件展開全面性的調查。但在面對希拉蕊（Hillary Clinton）競選時，涉嫌干預選舉一事，卻沒有採用相同的標準來進行調查。

《紐約時報》的報導表示，達勒姆的報告並沒有對川普的「通俄門」事件提供新的、實質性的調查。達勒姆在報告中表示，其認為聯邦調查局在調查川普與俄羅斯關係時，抱有「偏見」，且「缺乏嚴謹的分析」，並指出聯邦調查局受政治目的的操縱。

達勒姆也在報告中表示，如果聯邦調查局當初採取了「正確」的調查步驟，就會發現自己沒有任何證據，能夠證明川普與俄羅斯政府官員有任何的關聯。

儘管在報告中強烈批評聯邦調查局，認為其調查帶有政治色彩，不過達勒姆並沒有對任何個人提出新的指控，也沒有提供對聯邦調查局的建議。

報告中也重複暗示希拉蕊競選團隊搜集的訊息，協助推動了川普「通俄門」事件的調查，而這項調查為川普任期前2年蒙上了陰影。報告結論中也提到，「有某些密切參與者，抱持著對川普展開調查的傾向。」

川普「通俄門」事件原先由特別顧問穆勒（Robert Mueller）進行調查，穆勒在2019年3月公布結果，調查顯示，沒有發現川普在2016年總統大選中，與俄羅斯政府官員共同影響、干預選舉結果的證據。

時任司法部長巴爾（William Barr）在2019年5月，指派特別顧問達勒姆接手案件，目的在瞭解聯邦調查局在調查「通俄門」時，過程中是否有疏失。而達勒姆在昨日公布這項歷時4年的報告。

《CNN》報導指出，擔任眾議院司法委員會（House Judiciary Committee ）主席的共和黨籍眾議員喬丹（Jim Jordan），已經邀請達勒姆，下週至眾議院為這份調查報告作證。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴明君

核稿編輯：翁世航